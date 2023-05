Antton Rönnholm arvosteli vappu­puheessaan vaalivoittajia, mediaa ja hallitus­kumppaneita. Hänen mukaansa on ”raskasta olla demari eli se aikuinen huoneessa”.

Sdp:n puoluesihteeri Antton Rönnholm sanoi vappupuheessaan maanantaina, että demarina oleminen on raskasta.

Rönnholm perusteli Heinolassa ja Lahdessa pitämässään puheessa tuntojaan sillä, että Sdp:tä arvostellaan niin monesta asiasta.

”Vaalien voittaminen ja toivotun hallituspohjan edistäminen ei riitä voittajille ja iltapäivälehdistölle. Välittömästi oli alettava soimata Sdp:n vaalitulosta väärin voitetuksi ja sittemmin myös sitä, ettei Sdp väkisin ohi tunnustelijan puskenut itseään hallitukseen toteuttamaan vaaliohjelmansa vastaista leikkauslinjaa”, hän sanoi.

Ensimmäinen ”itkun aihe” oli Rönnholmin mukaan Sdp:n kannatuksen kasvu. Hän viittasi puheisiin niin sanotusta taktisesta äänestämisestä.

”Jopa hallitustunnustelijan [Petteri Orpon] suusta on kuultu, että kovalla työllä ja omalla ohjelmalla ansaitut äänet kuuluivat jollekin muulle ja ne vaaleissa ’ryövättiin’”.

Rönnholm tyrmäsi myös toiveet siitä, että Sdp:n olisi pitänyt pyrkiä hallitukseen toteuttamaan leikkauspolitiikkaa kokoomuksen kanssa.

”Nyt on jopa omista riveistä kuultu, että puolueen olisi pitänyt allekirjoittaa leikkauslistat jo ennen vaaleja, tai ilmeisesti nyt tunnustelujen aikana antaa blankoshekki siitä, että on kokoomuksen lopullinen leikkauslista mikä vain, voimme sen sitten neuvotteluissa hyväksyä.”

Puoluesihteerin mielestä ”oikeisto­kommentaattoreiden tavoite on kaataa tulevan hallituksen vääjäämättä epäonnistuva leikkauspolitiikka Sdp:n syliin” eli syyttää Sdp:tä siitä, ettei puolue ole hallituksessa.

”Jos vaalit voitetaan, ne on väärin voitettu. Ja jos muut suunnittelevat tyhmyyksiä, olisi kuitenkin pitänyt voittaa enemmän, jotta voisi ne estää. On raskasta olla demari eli se aikuinen huoneessa. Tämän väistyvä pääministeri on tälläkin kaudella neuvotteluissa saanut monesti kokea”, Rönnholm sanaili.

Vuodesta 2017 lähtien Sdp:n puoluesihteerinä toiminut Rönnholm jättää tehtävänsä syyskuun puoluekokouksessa.

Maanantaina vappupuheita pitivät myös muun muassa Sdp:n puheenjohtaja Sanna Marin, keskustan puheenjohtaja Annika Saarikko, vihreiden puheenjohtaja Maria Ohisalo ja vasemmistoliiton puheenjohtaja Li Andersson.

Sen sijaan Säätytalolle hallitusneuvotteluihin tiistaina lähtevät kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo ja perussuomalaisten puheenjohtaja Riikka Purra eivät tänä vappuna pitäneet puheita.