Toimitusministeristön pääministerille Sanna Marinille (sd) on myönnetty saksalainen tulevaisuuspalkinto, Helmut-Schmidt-Zukunftspreises.

Palkintoa on jaettu viime vuodesta lähtien, ja sillä on tarkoitus antaa tunnustusta innovatiivisille saavutuksille demokratian, yhteiskunnan ja teknologian aloilla.

”Hän [Marin] vei Suomen läpi koronaviruspandemian erittäin tehokkaasti. Sanna Marinin tavoitteena on tehdä maailmasta parempi paikka, ei vain toimia poliitikkona”, Helmut Schmidtin nimeä kantava säätiö kertoo sivuillaan.

Helmut Schmidt oli sosiaalidemokraattinen poliitikko, joka toimi Saksan liittokanslerina vuodet 1974–1982.

Säätiö mainitsee myös Marinin toimineen edistyksellisesti luonnonsuojelun suhteen ja uskoo, että väistyvällä pääministerillä on mahdollisesti ”hieno tulevaisuus edessään”. Säätiö kehuu Marinin omaa poliittista tyyliä ja selkeitä arvoja.

Palkinnon jakavat Helmut Schmidt -säätiö, saksalainen lehti Die Zeit, jonka päätoimittajana Schmidt toimi aikoinaan ja The New Institute -niminen instituutti. Palkinnon arvo on 20 000 euroa. Palkinto jaetaan torstaina Hampurissa.

Viime vuonna palkinnon sai ugandalainen ympäristöaktivisti Vanessa Nakate.