Sisäministeriö julkaisi nollaraportin, joka ei tarjoa mitään uutta tietoa siitä, miksi Timtšenkot saivat pikakaistaa kansalaisuudet. Sen sijaan suojelupoliisi saa sitä valvovalta ministeriöltä perusteellisen röykytyksen, kirjoittaa tuottaja Salla Vuorikoski.

Sisäministeriö tiedotti torstaina Ulkomaalaisviraston (nyk. Maahanmuuttovirasto) entiseen pääjohtajaan ja suojelupoliisin entiseen työntekijään Matti Saarelaiseen liittyvästä tarkastuksesta.

Tiiviissä tiedotteessa korostetaan isoin kirjaimin, ettei venäläisen oligarkin Gennadi Timtšenkon kansalaisuuspäätöstä koskevassa asiassa ole toimittu tuon ajan sääntelyn vastaisesti.

Uutinen epäilemättä nostatti monen lukijan kulmia. Ovatko tiedotusvälineiden monet uutiset oligarkin kansalaisuudesta ja Saarelaisen toiminnasta olleet tyhjän päällä?

Otetaan pieni kertaus. Mediassa on viime aikoina kerrottu useista erikoisuuksista, jotka liittyvät Timtšenkon kansalaisuuspäätökseen.

Eräänlainen lähtölaukaus oli, kun Iltalehden tutkiva toimittaja Jarno Liski paljasti noin vuosi sitten, että Saarelainen oli saanut Timtšenkon apulaiselta Kai Paanaselta pyynnön edistää Timtšenkon kansalaisuushakemuksen käsittelyä Ulkomaalaisvirastossa.

Alkuvuodesta 2023 Helsingin Sanomat kertoi perheen hakemusten kiirehtimisestä ohi normaalien jonojen.

Isä Gennadi sai pahasti ruuhkautuneelta virastolta päätöksen alle vuodessa. Tytär Ksenija Frankin päätöksen vuonna 2000 virasto teki vain reilussa kolmessa kuukaudessa – vieläpä vastoin viraston hetkeä aiemmin antamaa kielteistä vastausta kiirehtimispyyntöön. Tuohon aikaan oli tavanomaista, että kansalaisuuspäätöstä joutui odottamaan 2–3 vuotta, joskus pidempäänkin.

Saarelaisen ja Timtšenkojen tapaukseen liittyy paljon muutakin kiinnostavaa, mihin voit perehtyä vaikkapa tämän laajan jutun avulla.

Toinen sisäministeriön julkaisemista selvityksistä koskee suojelupoliisin viime ajan toimintaa Matti Saarelaisen suhteen.

Ministeriö torppaa jälkimmäisessä heti alkuun käsitykset siitä, että Timtšenko ja hänen perheenjäsenensä eivät olisi täyttäneet kansalaisuuden kriteerejä. Voi olla, että jossain tällaisiakin käsityksiä on esitetty, mutta tämä ei ole ollut asian pihvi.

Timtšenkon osalta ei tosiaankaan ollut kysymys siitä, oliko hänellä riittävä toimeentulo, kielitaitoa tai oliko hän asunut Suomessa. Maaliskuussa 2022 HS kertoi, että Timtšenkot olivat hankkineet myös ruotsin kielen opetusta. HS sai jopa haastattelun heidän opettajaltaan.

Ministeriö painottaa, että ”kansalaistaminen perustui aina viime kädessä harkinnanvaraisuuteen”.

Ja tämä on se pihvi: juuri tähän harkintaan julkinen mielenkiinto kohdistuu.

Miten virastossa otettiin huomioon, että tulevalla supermiljardöörillä oli KGB-kytköksiä ja että hänen toimensa olivat jo 1990-luvulla suojelupoliisin seurannassa? Miksi suojelupoliisilta ei pyydetty lausuntoa kansalaisuuspäätöksen tueksi, vaikka suojelupoliisi oli pyytänyt virastoa informoimaan, jos Timtšenko hakee kansalaisuutta?

Se kiinnostaa kovasti, mitä sisäministeriö on omilla keinoillaan saanut asiasta selville. Lukijan into kuitenkin lässähtää nopeasti.

Asiakirjassa nimittäin todetaan, ettei ministeriöllä ole toimivaltaa puuttua yksittäisiin päätöksiin eikä ministeriö voi tarkastella sitä, minkälaiseen tapauskohtaiseen harkintaan perustuen yksittäisessä päätöksessä on päädytty tiettyyn lopputulokseen.

Tarkastuskertomuksessa todetaan, ettei sillä ole keinoja selvittää asia tarkemmin, eikä tällaisen jälkikäteisarvion tekeminen yli 20 vuotta vanhoista päätöksistä ”olisi muutoinkaan tarkoituksenmukaista”.

Selvitys ei siis anna mitään uutta tietoa siitä, miten KGB-kytkentäinen liikemies sai Ulkomaalaisvirastolta pikakaistaa kansalaisuuden.

Ministeriö toteaa, ettei se pysty arvioimaan sitäkään, onko kansalaisuushakemusten kiirehtimisessä menetelty tavanomaisesta käsittelyjärjestyksestä poiketen.

Muotoilua voi ihmetellä. Virasto kuitenkin on itse myöntänyt HS:lle Ksenija Frankin tapauksessa, ettei se ole pystynyt selvittämään syytä hetkeä aiemmin annetun päätöksen vastaiseen menettelyyn.

Menettely on ilmiselvästi ollut poikkeuksellinen. Enemmän kiinnostaisi, miksi oligarkille ja hänen perheelleen on annettu erikoiskohtelua. Kuka siitä on päättänyt, missä ja milloin? Mitkä tahot asiaan ovat mahdollisesti vaikuttaneet?

Näitä tietoja yleisölle ei tarjota, eikä tarkastuskertomus – tiedotteen muotoilusta huolimatta – kumoa mitään olennaisia tietoja median uutisoinnissa.

Oligarkin kansalaisuudesta on edelleen nippu avoimia kysymyksiä. Niihin lienee turha odottaa vastauksia ministeriöltä, joka valvoo suojelupoliisia ja Maahanmuuttovirastoa.

Sen mukaan asiassa ei ole ”tullut esiin sellaisia seikkoja, jotka antaisivat aihetta enempiin toimenpiteisiin”.

Varsinainen uutinen papereissa löytyy muualta eli siitä, miten Saarelaisen viimeisin työnantaja suojelupoliisi on toiminut ministeriön suuntaan.

Ministeriö moittii sitä lukuisista puutteista esimerkiksi ministeriön informoinnissa, salaisen tiedonhankinnan dokumentoinnissa, julkisuuslain noudattamisessa sekä asianosaisen eli Matti Saarelaisen kuulemisessa.

Antti Pelttarin päälliköimän suojelupoliisin asenteesta valvojaansa kohtaan jotain kai kertoo esimerkiksi tarkastuskertomuksen katkelma, jossa ihmetellään, miksi henkilöstöhallinnon asiakirjoja ei pyynnöstä huolimatta ollut toimitettu ajallaan. Ne annettiin vasta myöhemmin: ”Sisäministeriölle syntyi vaikutelma, että ministeriö sai sivutoimea koskevat asiakirjat, koska toimittaja oli saanut Saarelaisen sivutoimesta tietoa ja oli julkaisemassa siitä jutun.”

Aiemmin julkisuudessa on jo kerrottu, kuinka Iltalehden toimittajalta piilotettiin Saarelais-selvityksiin liittyvä asiakirja. Pelttari väitti, ettei asiakirjaa ollut syntynyt. Toimittajalle ei kerrottu muistiosta, joka oli tietoisesti pidetty pois asiakirjojen hallintajärjestelmästä. Myös tästä lainvastaisesta toiminnasta ministeriö näpäyttää nyt suojelupoliisia.

Jos Timtšenkon kansalaisuusasioista ministeriö ei koe tarvetta eikä sillä ole kykyä saada lisäselvyyttä, suojelupoliisin osalta tilanne on toinen. Tarkastukset jatkuvat, seuraavaksi kohteena on muun muassa suojelupoliisin oma sisäinen tarkastus.

Jossain vaiheessa selviää varmaan sekin, millä tavalla Antti Pelttari kantaa vastuuta organisaationsa toiminnasta.