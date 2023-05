Keskiviikkona kerrottiin, että jokaista hallitusneuvottelujen neuvotteluryhmää johtaa kokoomuksen edustaja.

Hallitusneuvotteluita käyvillä puolueilla on ensimmäisen varsinaisen neuvottelupäivän päätteeksi ”riittävän yhteinen tilannekuva”, arvioi neuvotteluita vetävä kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo. Hän puhui keskiviikkona iltapäivällä Säätytalolla järjestetyssä tiedotustilaisuudessa.

”Minusta voisi sanoa jopa, että vähän intoa on näkynyt siinä, että lähdetään ratkomaan näitä sinänsä vaikeita ongelmia”, Orpo kommentoi aikaisemmin keskiviikkona.

Keskiviikkona neuvotteluissa päästiin vaiheeseen, jossa hallitusneuvottelujen kahdeksaa pääteemaa käsittelevät neuvotteluryhmät aloittivat toimintansa. Näistä neuvotteluryhmistä jokaista johtaa kokoomuksen edustaja. Esimerkiksi edellisissä, Sdp:n Antti Rinteen johtamissa neuvotteluissa puheenjohtajuuksien jako oli tasaisempi.

Muilla puolueilla on puheenjohtajuuksia alaryhmissä, joiden työskentelyä pääryhmistä johdetaan. Näiden alaryhmien on tarkoitus aloittaa työskentelynsä maanantaina, kun pääryhmissä on päästy keskeisistä asioista sopuun.

Orpon kokoomuksen lisäksi hallitusyhteistyöstä neuvottelevat perussuomalaiset Riikka Purran, Rkp Anna-Maja Henrikssonin ja kristillisdemokraatit Sari Essayahin johdolla.

Orpon mukaan on perusteltua, että kokoomus johtaa ryhmiä, joissa käsitellään hallituskauden ”keskeisiä reformeja”. Hänen mukaansa jako otettiin muissa puolueissa vastaan ”ihan hyvin”.

”Minä haluan pitää langat käsissäni”, Orpo jatkoi puheenjohtajajakoa koskevaa vastaustaan.

Alla lista neuvotteluryhmien puheenjohtajista siten, että pääneuvotteluryhmä ja sen puheenjohtaja on listassa ensimmäisenä, ja sitä seuraa alaneuvotteluryhmä ja sen puheenjohtaja.

Kestävä julkinen talous: Matias Marttinen (kok), verotus: Jani Mäkelä (ps).

Toimiva ja kestävä hyvinvointiyhteiskunta: Anna-Kaisa Ikonen (kok), sosiaali- ja terveyspalvelut: Arja Juvonen (ps), valtion aluehallinto, kunnat ja kaupungit: Toimi Kankaanniemi (ps).

Hyvinvointi syntyy työstä: Arto Satonen (kok), sosiaaliturva: Sari Tanus (kd), työlainsäädäntö: Arto Satonen (kok), kansainvälinen rekrytointi: Otto Andersson (r).

Osaava Suomi: Sari Multala (kok), kulttuuri, liikunta ja nuoriso: Ritva Elomaa (ps).

Kasvun kaava: Sanni Grahn-Laasonen (kok), rakennettu ympäristö: Heikki Autto (kok), viestintä ja digitalisaatio: Sebastian Tynkkynen (ps), maa- ja metsätalous: Jenna Simula (ps).

Puhtaan energian Suomi: Kai Mykkänen (kok), ilmastopolitiikka: Thomas Blomqvist (r), luonto- ja ympäristöpolitiikka: Saara-Sofia Sirén (kok).

Kansainvälinen ja aktiivinen Nato-Suomi: Elina Valtonen (kok), puolustuspolitiikka: Peter Stenlund (r), kauppa- ja kehityspolitiikka: Sauli Ahvenjärvi (kd), EU-politiikka: Elina Valtonen (kok), hybridiuhat ja kyberturvallisuus: Wille Rydman (ps).

Turvallinen ja kriisinkestävä oikeusvaltio: Antti Häkkänen (kok), sisäinen turvallisuus: Heikki Vestman (kok), oikeuspolitiikka ja tasa-arvo: Leena Meri (ps).