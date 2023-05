Moni puheenjohtajuutta harkitseva jäi lopulta tiirailemaan kahden vuoden päähän, kirjoittaa HS:n politiikan toimittaja Robert Sundman.

Kun Maria Ohisalo kertoi pääsiäisen jälkeen luopuvansa vihreiden puheen­johtajuudesta, toimittajat ryntäsivät eduskunnan valtiosalissa järjestetystä tiedotustilaisuudesta lähes suoraan vihreiden ryhmähuoneen ovelle.

Siellä 13-henkiseksi kutistuneen eduskuntaryhmän jäsenistä kaikki paitsi Ohisalo itse, edellinen puheenjohtaja Pekka Haavisto ja uusmaalainen Tiina Elo kertoivat harkitsevansa puheenjohtajakisaan lähtöä.

Vastauksia oli lupa odottaa muutaman viikon kuluessa.

Keskiviikkona kuultu Bella Forsgrénin ”ei” tarkoittaa, että kaikkien vihreiden kansanedustajien päätökset kisaan lähdöstä on nyt tehty.

Kymmenestä harkitsijasta lopulta vain kaksi päätti lähteä tavoittelemaan puoluejohtajan tehtävää. Saara Hyrkkö ja Sofia Virta ovat puolueen toisen kauden kansanedustajia – ensimmäinen Espoosta, toinen Kaarinasta.

Puheenjohtaja valitaan puoluekokouksessa Seinäjoella kesäkuun alkupuolella, mutta vihreissä järjestetään tehtävästä jäsenäänestys. Tapana on, että puoluekokous vain ”siunaa” jäsenäänestyksen tuloksen.

Periaatteessa jäsenäänestykseen voisi vielä ilmaantua lisää ehdokkaita, sillä takaraja on vasta ensi maanantaina eli 8. toukokuuta. Se näyttää kuitenkin nyt epätodennäköiseltä.

Johtajakisasta tuli siis lopulta kahden taisto, vaikka muita ehdokkaita yritettiin taivutella kisaan viime metreille saakka.

Monet vihreät vaikuttajat korostavat taustakeskusteluissa, ettei kyse ole nykyisten ehdokkaiden kelpaamattomuudesta. Puolueen aktiivit vain toivovat massiivisen vaalitappion jäljiltä ”herättelyä” ja ”linjakeskustelua”, joita mahdollisimman vilkas kisa usein saa aikaiseksi.

Vihreät sai huhtikuun eduskuntavaaleissa vain seitsemän prosenttia äänistä, mikä on puolueen heikoin ääniosuus sitten vuoden 1995 vaalien.

Samaan aikaan puolueen varapuheenjohtajakisa tuntuu houkuttelevan.

Mukaan ovat ilmoittautuneet muun muassa kansanedustajat Oras Tynkkynen, Bella Forsgrén ja nykyinen varapuheenjohtaja Hanna Holopainen.

Puheenjohtajuudesta kieltäytynyt, niin ikään nykyinen varapuheenjohtaja Atte Harjannekin harkitsee asiaa.

Jokainen näistä olisi voitu nähdä myös puheenjohtajaehdokkaana. Se kielii siitä, että puheenjohtajan tehtävää juuri nyt varotaan.

Olisiko parempi lähteä kisaan kahden vuoden päästä, kun todennäköisesti oppositioon suunnannut puolue on saanut pakkaansa kasaan, puolueorganisaatio on toipunut muutosneuvotteluiden jälkeen ja kannatustakin on alkanut mahdollisesti nousta?

Myös ensimmäisen kauden kansanedustaja Fatim Diarra saattaa tähyillä puheenjohtajan paikkaa kahden vuoden päästä.

Tällä hetkellä Saara Hyrkköä voidaan pitää ainakin hienoisena ennakkosuosikkina.

Osa vihreistä empii, onko hän puolueen johtopaikoilla olleena liian ennalta arvattava valinta tai liian lähellä nykylinjaa. Sofia Virtaa taas pidetään ulkopuolisempana – mutta osan mielestä jopa liian ulkopuolisena.

Yhden näkökulman kisaan tarjoaa myös HS:n vaalikonevastauksien vertailu. Vihreissä on kuumeisesti pohdittu, pitäisikö puolueen siirtyä vaalitappion jälkeen pari piirua oikeammalle.

Vaalikonevastauksien perusteella oikeistoliberaalista nurkasta löytyy kaksi ryhmän kansanedustajaa: Atte Harjanne – ja Sofia Virta.