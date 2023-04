Jäsenmaiden julkiset velat ovat kasvaneet. Velan vähentämiseen pyritään saamaan realistinen tahti.

Bryssel

EU-komissio julkisti keskiviikkona odotetut lakiesitykset siitä, miten jäsenmaiden talouspolitiikkaa vastaisuudessa ohjataan.

Komissaarit Valdis Dombrovskis ja Paolo Gentiloni kertoivat komission alustavat ajatukset viime marraskuussa, minkä jälkeen he ovat kuulleet jäsenmaita ja muokanneet lakiesitystä. Uudistuksen periaatteena oli yksinkertaistaa sääntöjä, mutta tehostaa valvontaa ja ohjausta.

Talouspolitiikkaa ohjaavassa vakaus- ja kasvusopimuksessa on poikkeuslauseke, jonka perusteella ohjaus on laitettu koronapandemian takia hyllylle tämän vuoden loppuun asti. Nyt esitetyn uudistuksen on määrä tulla voimaan ensi vuoden alusta, mikä vaatii rivakkaa käsittelytahtia niin jäsenmaiden kesken kuin EU-parlamentissa.

Komissio kaavailee keskusteluja alustavista suunnitelmista jäsenmaiden kanssa vuoden 2024 alkupuolelle.

Vanhat viitearvot pysyvät ennallaan. Budjetin alijäämä ei saa olla suurempi kuin kolme prosenttia bruttokansantuotteesta (bkt) eikä julkinen velka saa ylittää 60:tä prosenttia suhteessa bkt:hen.

Komissio laatii maakohtaisen ”teknisen kehityspolun” niille jäsenmaille, joiden alijäämä tai velka ylittävät raja-arvot.

Velka on saatava keskipitkällä aikavälillä uskottavasti alenemaan tai pysymään maltillisella tasolla. Alijäämän on pysyttävä alle kolmessa prosentissa suhteessa bkt:hen, tai se pitää saada alenemaan kyseiselle tasolle ja pysymään sillä.

Osalla maista julkinen velka on pitkälti yli sata prosenttia suhteessa bkt:hen, esimerkiksi Italiassa 140 prosenttia. Tarkoituksena on, että velkaa vähennettäisiin realistisempaan tahtiin kuin aiemmassa kasvu- ja vakaussopimuksessa. Komissio sopisi jäsenmaan kanssa nykyistä maakohtaisemman vähennystahdin.

Toisaalta kuulemiskierroksella osa jäsenmaista, etunenässä Saksa, halusivat takeita siitä, että velkaantuneille maille tulee riittävästi painetta velan vähentämiseen.

Komissio ehdottaa nyt, että niin kauan kuin maan budjetin alijäämä ylittää kolme prosenttia bruttokansantuotteesta, velkaa pitäisi vähentää minimissään 0,5 prosenttia vuodessa suhteessa bruttokansantuotteeseen.

Jäsenmaat tekevät kansalliset keskipitkän aikavälin finanssi- ja rakennepoliittiset suunnitelmat. Niiden aikajänne on neljä vuotta, ja maiden on niissä kerrottava, mitkä ovat niiden julkisen talouden tavoitteet, miten ne aikovat korjata mahdollisia epätasapainoja ja mitä uudistuksia ja investointeja on tulossa.

Aikaa voi venyttää tarvittaessa seitsemään vuoteen sillä ehdolla, että maa tekee myös uudistuksia.

Komissio arvioi suunnitelmat ja neuvosto hyväksyy ne EU:n yhteisten kriteerien perusteella. Lähestymistapa on sama kuin koronapandemian jälkeen hyväksytyissä elvytyssuunnitelmissa.