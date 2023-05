Eija-Riitta Korhola erosi kokoomuksesta helmikuussa osin ilmastoerimielisyyksien vuoksi. Nyt hän saapuu Säätytalolle kristillisdemokraattien kutsusta.

Kokoomuksesta helmikuussa eronnut poliitikko Eija-Riitta Korhola istuu hallitus­neuvotteluissa ilmastopolitiikkaa käsittelevässä pöydässä kristillis­demokraattien kutsusta.

Korhola on tullut tunnetuksi vihreän siirtymän, EU:n ilmastopolitiikan, uusiutuvan energian ja myös ilmastotieteen kriitikkona.

Korhola erosi helmikuussa kokoomuksesta. Yksi hänen mainitsemansa syy oli kokoomuksen hänen mielestään ”naiivi” ilmasto- ja energiapolitiikka.

”Viime vuosina kokoomuksen naiivi suhtautuminen ilmasto- ja energiapolitiikkaan on usein hämmästyttänyt – liian yksipuolisella nykypolitiikallamme vahvistamme vääriä, epädemokraattisia tahoja tässä maailmassa, kuten Venäjää ja Kiinaa”, hän kirjoitti.

HS kysyi Korholalta, onko hän nyt liittynyt takaisin kristillisdemokraatteihin, mutta Korhola kertoo olevansa edelleen sitoutumaton poliitikko.

Aloite hänen kutsumiseensa tuli kristillisdemokraattien taholta.

”Tunnen ilmasto- ja energia-asioita, ja Sari [Essayah] on entinen kollega”, Korhola sanoo.

Korhola oli vuosina 1999–2003 kristillisdemokraattien jäsen ja toimi euro­parlamentaarikkona ja puoluesihteerinä. Vuonna 2007 hän oli mukana hallitus­neuvotteluissa kokoomuksen edustajana.

Korhola kirjoitti viime elokuussa Uusi Suomi -sivustolle blogin, joka oli otsikoitu ”Vihreä naiivius tulee esiin”.

Siinä hän langetti epäilystä ilmastotieteen viestien ylle.

”Kaikki vakavasti otettavat tutkijat tietävät nimittäin sen, että ilmastotieteen uskottavuutta nakertaa korruptoituminen. Uhkia liioitellaan, jotta saataisiin lisää rahoitusta tutkimukseen”, hän kirjoitti.

Aiemmin hän on kirjoittanut myös tekstejä, joissa hän kyseenalaistaa ihmisen aiheuttaman ilmastonmuutoksen tiedepohjan. Näin hän teki esimerkiksi vuoden 2013 blogitekstissään, joka oli otsikoitu ”Onko se totta vai ei?”.

”Muutokset voivat mahtua luontaisen vaihtelun piiriin. Ilmasto on muuttunut aina”, hän kirjoitti tuolloin.

HS kysyi nyt Korholalta, onko hän yhä samaa mieltä tuon kymmenen vuotta sitten julkaisemansa tekstin kanssa.

”Se on ihan hyvin kirjoitettu teksti ja heijasti hyvin tilannetta 2013. Olen täsmälleen samaa mieltä johtopäätöksistä, jotka siinä esitin”, Korhola vastasi tekstiviestissä.

”Politiikan pitää olla sillä lailla robustia [vankkaa], ettei sitä tarvitse katua missään olosuhteissa.”

HS kysyi vielä tarkentavana kysymyksenä, mitä mieltä Korhola on nyt, vuonna 2023: onko ilmastonmuutos totta ja onko se ihmisen aiheuttamaa?

”Kuten [ilmastopaneeli] IPCC sanoo, se on osin ihmisen aiheuttamaa. Sen voimakkaammin en halua ottaa kantaa”, Korhola vastasi.

IPCC:n viesti tuoreimmissa raporteissa on Ilmatieteen laitoksen mukaan tämä:

”Tieteellinen ymmärrys ilmastonmuutoksesta on vahvistunut entisestään ja tulos on selvä: maapallon keskilämpötila on noussut noin 1,1 °C esiteolliseen aikaan verrattuna, ja ihmisten toiminta on aiheuttanut lähes kaiken tämän lämpenemisen.”

Muut ilmastopöydän neuvottelijat ovat kokoomuksen ryhmänjohtaja Kai Mykkänen ja kokoomuksen ympäristöpoliittinen asiantuntija, metsänhoitaja Lyydia Ylönen.

Perussuomalaisista pöydässä ovat kansanedustaja Lulu Ranne ja hänen avustajansa Kari Ilkkala.

Rkp:tä edustavat eduskunnasta pudonnut entinen ministeri Thomas Blomqvist ja poliittinen asiantuntija Crista Grönroos.

Kristillisdemokraattien kutsumana pöydässä ovat Korholan lisäksi kristillisen ajatushautomo Kompassin hallituksen jäsen Esa Erävalo ja Kd:n ruotsinkielisen erityisjärjestön puheenjohtaja Leo Byskata.