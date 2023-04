Yli puolet suomalaisista arvioi tutkimuksen mukaan, että väestön ikääntyminen ja vähentyminen edellyttävät ulkomaalaisten Suomeen muuton helpottamista.

Suomalaiset ovat kääntyneet tukemaan maahanmuuton helpottamista väestöllisistä syistä, käy ilmi Elinkeinoelämän valtuuskunnan (Eva) Arvo- ja asennetutkimuksesta.

Tutkimuksen mukaan yli puolet suomalaisista arvioi, että Suomen väestön ikääntyminen ja uhkaava vähentyminen edellyttävät ulkomaalaisten Suomeen muuton helpottamista. Alle kolmasosa ei pidä väestövajetta aiheellisena syynä helpottaa maahanmuuttoa.

Ensimmäistä kertaa 25-vuotisen mittaushistorian aikana enemmistö suomalaisista katsoo heikon väestökehityksen edellyttävän maahanmuuton helpottamista.

”Selvimmin suomalaisten lämpeneminen työperäiselle maahanmuutolle näkyy suhtautumisessa ulkomaalaisiin osaajiin, joiden maahanmuuton helpottamisesta vallitsee likimain konsensus. Suhtautuminen pakolaisuuteen sen sijaan on torjuvaa”, sanoo Evan tutkimuspäällikkö Ilkka Haavisto tiedotteessa.

Maahanmuutto on noussut keskusteluun niin eduskuntavaalien alla kuin hallitusneuvotteluissakin. Työikäisen väestön väheneminen on johtanut Suomessa työvoimapulaan, jonka yhdeksi ratkaisuksi on esitetty työperäistä maahanmuuttoa.

Elinkeinoelämän tutkimuslaitoksen (Etla) arvion mukaan nettomaahanmuuton tulisi tulevina vuosina lähes kolminkertaistua 44 000 ihmiseen, jotta työikäisen väestön väheneminen pysähtyisi.

Suomalaisista hieman yli 40 prosenttia on samaa mieltä ja katsoo, että Suomen kasvava työvoimapula on ratkaistavissa vain ulkomaalaisen työvoiman avulla. Lähes yhtä moni kuitenkin näkee, että asiaan löytyisi muitakin ratkaisuja.

Eduskuntavaalien suurimman puolueen eli kokoomuksen äänestäjillä erittäin myönteinen suhtautuminen työperäiseen maahanmuuttoon yhdistyy tutkimuksen mukaan nuivaan asennoitumiseen humanitääristä maahanmuuttoa kohtaan.

Muista suurista puolueista perussuomalaisten kannattajat suhtautuvat torjuvasti niin humanitääriseen kuin työperäiseen maahanmuuttoon. Jälkimmäisen osalta he helpottaisivat vain koulutettujen ja osaavien muuttoa Suomeen. Evan tutkimuksen mukaan perussuomalaisten kannattajien mielipiteet maahanmuutosta ovat kaikkein kauimpana väestön keskimääräisestä ajattelusta.

Sdp:n kannattajien suhtautuminen työperäiseen maahanmuuttoon puolestaan on myönteistä ja humanitääriseen maahanmuuttoon neutraalia.

Tulokset perustuvat hieman yli 2 000 ihmisen vastauksiin. Tiedot kerättiin tammi-helmikuun vaihteessa Taloustutkimuksen internetpaneelissa. Vastaajat edustavat koko Manner-Suomen 18–79-vuotiasta väestöä. Virhemarginaali on koko väestön tasolla 2–3 prosenttiyksikköä kumpaankin suuntaan.