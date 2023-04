Aallon mukaan kolmikannasta on syytä saada kirjaus hallitusohjelmaan.

Teollisuusliiton puheenjohtaja Riku Aalto vaatii, että seuraavan hallituksen pitää sekä valmistella että päättää työelämää ja työmarkkinoita koskevat asiat kolmikantaisesti.

Kolmikantapäätöksissä ovat mukana valtio sekä työnantajien että palkansaajien edunvalvojat.

”Hallitustunnustelija Petteri Orpolle meillä on yksi keskeinen pyyntö, johon toivomme hänen ottavan kantaa. Teollisuusliitto haluaa, että työelämää ja työmarkkinoita koskevat asiat valmistellaan sekä päätetään kolmikantaisesti”, Aalto sanoi Teollisuusliiton liittovaltuuston kokouksessa keskiviikkona.

Teollisuusliitto on Suomen keskeisimpiä ja vaikutusvaltaisimpia liittoja. Muiden liittojen työehtosopimukset usein mukailevat Teollisuusliiton palkkaratkaisua.

Aallon mukaan kolmikannasta on syytä saada kirjaus hallitusohjelmaan.

”Näin vältyttäisiin varmasti Sipilän hallituksen virheiltä. Tuolloin työntekijäjärjestöt ja maan hallitus olivat keskenään jatkuvasti riidoissa, kun hallitus halusi ideologisista syistä välillä heikentää irtisanomissuojaa ja välillä leikata palkkoja.”

Aallon mukaan kolmikantaisuutta koskeva kirjaus olisi kädenojennus palkansaajille. Se rakentaisi luottamusta järjestöjen ja hallituksen välille, hän sanoo.

”Monet työelämäuudistukset edistyisivät lopulta jopa nopeammin, kun niiden takana on työntekijöiden ja elinkeinoelämän yhteinen ääni. Näinhän kävi esimerkiksi eläkeuudistuksessa. Sitä yritettiin ensin Rukan lumilla, mutta maaliin se vietiin lopulta kolmikantaisesti. Toivottavasti Petteri Orpolla on viisautta hiihtää mieluummin porukassa kuin yksin”, Aalto sanoo.

Aalto sanoo, että työlainsäädännön tarkoitus on suojata työelämän heikompaa osapuolta eli työntekijää.

”Työelämän lainsäädäntö ei siksi saa olla liian altis poliittisille tuulille, vaikka hallitusten kädenjälki onkin aina erilainen. Lakia ei ole tehty työnantajan kiusaksi, vaan työntekijän turvaksi.”

Aalto sanoo, että lainsäädännön heikennykset – koskivat ne sitten työehtosopimuksia tai työelämäpykäliä – eivät ole vailla vaikutuksia työntekijän arkeen.

”Vaarana on vaikutusten siirtyminen tavalla tai toisella myös työntekijän toimeentuloon. Tästäkin syystä edellä mainittu kolmikantaisuutta koskeva hallitusohjelmakirjaus on välttämätön.”

Aalto vakuuttaa, että Teollisuusliitto tekee yhteistyötä kaikkien puolueiden ja hallitusten kanssa.

”Selvää kuitenkin on, että toisten kanssa yhteistyö on toisia helpompaa. Vaalit voittaneen kokoomuksen haluna on muun muassa puolittaa ansiosidonnainen, heikentää työehtosopimusten merkitystä työpaikoilla ja rajoittaa lakko-oikeutta. Näissäkin asioissa kyse on työntekijöiden toimeentulosta sekä ammattiyhdistysliikkeen kyvystä huolehtia työntekijöiden edunvalvonnasta.”

Aalto sanoo, että Marinin hallitukselta jäivät monelta osin työmarkkinauudistukset kesken.

Hän nostaa ilmiön, jossa työsuhteita naamioidaan yrittäjyydeksi.

”Tulevan hallituksen on otettava ilmiön torjunta vakavasti. Lainsäädäntöä on selkiytettävä tavalla, joka estää työnantajavelvoitteiden kiertämisen näennäisyrittäjyyden kautta.”

Aallon mukaan toinen keskeneräinen asia liittyy alipalkkauksen sanktiointiin.

”Alipalkkauksen sanktiointi joko rikosoikeudellisen vastuun tai hallinnollisten seuraamusten kautta on välttämätöntä viedä uudistuksena lainsäädäntöön. Työelämän sääntöjen ja normien puolustamisen pitäisi yhdistää puolueita vasemmalta oikealle.”