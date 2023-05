Hallituksen muodostaja Petteri Orpo tapasi keskiviikkona Ukrainan presidentin Volodymyr Zelenskyin.

Hallituksen muodostaja Petteri Orpo (kok) keskusteli tapaamisessaan Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyin kanssa Suomen laajasta tuesta Ukrainalle.

”Minä vakuutin, että Suomessa ollaan laajasti yli puoluerajojen vahvasti tuettu näitä aseapupaketteja ja ukrainan tukemista ja riippumatta hallitusratkaisuista tämä tulee jatkumaan”, Orpo kertoi medialle Säätytalolla.

Orpon mukaan keskustelu tuesta käytiin yleisellä tasolla, eikä esimerkiksi Hornet-hävittäjiä hänen mukaansa mainittu.

”Hän ymmärsi varmasti sen, ettei minulla ole sellaista mandaattia antaa lupauksia. Mutta varmaankin tärkeä viesti oli, että heidän ei tarvitse olla Suomen kannalta huolissaan.”

Orpon mukaan vaikka muuten tulevalla hallituskaudella jouduttaisiin tekemään menosopeutuksia, Ukrainan tukemista on pakko jatkaa.

”Ukrainan osalta jo menneellä kaudella on todettu, että nämä on asioita, jotka on pakko hoitaa. Ukrainalaiset taistelee elämästä ja kuolemasta. Rikollisen hyökkäyksen alla he taistelevat länsimaisten demokratioiden puolesta, meidänkin puolesta. Siksi Ukraina saa sen avun, minkä tarvitsee”, Orpo vakuutti.

Zelenskyi saapui keskiviikkona Helsinkiin vierailulle. Orpo tapasi Zelenskyiä kesken hallitusneuvotteluiden, jotka alkoivat tällä viikolla Säätytalolla.