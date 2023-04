”Olisi jo epäreilua ja vähän erikoistakin tässä vaiheessa jo jotain julistaa”, Petteri Orpo perusteli hallituspohjatiedon panttaamista. Olisi kuitenkin ihme, jos Orpo ei yritä perustaa oikeistohallitusta, kirjoittaa politiikan toimittaja Teemu Luukka.

Helsingin Sanomat, kuten monet muutkin mediat, ovat jo vaaleista saakka ennustaneet erilaisin ilmaisuin, että kokoomus yrittää perustaa oikeistohallitusta.

Oikeistohallitus koostuisi kokoomuksesta, perussuomalaisista, Rkp:sta ja kristillis­demokraateista. Ennen hallituksen muodostamista niiden pitää saada neuvoteltua yhteinen hallitus­ohjelma.

Kokoonpano olisi vaikein Rkp:lle. Puolueen puheenjohtaja Anna-Maja Henriksson käytännössä kuitenkin jo ilmoitti maanantaina, että Rkp on valmis neuvottelemaan hallitusohjelmasta perussuomalaisten kanssa.

”Rkp on valmis neuvotteluihin. Me tiedämme, että ei tule olemaan helppoa, jos kutsu tulee”, Henriksson sanoi tiedotustilaisuudessa.

”Emme ole esittäneet toiveita hallituspohjasta”, hän lisäsi.

HS:n tietojen mukaan kokoomus on tunnustellut jo puolisen vuotta perussuomalaisten hallitukseen osallistumisen kynnyskysymyksiä. Ennen vaaleja puolueet eivät tosin tienneet, voittaako niistä kumpikaan.

Vaalien jälkeen kokoomus on keskustellut perussuomalaisten kanssa tiiviimmin kuin muiden kanssa.

Orpo on kiitettävästi kyennyt pitämään pokkansa, kun häneltä on kysytty oikeistohallituksesta. Hän on korostanut keskustelevansa tasavertaisesti kaikkien kanssa.

Orpo on kuitenkin korostanut, että hallituksen pitää olla sellainen, joka laittaa ”Suomen kuntoon”. Kokoomukselle se tarkoittaa ennen kaikkea sitä, että julkista taloutta pitää sopeuttaa kuudella miljardilla eurolla tavalla tai toisella.

Maanantain tiedostustilaisuudessa Orpon pokka jo hivenen petti, kun tarkkaan kuunteli ja katseli.

Orpo toisti kaikkien puolueiden suurten tavoitteiden olevan yhteneväisiä, mutta toteutuksissa on eroja. Eritoten eroja on Sdp:n kanssa, hän sanoi.

”Tässä nimenomaan erot ovat sosiaalidemokraattien kanssa aika isoja, että mikä on se kriisitietoisuuden taso ja mitkä ovat ne toimenpiteet, joilla taloutta tasapainotetaan ja saadaan kasvuun”, Orpo sanoo.

Sdp:n puheenjohtaja Sanna Marin sanoi, ettei kokoomus ole lähentynyt millään tavalla Sdp:tä.

Lähes koko tiedotustilaisuuden Orpon pokka pysyi kunnioittavasti kurissa, mutta loppuvaiheessa oli havaittavissa haparointia. Hymyily paljasti, ettei Orpo oikein itsekään jaksaisi enää antaa ymmärtää, että oikeistohallitukselle on jokin vaihtoehto.

Orpo ei suostunut kommentoimaan tulevaa hallituspohjaa vedoten muun muassa siihen, että tiistaina edessä on lisää tapaamisia.

”Ongelmia selvitetään, ratkotaan ja mietitään. Tavallaan lähestytään sitä ratkaisuhetkeä. Tässä pitää vähän hetki odottaa. Olisi jo epäreilua ja vähän erikoistakin tässä vaiheessa jo jotain julistaa, kun toiset ovat vasta tulossa [viralliseen hallitustunnusteluun tiistaina]. Eli en tekisi johtopäätöksiä.”

Tämän jälkeen hän jatkoi Sdp:n hienovaraista piikittelyä.

”Jos hallitukseen on halua, kukaan ei estä olemaan aktiivinen”, hän sanoi.

Politiikassa voi tapahtua yllättäviä asioita, mutta on todella ihme, jos nuo ”ongelmien selvittämiset, ratkomiset ja miettimiset” eivät johda hallitusneuvotteluihin perussuomalaisten kanssa. Marin sanoi tiistaina, ettei Sdp:n kanssa ole sovittu jatkokeskusteluista.

Jos nyt joku uutisoi, että oikeistopuolueet alkavat neuvotella hallitusohjelmasta, en usko, että uutista täytyy koskaan oikaista.

Eri asia on, löytävätkö oikeistopuolueet sovun hallitusohjelmasta. Se selvinnee touko- tai kesäkuussa.