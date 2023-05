Tutkijat Kristi Raik ja Sinikukka Saari arvioivat Ukrainan presidentin Helsingin-vierailun merkitystä Helsingin Sanomille.

Ukrainan presidentin Suomen-vierailu kertoo Suomen hyvin onnistuneesta ulkopolitiikasta, arvioivat tutkijat. Vierailua selittää myös Ukrainan ja Suomen kohtalonyhteys.

”Vierailu osoittaa, että suomalaiset päätöksentekijät ovat onnistuneet tekemään proaktiivista ja tyylikästä ulkopolitiikkaa tosi hyvin”, sanoo politiikan tutkija Sinikukka Saari.

Saari on erikoistunut Ulkopoliittisesta instituutissa muun muassa ulko- ja turvallisuuspolitiikkaan sekä Venäjän tuntemukseen.

Hänen mukaansa Volodymyr Zelenskyin vierailun isännöinti osoittaa, miten erityisesti Sauli Niinistö on onnistunut ulkopolitiikan aktiivisessa johtamisessa.

”Tasavallan presidentin linja on ollut nimenomaan tietty proaktiivisuus eli aloitteiden tekeminen. Pienenä maana on turha odottaa, että kukaan tulee hakemaan. Pitää itse olla aloitteen tekijä, ja näin on myös tässä tapauksessa”, Saari analysoi.

Sinikukka Saari uskoo, että diplomaatit ja virkamiehet ovat tehneet hartiavoimin töitä vierailun onnistumiseksi.

Zelenskyin Suomen-vierailua selittää virolaisen turvallisuuspolitiikan asiantuntija Kristi Raikin mukaan ensinnäkin Suomen tuore Nato-jäsenyys.

”Suomi on Naton-jäsenenä Ukrainalle entistä tärkeämpi kumppani”, Raik arvioi.

Raik toimii varajohtajana kansainvälisessä puolustus- ja turvallisuuskeskuksessa Tallinnassa.

Zelenskyin vierailu on hänen mukaansa viesti ja kiitollisuuden osoitus tietenkin myös muiden Pohjoismaiden suuntaan.

”Pohjoismaat ovat jatkaneet tukea pitkäjänteisesti, ja ne pystyvät edelleen tarjoamaan merkittävää aseapua, kun jotkut muut maat ovat jo väsähtäneet. Viro taas on jo antanut lähes kaiken, mitä voi antaa”, Raik sanoo.

Raikin mukaan Zelenskyin vierailu Helsingissä nostaa esiin myös Sauli Niinistön turvallisuuspoliittista merkitystä maailmalla.

”Niinistön rooli on ollut merkittävä sekä eurooppalaisessa että transatlanttisessa keskustelussa. On iso asia, että Zelenskyi tulee Helsinkiin ottaen huomioon, miten vähän hän on tehnyt vierailuja ylipäänsä”, Raik arvioi.

Tutkija Sinikukka Saari ei sen enempää halua korostaa vain presidentin roolia.

”Tämä on kokonaisuutena onnistuminen Suomen koko ulkopoliittiselta koneistolta. Myös diplomaatit ja ulkoministeriön virkamiehet ovat varmasti tehneet hartiavoimin töitä kulisseissa joka tasolla”, Saari sanoo.

Ukrainan Zelenskyin tapaamislistalle Helsingissä kuuluivat presidentti Niinistön, toimitusministeristön pääministeri Sanna Marinin (sd) ja ulkoministeri Pekka Haaviston (vihr) sekä eduskunnan puhemies Petteri Orpon (kok) lisäksi islannin, Norjan, Ruotsin ja Tanskan pääministerit.

Pääministerien huippukokoukseen Marin ei osallistunut.

Lue lisää: Marin olisi ollut valmis osallistumaan huippu­kokoukseen, presidentin kanslian osallistuja­listalla häntä ei ole

Tutkija Saari muistuttaa siitä, millainen maine Suomella maana ja Niinistöllä valtiojohtajana on maailmalla.

”Presidenttiä pidetään Venäjä-tuntijana, ja myös hänen tiiviit yhteytensä Yhdysvaltoihin tiedetään, joten silloin on odotettavaa, että Helsingissä käydään Zelenskyin kanssa mahdollisesti keskustelua suuremmista kysymyksistä, kuten turvatakuista ja sodan loppumisesta, eikä pelkästään konkreettisesta aseavusta”, Saari sanoo.

”Tässä mielessä tärkeitä keskustelun aiheita ovat Euroopan uusi turvallisuusarkkitehtuuri ja Euroopan puolustus. Euroopan unionista on tulossa enemmän geopoliittisempi projekti kuin aiemmin”, Saari sanoo.

”Suomi on Naton-jäsenenä Ukrainalle entistä tärkeämpi kumppani”, arvioi Kristi Raik.

Tutkija Saaren mukaan vierailulla ei välttämättä ole yhteyttä Suomen vielä tuoreeseen Nato-jäsenyyteen.

Zelenskyi on tehnyt joitakin vierailuja ulkomaille sen jälkeen, kun Venäjä hyökkäsi Ukrainaan viime vuoden helmikuussa, ja kaikki nämä vierailukohteet ovat olleet liittouman jäsenmaita.

Saaren mukaan Suomen Nato-jäsenyyden kautta vierailun keskustelun aiheeksi nousevat kuitenkin Ukrainan turvatakuut, joita maa kaipaa sodan päättymisen jälkeen.

”Tietysti Zelenskyi muiden ukrainalaisten päätöksentekijöiden tapaan tuo esiin vierailulla sitä, miten tärkeää on, että Ukraina joko Nato-jäsenyyden kautta tai muulla tavoin saa selkeät turvatakuut. Mehän olemme nähneet asian samalla tavoin, ja silloin on luontevaa hakea tukea uudesta Nato-maasta ja toivottavasti kohta Natoon liittyvästä Ruotsista”, Saari sanoo.

Konkaridiplomaatti René Nybergin mukaan Zelenskyin Helsingin-vierailua selittävät myös historialliset syyt eli se, miten Suomi liittyi Natoon Venäjän hyökkäyksen jälkeen, ja se, miten Vladimir Putin pyrkii mitätöimään Ukrainan olemassaolon oikeutuksen samaan tapaan kuin Josif Stalin Suomen.

”Kolmanneksi kukaan lännessä ei uskonut, että Suomi pärjäisi puna-armeijalle. Kukaan ei lännessä myöskään uskonut, että Ukrainan armeija pärjää Venäjän armeijalle”, Nyberg kertoo.

Nämä kolme syytä selittävät Nybergin mukaan sen, miksi Zelenskyi tapaa Pohjoismaiden pääministereitä Helsingissä eikä Oslossa, Kööpenhaminassa tai Tukholmassa.

Myös virolaisen Kristi Raikin mukaan vierailua selittää osin myös talvisota.

”Ukrainassa on perehdytty hyvin tarkkaan suomalaisten talvisotakokemukseen, ja maiden välillä koetaan tässä mielessä kohtalonyhteyttä”, Raik sanoo.

Presidentit Volodymyr Zelenskyi ja Sauli Niinistö vastasivat median edessä kysymyksiin Presidentinlinnassa keskiviikkona.

Tutkija Saaren mukaan Ukrainan presidentin vierailu Helsingissä osoittaa, miten merkittävää juuri Pohjoismaiden antama aseapu on ollut Ukrainalle.

”Vierailulla annetaan tunnustusta pohjoismaiselle vahvalle tuelle sekä maiden yhdenmukaiselle linjalle, joka on ollut selkeä”, Saari sanoo.

Saari muistuttaa, miten selkeästi Pohjoismaat ovat muuhun Eurooppaan verrattuna profiloituneet Ukrainan tavoitteiden tukijana.

”Meillä on ollut hyvä yhteisymmärrys siitä, mitä tapahtuu, mitä pitäisi seuraavaksi tehdä ja mistä asioista kestävä rauha muodostuu. Tätä sotaa ei ratkaista myöntymällä Venäjän vaatimuksiin tai jäätyneellä konfliktilla. Se tarkoittaisi sitä, että Venäjä vain valmistautuisi sodan seuraaviin kierroksiin”, Saari arvioi.

”Tällainen visiitti on siis tunnustus Pohjoismaille ja osoitus siitä, että tuki Ukrainalle on ollut arvokasta. Samalla tällaisilla vierailuilla vahvistetaan yhteistä näkemystä siitä, mikä on tärkeää. Selvää on kaikille, että sota Ukrainassa vaikuttaa koko Euroopan turvallisuuteen”, Saari arvioi.

Hornetien ja F-16-koneiden kaltaiset hävittäjät, joiden perään Ukraina on huudellut jo pitkään, nousivat esiin Suomen ja Ukrainan presidenttien mediatapaamisessa keskiviikkona, mutta Raikin mukaan Zelenskyi tuskin tuli pohjoismaisesta huipputapaamisesta niitä hakemaan.

”Hävittäjistä päättävät lähinnä Yhdysvallat ja muut maat”, Raik sanoo.

Hänen mukaansa mukaan Zelenskyin vierailun keskeisin asia liittyykin todennäköisesti Naton tulevaan huippukokoukseen kesällä Vilnassa.

”Baltian maat ja Puola ovat olleet vahvasti sillä kannalla, että Naton pitäisi tehdä Vilnassa yhteinen päätös, joka viestii siitä, että Ukrainan on matkalla kohti Nato-jäsenyyttä. Zelenskyia varmasti kiinnostaa, minkä kannan Suomi ja Pohjoismaat ottaa.”

Raikin mukaan on varmaa, että Vilnassa asiasta sorvataan jonkinlainen kannanotto.

”Ukrainalle ei enää riitä, että luvataan sitä, mitä on jo luvattu. Kysymys on nyt siitä, minkä verran Natosta voidaan luvata jotain uutta.”