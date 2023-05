”Näyttää, että turkkilaiset arvostavat vaaleja ja demokratiaa todella korkealle”, kuvailee Turkissa vaaleja seurannut Jouni Ovaska (kesk). Hän oli yksi yli sadasta Etyjin lähettämästä vaalitarkkailijasta.

Turkin vaalit näyttävät sujuneen äänestyspaikoilla rauhallisesti, arvioi paikalla vaalitarkkailijana ollut kansanedustaja Jouni Ovaska (kesk). Hän tarkkaili vaaleja maan pääkaupungissa Ankarassa osana Etyjin vaalitarkkailuoperaatiota.

”Vaalipaikoilla äänestys on pääosin sujunut hyvin”, Ovaska kuvailee.

Ovaskan mukaan näyttää siltä, että turkkilaiset ovat innokkaita äänestäjiä. Äänestysaktiivisuuden on arvioitu olleen jopa lähes 90 prosenttia.

”Näyttää, että turkkilaiset arvostavat vaaleja ja demokratiaa todella korkealle. Se välittyi jokaisessa äänestyspaikassa.”

Vaalitarkkailijat kiersivät vaalihuoneistoja koko sunnuntaipäivän. Tehtävänä oli tarkastella esimerkiksi sitä, leimataanko äänestyslipukkeet oikein ja ovatko äänestyskopit asianmukaisia.

Ovaska ei voi vastata tarkemmin kysymykseen siitä, havaitsiko hän itse mitään epäkohtia. Etyjin on tarkoitus julkaista maanantaina iltapäivällä oma yhteenvetonsa koko maan vaalitarkkailusta.

Suomesta Etyjin vaalitarkkailijoiksi lähtivät Ovaskan lisäksi kansanedustajat Johannes Koskinen (sd) ja Eeva-Johanna Eloranta (sd). Yhteensä Turkissa oli yli sata Etyjin tarkkailijaa.

Maanantaina aamupäivällä näytti todennäköiseltä, että Turkin presidentinvaaleissa järjestetään toinen kierros.

Istuva presidentti Recep Tayyip Erdoğan oli saanut virallisen ääntenlaskennan mukaan noin 49,5 prosenttia äänistä, kun runsaat 99 prosenttia äänistä oli laskettu. Oppositioliittouman ehdokkaan, CHP-puolueen puheenjohtajan Kemal Kılıçdaroğlun ääniosuus oli 45 prosenttia.

Vaaleja on kuvattu historiallisiksi, koska niissä ratkaistaan, jatkuuko Erdoğanin yli kaksikymmenvuotinen valtakausi. Ovaska sanoo historiallisuuden näkyneen vaalipäivänä.

”Kyllä se näkyi ihmisissä. Tunnelma oli erittäin jännittynyt, ja koettiin tärkeäksi käyttää omaa ääntään.”

Ovaska sanoo huomanneensa ensimmäisessä äänestyspaikassa, että seurueen liikkeitä seurattiin tarkkaan. Hänen mukaansa eräs sivustaseuraaja kuvasi autoa ja laittoi rekisterinumeron ylös.

”Tunteet ovat kuumana varmasti ja jännitys on kovaa ja halutaan varmistua siitä, keitä äänestyspaikoilla liikkuu.”

Opposition Kılıçdaroğlu on syyttänyt Erdoğanin tukijoukkoja ääntenlaskennan tahallisesta viivyttämisestä esimerkiksi Istanbulissa ja Ankarassa. Kılıçdaroğlun mukaan joitakin ääniä olisi laskettu uudelleen jopa 11 kertaa.

”Tämä toivottavasti on vain hidastamista”, Ovaska sanoo ja uskoo, että kaikki äänet huomioon ottava lopullinen tulos kyllä saadaan.

Ovaska tosin huomauttaa, että vaikka vaalit olisivat rehelliset, ne eivät ole välttämättä täysin avoimet ja vapaat. Hän viittaa presidentti Erdoğanin toimintaan.

”Istuva presidentti saa huomattavasti enemmän medianäkyvyyttä. Mitään varsinaisia vaaliväittelyitä täällä ei järjestetä”, hän huomauttaa.

Izmirin alueella länsirannikolla vaalitarkkailijana toimi Eeva-Johanna Eloranta. Hänkään ei voi kertoa tarkkailijana tekemistään havainnoista yksityiskohtaisesti.

”Aurinko paistoi, ja aika paljon jonoa muodostui äänestyspaikoille. Tuntui, että ihmiset kovin iloisesti halusivat käyttää äänioikeuttaan”, hän kertoo.

Eloranta huomauttaa, että jonoja saattoi aiheuttaa myös Turkin äänestystapa, joka on erilainen kuin Suomessa. Presidenttiehdokas valitaan leimaamalla lipuke, jossa on kaikkien ehdokkaiden nimet ja kuvat. Parlamenttivaaleissa taas äänestetään pitkällä, Elorannan mukaan noin metrin mittaisella lipukkeella. Molemmat on taiteltava kuoreen.

”Äänestäminen on hitaampaa”, Eloranta sanoo.

Hänen mukaansa äänestäminen näytti kuitenkin menevän joutuisasti. Hän kiersi tarkkailijaparinsa kanssa yhteensä 10 äänestyspaikkaa sunnuntain aikana.

Myös Eloranta kiinnittää huomiota istuvan presidentin etulyöntiasemaan vaalikampanjoinnissa.

”Kun katselin katukuvaa Ankarassa, siellähän oli talon kokoisia ehdokkaiden kuvia. Ja kyllä istuvalla presidentillä oli niitä enemmän kuin muilla.”