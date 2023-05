Presidentti Sauli Niinistö ja pääministeri Sanna Marin (sd) pitävät uutista Espoon onnettomuudesta järkyttävänä.

Uutinen Tapiolan onnettomuudesta on pysäyttävä, sanoo tasavallan presidentti Sauli Niinistö. Hän kommentoi uutista viestipalvelu Twitterissä.

”Pysäyttävä uutinen Tapiolan onnettomuudesta. Tuen ja avun tarjoaminen nyt tärkeää”, Niinistö kirjoittaa.

Uutista kommentoi Twitterissä myös toimitusministeristön pääministeri Sanna Marin (sd).

”Järkyttävä uutinen Espoosta. Voimaa onnettomuudessa loukkaantuneille ja heidän läheisilleen. Olette ajatuksissa”, Marin kirjoittaa.

Toimitusministeristön opetusministeri Li Andersson (vas) vaatii, että onnettomuuden syy selvitetään ja että kaikki saavat tarvitsemansa hoidon ja tuen.

Myös Espoon kaupunginvaltuuston puheenjohtaja, kansanedustaja Jarno Limnéll sanoo uutisten olevan hyvin ikäviä.

”Näin ei saa käydä ja asia on selvitettävä. Tässä hetkessä tärkeintä on loukkaantuneiden hoitaminen ja läheisten tukeminen. Heille annetaan kaikki mahdollinen tuki. Sydämemme on kanssanne”, Limnéll kirjoittaa.

Espoon Tapiolassa tapahtui torstaina suuronnettomuus, kun vaneripohjainen kävelysilta romahti rakennustyömaan läheisyydessä. Onnettomuudessa romahtaneelta sillalta putosi Husin mukaan 24 ihmistä, joista kukaan ei ollut hengenvaarassa.

Monet loukkaantuneista ovat HS:n tietojen mukaan koululaisia Kalasataman peruskoulusta. Koululaiset ovat pudonneet useiden metrien korkeudesta kävelysillan romahdettua.