Kehitysyhteistyö on hallitus­neuvotteluissa leikkauspöydällä – Grafiikat näyttävät, millaista se on nyt

Vuonna 2015 Suomessa leikattiin merkittävästi esimerkiksi YK-järjestöjen rahoituksesta ja maaohjelmista kumppanimaiden kanssa. Väistyvä hallitus kasvatti kehitysyhteistyömenoja, mutta ei leikkauksia edeltäneelle tasolle asti.

Venäjän tuhoamia asuintaloja Irpinissä Ukrainassa. Kuva on otettu viime vuoden keväällä.

Kehitysyhteistyöstä leikkaaminen on pöydällä, kun puolueet käyvät neuvotteluita hallituksen muodostamiseksi. Kysymystä on pidetty yhtenä neuvottelujen vaikeimmista.

Hallituksen muodostaja Petteri Orpo (kok) on sanonut olevan selvää, että kehitysyhteistyöstä leikataan. Hänen mukaansa pöydällä on lähinnä kuinka paljon, millaisella jaksotuksella ja miten.

Perussuomalaiset tavoittelee Jussi Halla-ahon mukaan mahdollisimman suuria leikkauksia. Rkp taas päinvastoin tavoittelee varojen nostamista eikä ole puheenjohtaja Anna-Maja Henrikssonin mukaan valmis suuriin leikkauksiin.

Jos kehitysyhteistyöstä leikataan, mitä se tarkoittaa? Minne Suomen rahat menevät tällä hetkellä? HS:n koostamat grafiikat kertovat kehitysyhteistyön nykytilanteesta.

Paljonko Suomi käyttää kehitysyhteistyöhön nyt ja miten se vertautuu aiempiin vuosiin?

Suomi raportoi viime vuonna noin 1,5 miljardia euroa kehitysyhteistyömenoja. Esimerkiksi perussuomalaiset viittaavat usein tähän yli miljardin summaan.

Luvussa on kuitenkin paljon sellaista, mistä on käytännössä vaikeaa leikata. Siihen lasketaan mukaan menoja, joita moni ei miellä kehitysyhteistyöksi. Sellaisia ovat esimerkiksi pakolaisten vastaanottokulut. Myös kehitysyhteistyön osuus EU:n budjetista on mukana luvussa.

Tätä kaikkea kutsutaan ”muuksi kehitysyhteistyöksi”, jonka osuus potista oli viime vuonna 808 miljoonaa euroa. Suurta summaa selittää ukrainalaisten pakolaisten vastaanottaminen.

Jos halutaan leikata, olennaisempaa on katsoa jäljelle jäävää 727:ää miljoonaa euroa. Sitä kutsutaan varsinaiseksi kehitysyhteistyöksi.

”Tämä kokonaisuus on tosiasiallisesti se rahoitusosuus, josta mahdolliset sopeuttamistoimet voidaan tehdä”, sanoo myös ulkoministeriö materiaaleissaan, joita se on toimittanut hallitusneuvotteluihin.

Ministeriö tosin muistuttaa, että samaa osuutta voidaan käyttää ulkopolitiikan teon välineenä.

Viime vuoden summa on suurempi kuin Juha Sipilän (kesk) hallituskaudella tehtyjen leikkausten jälkeen vuosina 2017–2019, mutta vähemmän kuin vuoden 2014 huippuvuonna. Tuolloin varsinaiseen kehitysyhteistyöhön käytettiin 991 miljoonaa euroa.

Mitä varsinainen kehitysyhteistyö on?

Varsinainen kehitysyhteistyö on esimerkiksi kahdenvälistä kehitysyhteistyötä kumppanimaiden kanssa, järjestöille kanavoitavaa rahaa tai humanitaarista apua.

Suurin osa siitä menee monenkeskiseen yhteistyöhön, joka ei kohdennu suoraan millekään maalle tai alueelle vaan esimerkiksi YK:n järjestöille. Toiseksi eniten varoja käytetään maa- ja aluekohtaiseen kehitysyhteistyöhön eli esimerkiksi niin sanottuihin maaohjelmiin.

Humanitaarinen apu tarkoittaa esimerkiksi apua sota-alueille ja luonnonkatastrofeissa. Painopisteet ovat Afrikka ja Lähi-itä, mutta viime vuonna korostui myös Ukraina.

Vuonna 2015 leikattiin erityisesti monenkeskisestä yhteistyöstä, mutta myös maaohjelmista ja tuesta kansalaisjärjestöille.

Koska kehitysyhteistyö on usein monivuotista, on lähes 80 prosenttia menoista jo sovittu myös vuodelle 2024. Niistä leikkaaminen voisi olla ongelmallista, sillä se vaatisi sopimusten tai valtionavustuspäätösten purkamista.

Miten Suomi vertautuu muihin maihin?

Suomi sijoittuu kauas kärjestä, kun kehitysyhteistyön suhteellista määrää verrataan muihin Pohjoismaihin.

Rkp ja kristillisdemokraatit ovat pitäneet esillä tavoitetta, että Suomen kehitysyhteistyömenot nostettaisiin 0,7 prosenttiin bruttokansantulosta. Siihen Suomi on myös sitoutunut sekä YK:ssa että EU:ssa.

Viime vuonna Suomen kehitysyhteistyömenot olivat 0,58 prosenttia bruttokansantulosta. Tämän vuoden arvio on 0,42 prosenttia.

Ruotsi ja Norja ovat ylittäneet tavoitteen kirkkaasti viime vuosina. Pieni Islanti taas on poikennut muista Pohjoismaista pitkään.

Mihin maihin Suomen kehitysyhteistyörahat menevät?

Suurin osa Suomen varsinaisesta kehitysyhteistyöstä ei ole alueellisesti korvamerkittyä, vaan kanavoituu kohteisiin esimerkiksi YK:n tai Maailmanpankin kautta.

Jäljelle jäävästä osuudesta on kuitenkin mahdollista eritellä, mihin maihin ja alueille se menee. Ulkoministeriö toimitti HS:lle alustavan arvion tästä.

Eniten Suomelta sai yksittäisistä maista Ukraina, jonne Venäjä hyökkäsi helmikuussa 2022. Ukrainaan annettiin yhteensä 58 miljoonaa euroa esimerkiksi Maailmanpankin rahaston, Maailman ruokaohjelman ruoka-avun ja Punaisen Ristin humanitääristen operaatioiden kautta.

Suomen kehitysyhteistyön maantieteellinen painopiste on kuitenkin Afrikka. Esimerkiksi Somaliaan annettiin viime vuonna 28 miljoonaa euroa ja Etiopiaan 24 miljoonaa euroa.

Osa maksatuksista kohdistuu laajemmalle alueelle. Esimerkiksi Suomen ja IDB Investin perustama ilmastorahasto, johon Suomi maksoi 50 miljoonaa euroa, toimii Latinalaisen Amerikan ja Karibian alueella.

Tuki Ukrainalle jatkuu mitä todennäköisimmin myös tulevaisuudessa. Ulkoministeriö on ehdottanut, että tulevalla hallituskaudella Ukrainalle määriteltäisiin 38 miljoonan euron vuosittainen kehitysyhteistyörahoituksen taso.