Kalli: Keskusta on valmis auttamaan hallitusta esitysten läpimenossa

Keskustan eduskuntaryhmän puheenjohtajan Eeva Kallin mukaan keskusta voi tukea oppositiosta käsin joitakin hallituksen esityksiä.

Keskusta on valmis tukemaan maahan mahdollisesti muodostuvan oikeistohallituksen joitakin hankkeita, jos ne ovat myös keskustalle mieluisia.

Näin sanoi keskustan eduskuntaryhmän puheenjohtaja Eeva Kalli sen jälkeen, kun hallitustunnustelija Petteri Orpo (kok) oli kertonut hallitusneuvotteluihin osallistuvat puolueet. Hallitusohjelmasta alkavat neuvotella kokoomus, perussuomalaiset, Rkp ja kristillisdemokraatit.

Keskusta ilmoitti heti vaalien jälkeen, että puolue suuntaa oppositioon.

”Me keskustasta varmasti tulemme kirittämään tulevaa hallitusta ja osaltamme auttamaan sellaisten esitysten läpimenossa, jotka ovat perusteltuja, tervetulleita ja myös meidän politiikkamme näkökulmasta hyviä”, Kalli sanoi.

”Eli osaltamme autamme niiden asioiden eteenpäin viemisessä.”

Kallin mukaan keskusta ei kuitenkaan voi antaa tukeaan sellaisille asioille, jotka ”vievät Suomea väärään suuntaan”.

Kallilta kysyttiin, kuinka realistista tällainen hallituksen auttaminen todellisuudessa olisi.

”Kyllä me tunnistamme monia samoja ongelmia, joihin pitää tarttua, nyt neuvotteluihin lähtevien puolueiden kanssa”, Kalli sanoi.

Hänen mukaansa lopputulos kuitenkin riippuu siitä, millainen hallitusohjelmasta tulee. Kalli totesi, että kaikki hallituksen esitykset käsitellään aikanaan yksitellen.

Jos torstaina ilmoitetut puolueet saavat muodostettua hallituksen, oppositioon jäävät keskustan lisäksi Sdp, vasemmistoliitto, vihreät ja Liike Nyt.

Kallin mielestä oikeistohallituksen kokoonpano oli odotettu ja vaalituloksen näkökulmasta perusteltu. Eduskuntavaaleissa Suomen suurimmaksi puolueeksi nousi kokoomus ja toisena tuli perussuomalaiset.

Keskusta on pysynyt omassa oppositiopäätöksessään jämäkkänä, vaikka esimerkiksi perussuomalaiset on julkisesti toivonut puoluetta hallitukseen. Toiveiden ohella perussuomalaisista on kuultu arvostelevia kommentteja keskustasta.

”Ehkäpä jätän ne omaan arvoonsa”, Kalli totesi ja sanoi keskustan kunnioittavan vaalitulosta. Hän onnitteli perussuomalaisia vaalituloksesta.

Kalli totesi, että vaikka nyt ilmoitetulla pohjalla hallitusta ei saataisi kasaan, on olemassa vielä monta vaihtoehtoa ilman keskustaa. Hänen mielestään keskustan hallitukseen menemiselle ei pidä nyt spekuloida.