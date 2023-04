Suuren ammattiliiton mukaan perussuomalaiset on sitoutunut siihen, ettei se edistä paikallista sopimista tai tuntuvia muutoksia työttömyysturvaan. Perussuomalaisten puheenjohtaja sanoo, ettei puolue tee sitoumuksia etujärjestöjen tai muidenkaan kanssa.

Perussuomalaisten puheenjohtaja Riikka Purra ihmettelee Teollisuusliiton puheenjohtajan Riku Aallon väitettä puolueen tekemistä ”sitoumuksista” ammattiyhdistysliikkeelle.

Aalto sanoi MTV Uutisten haastattelussa perussuomalaisten tehneen ”tiettyjä sitoumuksia” ja toivoi, että ”he myöskin pitävät sanansa” hallitusneuvotteluissa. Sitoumukset liittyvät Aallon mukaan muun muassa siihen, ettei paikallista sopimista laajennettaisi tai työttömyysturvaa muutettaisi merkittävästi.

Purra ei ymmärrä, mistä ”sitoumuksista” Aalto puhuu.

”Mitä ihmettä se edes tarkoittaa? En tee sellaisia eturyhmien tai muidenkaan kanssa. Jos puolueemme tekisi ’sitoumuksia’, ne tekisi varmasti puheenjohtaja ja muu puoluejohto tai puoluehallitus. Mutta sellaisia ei ole tehty, eikä asiasta ole puoluejohdossa keskusteltu. En ole edes tavannut Teollisuusliiton edustajia”, Purra sanoo.

Hän toteaa perussuomalaisten kantojen löytyvän julkisista ohjelmista: puolueen mielestä joustoja työmarkkinoilla pitää lisätä, yleissitovuudesta tulee pitää kiinni ja ansiosidonnaista työttömyysturvaa ei tule lyhentää vaan porrastaa.

Riku Aalto sanoo ”sitoumusten” viittaavan vastauksiin, joita perussuomalaiset antoi kattojärjestö SAK:n lähettämiin kysymyksiin alkuvuodesta.

”Sunnuntaityöstä jatkossakin kaksinkertainen palkka: kyllä. Yleissitovista työehtosopimuksista kiinni: kyllä. Lakko-oikeus säilytettävä nykyisessä laajuudessaan: kyllä”, Aalto luettelee perussuomalaisten vastauksia.

Mutta voiko vastauksia yksittäiseen kyselyyn pitää ”sitoumuksina” siitä, että perussuomalaiset estää hallitusneuvotteluissa vaikkapa kokoomuksen ajamat muutokset työttömyysturvaan?

”Ei näitä käsi Raamatulla ole luvattu. Neuvotteluissa he arvioivat, mikä heille on tärkeää ja mikä ei. Eiväthän he meille tilivelvollisia ole. Mutta me luotamme siihen, että he haluavat näistä asioista pitää kiinni”, Aalto vastaa.

Jo vaalien alla kävi ilmi, että perussuomalaisten vastaukset SAK:lle oli lähettänyt perussuomalaisten puoluetoimiston ”työmies” Matti Putkonen.

Putkonen oli vastannut, että perussuomalaiset kannattavat kilpailukykysopimuksessa työntekijöille siirrettyjen sosiaaliturvamaksujen palauttamista työnantajien maksettaviksi. Purra korjasi julkisuudessa, että todellisuudessa perussuomalaiset vastustaa ammattiyhdistysliikkeen ehdotusta kiky-maksujen palauttamisesta.

Ammattiyhdistysliike suivaantui takinkäännöstä, koska se oli omissa vaalikampanjoissaan mainostanut jäsenilleen myös perussuomalaisten kannattavan kiky-maksujen palauttamista työnantajille.

Lue lisää: Sdp ja ay-liike syyttävät perus­suomalaisia ”petoksesta”: kanta kiky-maksuihin muuttui yllättäen