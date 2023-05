Petteri Orpo sanoi torstaina tiedotustilaisuudessa, että hänen hallituksensa ei tule puuttumaan Yleisradion sisältöihin. Sebastian Tynkkysen mukaan Orpo on puhunut yli hallitusneuvottelukumppaneidensa.

Perussuomalaisten kansanedustaja Sebastian Tynkkynen moittii Facebook-julkaisussaan hallitustunnustelija Petteri Orpon (kok) torstaisia Yle-puheita. Tynkkynen johtaa hallitus­neuvotteluissa neuvotteluryhmää, joka pohtii digitalisaatiota ja viestintää.

”Orpo meni tekemään ison virheen linjaamalla omin valtuuksin, että Ylen sisällön­tuotantoon ei koskettaisi. Tämä voi olla kokoomuksen linja, mutta hallitus­neuvotteluissa kukaan ei sanele, varsinkaan julkisuuteen, vaan niiden puolueiden kanssa neuvotellaan ja tullaan vastaan, kenen kanssa halutaan hallitukseen”, Tynkkynen kirjoittaa.

Tynkkynen viittaa asioihin, joita Orpo sanoi tiedotustilaisuudessaan torstaina.

Orpo piti torstaina illalla tiedotustilaisuuden, jossa Ilta-Sanomat kysyi häneltä, tuleeko Orpon hallitus puuttumaan Ylen sisällöntuotantoon. Taustalla oli Tynkkysen keskiviikkona julkaisema twiitti, jossa Tynkkynen kyseli ”ihan mielenkiinnosta, mitkä Ylen kanavat ja ohjelmat eivät ole välttämättömiä”.

Orpo vastasi Ilta-Sanomille, ettei hänen hallituksensa ”todellakaan tule” puuttumaan Yleisradion sisältöihin.

”Ei tule puuttumaan sisältöön. Ja sitten täytyy muistaa sekin, että Yle on eduskunnan alainen radio. Tässä jaostossa tullaan kyllä käsittelemään viestintää ja digitalisaatiota ja sitä kautta Ylekin on siinä pohdinnassa mukana. Mutta minusta on parempi, ja toivon että kaikki noudattaa sitä, että näissä ryhmissä käydään yhdessä keskustelut niistä sisältöasioista, ja se työhän alkaa vasta ensi viikolla”, Orpo sanoi tiedotustilaisuudessa.

”Varmasti puheenjohtajan [Tynkkysen] omaa pohdintaa.”

Tynkkysen mukaan Orpo kommentoi Yle-kysymystä liian varhain, sillä viestinnän ja digitalisaation neuvottelujaosto ei ole vielä aloittanut työtään.

Kokoomus ja perussuomalaiset jakavat saman ajatuksen siitä, että Ylen budjetista voisi leikata. Esimerkiksi marraskuussa 2022 kokoomus julkaisi vaihtoehtobudjetin, jossa Ylen budjettia karsittiin reippaasti. Kokoomus saisi Ylen maksaman arvonlisäveron nostolla ja indeksin palauttamisella vuoden 2019 tasoon aikaan yhteensä 124,7 miljoonan euron säästöt.

Perussuomalaisten vaihtoehtobudjetissa Ylelle esitettiin laajempia leikkauksia, 144 miljoonan euron supistusta. Rahoituksesta karsiutuisi neljännes.

Tällä hetkellä Ylen rahoitus on runsaat 550 miljoonaa euroa vuodessa.

Puolueiden näkemykset eroavat nimenomaan sisällöissä. Esimerkiksi Kai Mykkänen (kok) sanoi HS:lle talvella, että kokoomuksella ”ei ole mitään ideologista tavoitetta leikata” Yleltä. Sen sijaan perussuomalaisten Ville Tavio nosti HS:n haastattelussa esiin myös Ylen ohjelmien sisällöt.

”Esimerkiksi vihervasemmistolaista aatemaailmaa edustaa Yle Kioski, ja kun kuuntelee YleX:ää, niin siellä radiopuolellakin on selvästi vihervasemmistolaisuuteen identifioitunutta ohjelmaa”, Tavio sanoi HS:lle 1. joulukuuta julkaistussa jutussa.