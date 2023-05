Hallitusneuvottelut käydään kokoomuksen, perussuomalaisten, Rkp:n ja kristillis­demokraattien kesken. Neuvottelut alkoivat tiistaina, ja valmista on tarkoitus tulla viimeistään kesäkuussa.

Hallitusneuvottelut alkoivat tiistaina aamulla Säätytalossa Helsingissä.

Suomelle tehdään nyt uudistusohjelmaa, sanoi aamulla hallituksen muodostaja, kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo tiistaina aamulla. Orpon mukaan suurimmat uudistukset liittyvät työllisyyteen, kestävän kasvun aikaansaamiseen, yrittäjyyteen, koulutukseen, turvallisuuteen sekä energia- ja ilmastonmuutokseen.

”On monesti Suomessa sanottu, että kaikki tietävät, mitä pitäisi tehdä, mutta ei ole uskallusta. Lähden siitä, että nyt sitä uskallusta löytyy”, Orpo sanoi ennen neuvottelujen alkamista.

neuvottelut käydään kokoomuksen, perussuomalaisten, Rkp:n ja kristillis­demokraattien kesken. Niissä puolueet neuvottelevat hallitusohjelmasta, jota uusi hallitus alkaa toteuttaa. Valmista on tarkoitus tulla viimeistään kesäkuussa.

Neuvotteluihin osallistuvien puolueiden puheenjohtajat pitivät tiistaina iltaviiden jälkeen tiedotustilaisuuden. Orpo aloitti sanomalla, että neuvottelut alkoivat ”hyvällä startilla”.

”Meillä oli hyvä seminaariosuus ja mielenkiintoisia, asiantuntevia alustuksia”, Orpo sanoi.

Orpon mukaan puhujat oli valittu sillä ajatuksella, että neuvotteluihin pyritään luomaan yhteistä tilannekuvaa.

”Sota jatkuu ja globaalit jännitteet jatkuvat. Tulemme elämään epävarmuuden oloissa, ja se vaikuttaa toimintaympäristöömme suuresti”, Orpo sanoi viitaten Venäjän hyökkäyssotaan Ukrainassa sekä Kiinan ja Yhdysvaltojen vihoitteluun.

Hallitusneuvotteluihin osallistuvien puolueiden puheenjohtajat pitivät tiedotustilaisuuden tiistaina. Paikalla olivat Rkp:n puheenjohtaja Anna-Maja Henriksson (vas.), kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo, perussuomalaisten puheenjohtaja Riikka Purra ja kristillisdemokraattien puheenjohtaja Sari Essayah.

Orpo kertasi illalla, että hallitusneuvotteluissa on kahdeksan ”reformipöytää” ja niiden alla alapöytiä, jotka käsittelevät erilaisia teemoja.

Neuvotteluja käydään useissa eri pöydissä. Kussakin neuvotellaan omasta teemakokonaisuudestaan.

”Uskon, että löydämme ratkaisut [näissä pöydissä]”, Orpo sanoi.

Perussuomalaisten puheenjohtaja Riikka Purra kommentoi illan tiedotus­tilaisuudessa neuvotteluita lyhyesti.

”Pääasiassa neuvottelijamme ovat kansanedustajia, mutta myös puolueorganisaatiota ja muutamia muita hyödynnetään”, Purra sanoi.

”Itselläni ei ole tämän enempää kerrottavaa. Varsinainen työ alkaa vasta huomenna [keskiviikkona].”

Kristillisdemokraattien puheenjohtaja Sari Essayah kiitti puolueensa neuvottelijoita.

”Muutaman päivän aikana meidänkin neuvotteluorganisaatio, noin 50 ihmistä eri puolilta Suomea, pystyi järjestämään omat työnsä ja perheasiansa niin, että he voivat olla näissä neuvotteluissa mukana.”

Essayah sanoi uskovansa, että tällä porukalla voidaan tehdä Suomen ”suunnanmuutos”.

Rkp:n puheenjohtaja Anna-Maja Henriksson vitsaili hieman omassa puheen­vuorossaan.

”Tällä kertaa ei tarvitse pohtia, miten hallitusohjelmaan kirjataan Nato-optio”, Henriksson, jolle kyseessä ovat jo neljännet hallitusneuvottelut, sanoi.

Henriksson kehui asiantuntijoiden esityksiä erityisesti taloudesta ja pohti myös, että tulevan hallituksen on valmistettava sisäinen ja ulkoinen turvallisuus sekä ”arjen turvallisuus”.

”Suuri haaste meillä [Suomessa] on tämä väestöpyramidi, joka on muuttunut muffiniksi. Väestö ikääntyy ja lapsia syntyy liian vähän. Tämä asettaa meidät tilanteeseen, että osaajista on pula, ja se pitää ratkaista.”

Ainakin Petteri Orpon odotetaan vielä keskiviikkona pitävän tiedotustilaisuuden päivän päätteeksi, kun neuvottelut ovat toden teolla alkaneet.