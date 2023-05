”Vierailun yksi syy on siinä, että Suomi liittyi Natoon, koska Venäjä hyökkäsi Ukrainaan”, sanoo kokenut diplomaatti René Nyberg.

Kokenut diplomaatti René Nyberg arvioi, että Ukrainan presidentin Volodymyr Zelenskyin Suomen-vierailun syyt ovat myös historiallisia. Nyberg nostaa vierailun taustatekijöinä esiin kolme asiaa.

”Vierailun yksi syy on siinä, että Suomi liittyi Natoon, koska Venäjä hyökkäsi Ukrainaan. Toiseksi Stalin kiisti Suomen olemassaolon oikeutuksen samalla tavoin kuin Putin on kiistänyt Ukrainan olemassaolon oikeutuksen”, Nyberg sanoo.

”Kolmanneksi kukaan lännessä ei uskonut, että Suomi pärjäisi puna-armeijalle. Kukaan ei lännessä myöskään uskonut, että Ukrainan armeija pärjää Venäjän armeijalle.”

Nämä kolme syytä selittävät Nybergin mukaan sen, miksi Zelenskyi tapaa pohjoismaiden pääministereitä Helsingissä eikä Oslossa, Kööpenhaminassa tai Tukholmassa.

Nyberg on Suomen ulko- ja turvallisuuspolitiikan kokenut tuntija. Hän on toiminut Suomen-suurlähettiläänä Moskovassa ja Berliinissä. Lisäksi hän on ollut laatimassa muun muassa kansainvälisiä Nato-selontekoja. Hän jäi eläkkeelle vuonna 2013.

Sitä Nyberg ei halua arvioida, miksi vierailu tapahtuu juuri nyt tai miten vierailu on käytännössä junailtu.

”Sen voi sanoa, että tämä vierailu on selvä tuki Ruotsin Nato-jäsenyydelle. Me Suomessa emme hyödy mitään siitä, että Ruotsi ei ole mukana”, Nyberg sanoo.

