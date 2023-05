”Ukrainan tukemista on pakko jatkaa”, sanoo hallituksen muodostaja, kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo.

Hallituksen muodostaja Petteri Orpo (kok) pitää hyvänä asiana, että toimitusministeristöksi muuttunut edellinen hallitus valmistelee Suomen 16. tukipakettia Ukrainalle.

Orpo kommentoi asiaa toimittajille torstaiaamuna Säätytalolla ennen hallitusneuvotteluiden alkamista.

Orpolta kysyttiin, tukeeko kokoomus uutta aseapupakettia Ukrainalle ja voiko toimitusministeristö tehdä tällaisen päätöksen.

”Ukrainan tukemista on pakko jatkaa. Sodassa on edelleenkin valitettavasti erittäin kriittinen vaihe. Nyt Ukrainaa pitää erityisesti aseistaa ja tukea, jotta he pystyvät kunnon vastahyökkäykseen, työntämään Venäjän joukot pois alueeltaan”, Orpo sanoi.

”Tästä on laaja konsensus Suomessa poliittisten puolueiden välillä. On hyvä, että toimitusministeristö tätä valmistelee. Katsotaan aikanaan sitten, miten se päätöksenteko tehdään.”

Kokoomus, perussuomalaiset, kristillisdemokraatit ja Rkp neuvottelevat parhaillaan uuden hallituksen muodostamisesta.

Ennen sitä edellinen hallitus hallitsee maata pääministeri Sanna Marinin (sd) johtamana toimitusministeristönä. Toimitusministeristö ei tee uusia poliittisia avauksia mutta hoitaa hallitukselle kuuluvat juoksevat asiat.

Keskiviikkona Ukrainan presidentin Volodymyr Zelenskyin vierailun yhteydessä kerrottiin, että Suomi valmistelee 16. aseapupakettia Ukrainalle.

Puolustusministeri Antti Kaikkonen (kesk) kertoi keskiviikkona Ylen A-studiossa, että päätös paketista pyritään tekemään lähiviikkoina. Hänen mukaansa oikeuskanslerin kanssa on selvitetty etukäteen, että toimitusministeristö voi tällaisen päätöksen tehdä.