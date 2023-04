Poliittisia avustajia on määrätty karenssiin, jos he ovat aikoneet toimia konsultteina omassa yrityksessään.

Poliittisille avustajille on maksettu palkallista karenssia yritystoiminnan aloittamisen vuoksi, vaikka he eivät ole perustaneetkaan yritystä. Asiasta kertoo Yle.

Yle löysi selvityksessään kolme erityisavustajaa ja kaksi valtiosihteeriä, joille tällainen palkallinen karenssi on maksettu. He ovat Kari Jääskeläinen, Sami Kerman, Raimo Luoma, Jari Flinck ja Jari Partanen.

Heidän karenssikorvauksensa ovat olleet suuruudeltaan 20 000–50 000 euroa.

Valtioneuvoston kanslia ei selvitä, perustetaanko yritys todellisuudessa.

Yhteensä karenssiin on määrätty Ylen mukaan tähän mennessä 34 erityisavustajaa tai valtiosihteeriä. Enemmistö heistä siirtyi vaikuttajaviestinnän tai edunvalvonnan töihin, osa yksityisiin yrityksiin.

Karenssin tarkoituksena on varmistaa, että avustajana saatu luottamuksellinen tieto ehtisi vanhentua, ennen kuin avustaja siirtyy saman tai läheisen alan töihin yksityiselle sektorille. Siihen on määrätty myös, jos avustaja on aikonut toimia konsulttina omassa yrityksessään.

Jääskeläinen toimi entisen valtiovarainministerin Katri Kulmunin (kesk) erityisavustajana. Jääskeläinen sai karenssiajalta yhteensä 28 300 euroa. Hän sanoi Ylelle tehneensä joitakin ei-laskutettavia töitä perusteilla olleelle yritykselleen, mutta aloitti kuukausi karenssin jälkeen palkkatyössä Kymen yrittäjien aluejohtajana.

Kerman toimi sisäministeri Maria Ohisalon (vihr) avustajana. Hän sai karenssin ajalta palkkaa 19 900 euroa oman yrityksen perustamisen vuoksi, mutta luopui aikeesta ja siirtyi töihin Palopäällystöliittoon.

Pääministeri Antti Rinteen (sd) entinen valtiosihteeri Luoma sai karenssin ajalta 51 200 euroa, kunnes siirtyi noin kuuden kuukauden jälkeen työ- ja elinkeinoministeriön kansliapäälliköksi.

Valtiovarainministeri Matti Vanhasen (kesk) entinen avustaja Flinck sai 25 300 euron karenssirahan, mutta jäikin karenssin jälkeen työttömäksi.

Partanen on keskustan entinen valtiosihteeri. Hän sai neljän kuukauden karenssinsa aikana 39 800 euroa. Hän kuitenkin siirtyi kahta viikkoa ennen karenssin päättymistä Euroopan jälleenrakennus- ja kehityspankin johtokuntaan.