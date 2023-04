HS:n tietojen mukaan hallitusohjelmasta alkavat neuvotella kokoomus, perussuomalaiset, Rkp ja kristillisdemokraatit.

Rkp:n kansanedustajista yhtä lukuun ottamatta kaikki ovat sitä mieltä, että puolue osallistuu kutsuttaessa hallitusneuvotteluihin. Ruotsalainen eduskuntaryhmä pui asiaa kokouksessaan torstaina yli puolitoista tuntia.

”Meillä on sellainen tilanne, että yhdeksän kansanedustajaa on sitä mieltä, että mennään neuvotteluihin ja yksi kansanedustaja eli Eva Biaudet on sitä mieltä, että ei mennä”, sanoi puolueen puheenjohtaja Anna-Maja Henriksson toimittajille torstaina eduskunnassa.

”Me tulemme tämän keskustelun nojalla ilmoittamaan, että jos meille nyt kutsu tulee, olemme Säätytalolle menossa.”

Ruotsalaiseen eduskuntaryhmään kuuluvat Rkp:n kansanedustajat ja Ahvenanmaan vaalipiirin yksi kansanedustaja.

Hallitustunnustelija Petteri Orpo (kok) kertoo tänään, mitkä puolueet osallistuvat hallitusneuvotteluihin.

Orpo on kutsunut kaikki eduskuntaryhmät koolle kello kahdeksi iltapäivällä. Noin kello 14.30 järjestetään tiedotustilaisuus, jossa kerrotaan, mitkä puolueet lähtevät mukaan varsinaisiin hallitusneuvotteluihin Säätytalolle.

Hallitusohjelmassa hallitus määrittelee, mitä se aikoo seuraavien neljän vuoden aikana saada Suomessa aikaan.

Jos siitä ei näiden puolueiden kesken saada yhteisymmärrystä, Orpon on yritettävä muodostaa hallitus jollain toisella kokoonpanolla.

Orpo ja kokoomus ovat hallituksen muodostamisessa avainasemassa, koska kokoomus voitti huhtikuun alussa järjestetyt eduskuntavaalit. Kokoomuksen päätavoite on saada Suomen taloutta tasapainoon, mikä tarkoittaa todennäköisesti leikkauksia julkisiin menoihin.

