Ministerin nimi ei ole Suomen Kuvalehden tiedossa.

Hus tiedotti viime viikon tiistaina, että sen työntekijää epäillään vakavasta tietoturvaloukkauksesta. Husin mukaan kyseinen työntekijä on irtisanottu ja tapauksesta on tehty tutkintapyyntö poliisille.

Sanna Marinin (sd) hallituksen ministerin terveystietoja on urkittu Hus-yhtymässä, kertoi torstaina Suomen Kuvalehti. Lehden tiedot perustuvat nimettömään hallituslähteeseen.

SK:n lähteen mukaan asiasta kerrottiin valtioneuvostolle viime viikolla. Ministerin nimi ei ole lehden tiedossa.

Tapauksia on satoja eri puolilta Suomea.

Kyseessä on Husissa asiakaslaskutusta hoitanut reskontranhoitaja, jonka epäillään urkkineen ilman perusteita väestötietojärjestelmästä ja Husin potilastietojärjestelmistä ihmisten yksityisiä tietoja.

Työntekijän epäilleen katselleen potilastietojärjestelmä Apotista henkilötietoja ja osassa tapauksista käyntejä Husissa. Väestötietojärjestelmästä hän on hakenut esimerkiksi tietoja ihmisten perhesuhteista.

Epäillyt tietoturvaloukkaukset ovat tapahtuneet lokakuun 2019 ja maaliskuun 2023 välillä. Keskusrikospoliisi on aloittanut asiasta tutkinnan.

Suomen Kuvalehti kertoo, että valtioneuvoston jäsenille on järjestetty asiasta erillinen tiedotustilaisuus. Lehden hallituslähteen mukaan hauissa, joita epäilty teki, on ”julkisuuden henkilöitä huomattava määrä mukana”.

Myös MTV on kertonut aiemmin, että sen tietojen mukaan epäiltyä tekijää on kiinnostanut nimenomaan julkisuudesta tutut ihmiset. MTV:n ja SK:n tietojen mukaan epäilty työntekijä on Suomen ja Venäjän kaksoiskansalainen.