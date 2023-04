Sdp:n Sanna Marin ja vihreiden Maria Ohisalo ilmoittivat vaalien jälkeen, että he eivät hae jatkoa puolueidensa johdossa. Vasemmistoliiton Li Andersson kertoi jo aiemmin, että ei jatka vuoden 2025 jälkeen. Onko puheenjohtajan paikka aiempaa tuulisempi?

Amerikkalainen suoratoistopalvelu HBO Max julkaisee alkukesästä Viisi valittua -nimisen dokumenttisarjan Sanna Marinin (sd) hallituksen viiden puheenjohtajan vaiheista kulissien takana.

Noista viidestä ei vain kovin moni ole kohta enää valittuna puheenjohtajana.

Sanna Marin julisti heti eduskuntavaalien jälkeen, että hän ei hae jatkoa puheenjohtajana Sdp:n ensi syksyn puoluekokouksessa. Heti perään vihreiden Maria Ohisalo ilmoitti luopuvansa kesäkuun puoluekokouksessa.

Vasemmistoliiton Li Andersson kertoi jo aiemmin, että hän ei pyri puheenjohtajaksi enää kesän 2025 puoluekokouksessa.

Moni odotti, että rökäletappion vaaleissa kärsineen keskustan puheenjohtaja Annika Saarikko olisi luopunut pestistään ennenaikaisesti. Viikonloppuna Saarikko kuitenkin kertoi jatkavansa ainakin kesän 2024 sääntömääräiseen puoluekokoukseen asti.

Marinin hallituksen viisikosta jatkaa entiseen malliin vain Rkp:n Anna-Maja Henriksson. Tosin hänenkin luopumisestaan on liikkunut huhuja. Mutta jos ja kun Rkp päätyy kokoomuksen, perussuomalaisten ja kristillisten kanssa oikeistohallitukseen, Henriksson tuskin ihan heti on jättämässä paikkaansa.

Puheenjohtajien luopumisilmoitukset voivat synnyttää mielikuvan, että puoluejohtajat vaihtuisivat nykyisin keskimäärin tiheämpään tahtiin kuin ennen. Näin arvioi esimerkiksi Turun Eduskuntakeskuksen johtaja Markku Jokisipilä Suomen Kuvalehdessä 17. maaliskuuta.

”Viime vuosituhannen puolella ei ollut tavatonta, että puheenjohtaja oli tehtävässään kymmenen vuotta ja ylikin. Aikaikkunasta on tullut huomattavasti lyhyempi. Nyt on yksi vaalikausi tai pahimmillaan jopa vähemmän aikaa näyttää omat taitonsa puheenjohtajana”, Jokisipilä sanoi lehdessä.

Arvio ei välttämättä pidä täysin paikkaansa.

Maria Ohisalo valittiin vihreiden puheenjohtajaksi kesäkuussa 2019. Hänelle tulee kesäkuussa siis neljä vuotta täyteen vihreiden johdossa. Vaikka toisin voisi kuvitella, Ohisalosta tulee samalla vihreiden historian toiseksi pisimpään istunut puheenjohtaja. Hän on tosin jaetulla kakkospaikalla, sillä myös Heidi Hautala, Satu Hassi, Osmo Soininvaara ja Tarja Cronberg toimivat aikoinaan neljä vuotta puheenjohtajina.

Ville Niinistö on tähän mennessä ainoa vihreiden puheenjohtaja, joka on jatkanut pestissään puolueen sääntöjen salliman kolme kaksivuotiskautta.

Vuonna 1987 perustetulla vihreillä on historiansa aikana ollut 12 puheenjohtajaa. Keskimäärin he ovat toimineet pestissään kolme vuotta – siis vähemmän kuin Ohisalo.

Vaikka esimerkiksi Pekka Haavisto on toiminut vihreiden puheenjohtajana kahteen otteeseen, hänen yhteenlaskettu puheenjohtajakautensa jää Ohisaloa lyhyemmäksi. Kuten myös Kalle Könkkölän, Pekka Saurin, Tuija Braxin, Anni Sinnemäen ja Touko Aallon.

Sdp:n Sanna Marinin puheenjohtajakausi jää kolmeen vuoteen. Se on demarihistoriassa aika lyhyt pätkä. Sdp:llä on 124 vuoden aikana ollut 24 puheenjohtajaa. Keskimääräiseksi pestin pituudeksi tulee siis vähän yli viisi vuotta.

Mutta ei Marinin pestin lyhyys ole kuitenkaan aivan tavaton. Esimerkiksi Eero Heinäluoma istui vain kolme vuotta puheenjohtajana 2005–2008.

Kun Li Andersson kesällä 2025 luopuu tehtävästään, hänelle tulee täyteen yhdeksän vuotta puolueen johdossa. Hän on silloin vasemmistoliiton historian pisimpään jatkanut puheenjohtaja. Esimerkiksi Claes Andersson ja Suvi-Anne Siimes johtivat puoluetta kahdeksan vuotta.

Perussuomalaisten Riikka Purra on ollut puheenjohtajana vuodesta 2021. Hänellä on vielä jonkin verran matkaa Timo Soiniin, sillä Soini johti puoluetta peräti 20 vuotta.

Kokoomuksen Petteri Orpo aloitti puheenjohtajana vuonna 2016. Jos Orpo saa hallituksen kasaan ja pääsee pääministeriksi, hän tuskin lähtee puheenjohtajan paikalta vaalikauden 2023–2027 aikana. Vaalien jälkeen kokoomuksen seuraava puoluekokous on vasta vuonna 2028, joten Orpolle saattaa tulla puheenjohtajana täyteen 12 vuotta. Se olisi yhtä pitkä kausi kokoomuksen johdossa kuin legendaarisella Ilkka Suomisella viime vuosituhannella.

Kristillisdemokraattien Sari Essayah on ollut puolueensa johdossa vuodesta 2015. Puolueen historian pitkäaikaisin puheenjohtaja on Päivi Räsänen, joka johti puoluetta 2004–2015. Jos Essayah jatkaa puolueen johdossa vaalikauden loppuun, hän ohittaa Räsäsen.

Vaikuttaakin vahvasti siltä, että puoluejohtajien kaudet eivät ole ainakaan järjestään lyhentyneet – pikemminkin jopa päinvastoin.

Samalla voi kuitenkin sanoa, että puheenjohtajien rooli on parin vuosikymmenen aikana muuttunut.

” ”Tiedän vähän liiankin hyvin, miten vaativa ja kuormittava [puheenjohtajan] vastuu on.”

Vuoden 2019 eduskuntavaalitutkimuksessa havaittiin, että äänestyspäätöstä tehtäessä puolueen merkitys on viime vaaleissa kasvanut ehdokkaan kustannuksella. Kyselyssä tiedusteltiin äänestäjiltä, onko puolue vai ehdokas tärkeämpi asia äänestyspäätöstä tehtäessä. Vuoden 1999 vaaleissa vastaajat pitivät ehdokasta tärkeämpänä. Vuoden 2019 vaaleissa puolue oli sen sijaan selvästi ehdokkaan henkilöä tärkeämpi valintakriteeri.

Ja koska puolueen merkitys korostuu, se kasvattaa entisestään puolueen puheenjohtajan roolia vaalikampanjan keulakuvana koko maassa.

Tästä asiasta löytyy kuitenkin hieman ristiriitaista näyttöä. Esimerkiksi vuoden 2021 kuntavaalitutkimuksessa kysyttiin äänestäjiltä, mitkä tekijät vaikuttivat heidän äänestyspäätökseensä.

Puolueella on hyvä puheenjohtaja -väittämä oli tutkimuksen mukaan vasta kuudenneksi tärkein tekijä. Ykkösenä oli väittämä: puolueen aatteellinen linja vastaa omia näkemyksiä.

Joka tapauksessa voi hyvin sanoa, että puolueet henkilöityvät vahvasti puheenjohtajiinsa vaalien alla. Ja tämä johtaa myös siihen ajatukseen, että puolueen menestys tai epäonnistuminen on vahvasti puheenjohtajan ansiota tai vastuulla.

Puheenjohtajaan kohdistuvat odotukset ovatkin kovat.

Näistä paineista kertoo sekin, että vihreissä Ohisalon todennäköisimpinä seuraajina pidetyt Atte Harjanne ja Oras Tynkkynen kieltäytyivät ehdokkuudesta.

”Tiedän vähän liiankin hyvin, miten vaativa ja kuormittava [puheenjohtajan] vastuu on”, Tynkkynen kirjoitti blogissaan.

Sekä Tynkkynen että Harjanne perustelivat kieltäytymistään sillä, että eivät löydä itsestään puheenjohtajuuden edellyttämää ”sisäistä paloa”.

Eräs vihreä vaikuttaja kommentoi taustakeskustelussa kaksikon kieltäytymistä tylysti sanomalla, että ei tässä mitään sisäistä paloa olla hakemassa vaan vastuunkantoa ja lojaalisuutta omalle puolueelle.

Keskustan kansanedustaja Hannu Hoskonen sanoi viime viikolla, että Annika Saarikolla on velvollisuus erota puheenjohtajan paikalta huonosti menneiden eduskuntavaalien takia. Myös Katri Kulmuni ilmoitti, että puoluejohdon on kannettava vastuu heikosta tuloksesta.

Mutta niin vain Saarikko ilmoitti lauantaina keskustan puoluevaltuuston kokouksessa, että ei eroa vaan jatkaa sovitusti vuoden 2024 puoluekokoukseen.

Saarikko toimi siis toisin kuin Juha Sipilä keskustan vuoden 2019 vaalitappion jälkeen. Sipilä ilmoitti heti vaalien jälkeen jättävänsä leikin sikseen.

Sipilän ero oli kuitenkin poikkeus. Itse asiassa puheenjohtajat eroavat äärimmäisen harvoin kesken kauden.

Aiemmin kesken kauden eronneista puheenjohtajista tulee ensimmäisenä mieleen vasemmistoliiton Suvi-Anne Siimes, joka suuttui vuonna 2006 siitä, että puolueen eduskuntavaaliehdokkaiksi hyväksyttiin vanhoja vähemmistökommunisteja.

Siimes erosi tämän vuoksi puheenjohtajuuden lisäksi myös puolueen jäsenyydestä.

Maria Ohisalo ja Sanna Marin eivät siis eroa tehtävistään – he eivät vain ole käytettävissä jatkokaudelle puheenjohtajina nykyisen pestin päättyessä.

Samoin on käynyt lähes aina muulloinkin. Esimerkiksi kesken kauden eronneista pääministereistä sekä Jyrki Katainen (kok) että Matti Vanhanen (kesk) istuivat puheenjohtajapestinsä loppuun.

Kokoomuksen puheenjohtaja Alexander Stubb ja Sdp:n Jutta Urpilainen puolestaan menettivät paikkansa puoluekokouksen äänestyksessä.

Näin ollen Annika Saarikon ilmoitus siitä, että hän jatkaa kesän 2024 sääntömääräiseen puoluekokoukseen puheenjohtajana ei ollut tavaton yllätys vaan pikemminkin perinteinen tapa toimia.

Saarikon puoluevaltuustossa lauantaina pitämä puhe oli rakennettu siten, että kuulijat eivät voineet puheen aikana tietää, eroaako Saarikko vai ei. Vasta puheen lopussa päästiin asiaan.

”Kysyin itseltäni, mitä käytännössä tarkoittaa se, että puheenjohtaja kantaa vastuun vaalitappiosta? Valtaan ei saa takertua. Mutta valtaan kuuluu myös vastuu – vastuu vaikeimmistakin paikoista. Pakenenko ja poistunko näyttämöltä saman tien? Haluanko päästä helpommalla?” Saarikko kysyi puheessaan. Ja vastasi napakasti:

”En.”

Saarikko on varmaankin oikeassa siinä, että eroamalla hän olisi päässyt helpommalla. Omat tulevat kritisoimaan ja syyllistämään häntä tappiosta. Mutta mietitäänpä vaihtoehtoa.

Jos Saarikko olisi lauantaina ilmoittanut erostaan, lähikuukaudet puolueessa olisi keskitytty puheenjohtajakisaan ja keskusteltu lähinnä seuraavan puheenjohtajan henkilöstä. Kunnollinen analyysi vaalitappion syistä olisi jäänyt todennäköisesti tekemättä.

” Oppositio onnistui luomaan keskustasta kuvan punavihreän hallituksen pönkkäpuolueena.

Näin nimittäin kävi Juha Sipilänkin eron jälkeen. Analyysi toki tehtiin, mutta se jäi monen keskustalaisen mielestä kovin köykäiseksi. Tuntematon keskusta -nimisessä raportissa käytettiin pintapuolisia tilastoanalyysejä ja muutamia vapaaehtoisia kyselyitä jäsenistölle.

Raportin mukaan tappion syynä oli liikkuvien äänestäjien luottamuksen menettäminen ja se, että äänestäjät eivät tunteneet keskustan tavoitteita ja politiikkaa. Kehitys oli raportin mukaan jatkunut jo useamman vaalikauden ajan. Mielikuva keskustasta oli haalistunut, eivätkä suomalaiset enää tunnistaneet, millä asialla keskusta politiikassa on.

”Keskustasta on tullut suomalaisille tuntematon”, raportissa todetaan.

Kyse oli raportin mukaan siis isolta osin viestinnästä.

Mutta mitäpä jos äänestäjät nimenomaan tunsivat keskustan tavoitteet ja politiikan? Ja juuri sen takia jättivät äänestämättä puoluetta. Keskustasta on nimittäin viime aikoina välittynyt kovin sekava kuva.

Moni keskustaäänestäjä pettyi Sipilän hallituksen oikeistolaiseen politiikkaan ja muun muassa taksiuudistukseen. Ja sitten seuraavalla vaalikaudella 2019–2023 keskustan linja heilahti täysin päinvastaiseen asentoon. Tällä kertaa perinteiset keskustaäänestäjät pettyivät Marinin hallituksen liian vasemmistolaisena pidettyyn politiikkaan.

Sitä paitsi oppositio onnistui luomaan keskustasta kuvan punavihreän hallituksen pönkkäpuolueena. Tähän pilkkanimitykseen keskustalaiset alkoivat itsekin uskoa.

Puitavaa keskustalla todellakin riittää kahden jättitappion jälkeen. Vuoden 2019 vaaleissa se menetti yli 200 000 ääntä verrattuna vuoden 2015 vaaleihin. Tämän kevään vaaleissa tästä lähti vielä 75 000 ääntä lisää.

Se on valtava määrä äänestäjiä. Ehkäpä keskustan kannalta murheellisinta on se, että puolue on muuttunut lähes merkityksettömäksi etelän väkirikkailla alueilla. Helsingin, Uudenmaan, Varsinais-Suomen, Hämeen ja Pirkanmaan vaalipiireistä valittiin kaikkiaan 111 kansanedustajaa. Niistä keskustalaisia on vain viisi.

Nuoret ovat hylänneet keskustan lähes täysin. Vuonna 2003 18–24 -vuotiaista äänestäneistä keskustaa kannatti 25 prosenttia. Vuoden 2019 vaaleissa luku oli 3 prosenttia. Ja näissä vaaleissa varmasti vieläkin alempi, vaikka tarkkaa lukua ei vielä tiedetä.

Keskustalla on siis toden teolla itsetutkiskelun paikka. Sen pitäisi pystyä määrittelemään, mikä se on ja miksi se ylipäätään on olemassa.

Jos se ei siihen nyt kykene, asian pohtiminen käy kohta tarpeettomaksi, sillä puoluetta ei enää ole.

Tämän kevään eduskuntavaalien jälkeen keskusta ilmoitti menevänsä oppositioon. Vaikka yleensä puolueiden kannatus kohenee oppositiossa, se ei kuitenkaan ole mikään automaatio. Eikä se välttämättä tapahdu saman tien.

Viimeksi keskusta oli oppositiossa vaalikauden 2011–2015. Sinne se päätyi kärsittyään jättitappion vuoden 2011 vaaleissa. Vuonna 2012 keskustan johtoon nousi Juha Sipilä, joka onnistui kaudellaan nostamaan puolueen vuonna 2015 vaalivoittoon. Mutta ei kannatus hänenkään kaudellaan heti kääntynyt nousuun.

Kun Sipilä oli kesällä 2012 muutaman kuukauden johtanut puoluetta, keskustaväen keskuudessa alkoi viritä melkoinen jupina surkeasta kannatustilanteesta. Kritiikki äityi niin pahaksi, että keskustakonkari Seppo Kääriäinen joutui vetoamaan syksyllä 2012 keskustalaisiin, että Sipilälle annettaisiin työrauha ja mahdollisuus yrittää kannatuksen kääntämistä.

Jos katsoo keskustan pidemmän aikavälin kannatuskehitystä, lasku näyttää alkaneen jo 2010-luvun alussa. Sipilän kausi näyttää olleen poikkeus keskustan pitkään jatkuneessa laskevassa kannatustrendissä.

Sipilä onnistui omalla puheenjohtajakaudellaan nostamaan puolueen suurimmaksi puolueeksi vuonna 2015 pitkälti oman kansansuosionsa avulla. Näin ollen hän saattoi kokea, että vastuu vuoden 2019 vaalitappiosta oli myöskin henkilökohtaisesti hänen.

Puolue on kuitenkin kansanliike, joka ainakin juhlapuheissa on suurempi kuin yksittäiset ihmiset. Siksi kummastuttaakin, että esimerkiksi vihreissä niin moni puolueen ykkösrivin poliitikko on kieltäytynyt asettumasta ehdolle kollektiivin johtoon.

Hyvin todennäköisesti keskustan kannatus tulee vielä pitkään olemaan alamaissa, vaikka puolue tekisi tällä vaalikaudella miten räiskyvää oppositiopolitiikkaa.

Niin olisi todennäköisesti käynyt, vaikka keskusta olisi syksyn ylimääräisessä puoluekokouksessa valinnut itselleen uuden puheenjohtajan.

Alavireistä mielikuvaa puolueesta ei nimittäin noin vain käännetä, vaikka puikoissa olisi minkälainen messias.

” ”Vastuun ottamista on se, että tarttuu moppiin ja ryhtyy hommiin.”

Onkin hyvin mahdollista, että vuoden kuluttua keskustan kannatus on ihan samalla tasolla kuin nytkin. Jos näin on, Saarikko ei varmastikaan hae kesän 2024 puoluekokouksessa jatkokautta puheenjohtajana.

Saarikko puhui lauantain puheessaan paljon vastuusta. ”Vastuun ottamista on se, että tarttuu moppiin ja ryhtyy hommiin”, Saarikko ilmaisi asian kielikuvia pursunneessa puheessaan.

Saarikon kantama vastuu tarkoittaa sitä, että hän jatkaa, jotta vuonna 2024 valittava puheenjohtaja pääsisi aloittamaan puhtaalta pöydältä syvää itsetutkiskelua harjoittaneen puolueen johdossa. Jos puolue siis tällä kertaa onnistuisi tekemään kunnollisen analyysin tappion syistä.

Ja koska Saarikko jatkaa, mahdolliset seuraajaehdokkaat pystyvät vuoden aikana perusteellisesti valmistautumaan puheenjohtajuuden haasteisiin. Sitä ylellisyyttä ei suotu Sipilää vuonna 2019 seuranneelle puheenjohtajalle Katri Kulmunille, joka joutui aika lailla kylmiltään vaikeaan paikkaan.

Kulmunin kausi jäikin vain alle vuoden mittaiseksi, sillä Saarikko haastoi hänet seuraavana vuonna varsinaisessa puoluekokouksessa ja voitti.

Toki on myös mahdollista, että jotenkin ihmeellisesti keskustan suunta kääntyy nopeammin ja Saarikko on itse ehdolla jatkokaudelle vuoden päästä.

Lopulta HBO:n dokumentin viidestä valitusta viimeisenä jäljellä olisikin Saarikko. Tällä hetkellä tuo vaihtoehto kuulostaa kuitenkin lähinnä fiktiolta.

Oikaisu 26.4. klo 13.02: Jutussa kerrottiin aiemmin, että vasemmistoliiton puheenjohtajan kausi on kaksivuotinen. Kausi kestää todellisuudessa kolme vuotta. Näin ollen Li Andersson jatkaa puheenjohtajana vuoteen 2025 asti ja hänestä tulee puolueen historian pitkäaikaisin puheenjohtaja.