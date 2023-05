Puheenjohtajanelikko arvioi keskiviikkona, missä neuvotteluissa mennään ja mikä kaikki on valmista.

Hallituksen muodostaja Petteri Orpon (kok) mukaan hallitusneuvotteluissa monet asiat ovat edenneet hyvin ja ovat hyvinkin pitkällä.

Orpo sanoi aamulla Säätytalolle saapuessaan, että neuvotteluihin osallistuvien puolueiden puheenjohtajat arvioivat ensi keskiviikkona, missä neuvotteluissa mennään.

”Siinä ei ole mitään sisällöllistä tavoitetta asetettu, mutta henkisesti haluan siinä vaiheessa tehdä sellaisen tsekkauksen, mikä kaikki on valmista, kuinka pitkällä mennään ja arvioida jatkoa.”

Orpon mukaan puolueiden kesken pitää katsoa, onko valmius kertoa joitakin yksittäisiä asioita julkisuuteen. Orpon mielestä näin voitaisiin tehdä.

”Tiedän, että moni ryhmä on pitkällä. Viimeistelyt vielä, ja sitten päätetään, mitä julkaistaan matkan varrella.”

Aiemmin tällä viikolla Orpo kertoi, että TKI-panostuksista eli tutkimukseen, kehitykseen ja innovaatioihin suunnattavasta rahoituksesta on löydetty puolueiden välillä sopu.

”Halusin viestiä tämän TKI-rahoituksen, koska kun on puhuttu niin paljon säästöistä, niin kuitenkin se osoittaa sitä, että me teemme priorisointeja, jotta tärkeitä asioita saadaan eteenpäin”, Orpo sanoi lauantaina.

Orpo totesi aamulla, että Säätytalolla taitaa olla lauantaina melko hiljaista. Hänen mukaansa neuvotteluryhmille on annettu vapaus määritellä itse kokoustahtia.

”Aika monet ovat rauhoittaneet tämän viikonlopun. Toisaalta se kertoo siitä, että näissä neuvotteluissa on varmaan edistytty ja toisaalta siitä, että on hyvä vetää henkeä.”

Ennen puoltapäivää Orpo palasi median eteen summaamaan hallitusneuvottelujen tilannetta. Hänen mukaansa suurin asia on, että ”laiva menee eteenpäin koko ajan”.

”Jokaisessa reformipöydässä on edistystä. Alatyöryhmät aloittivat tällä viikolla, niissä on päästy pitkälle, joissain on jopa valmista.”

Orpo kertoi, että neuvotteluissa on tähän mennessä kuultu lähes 800:aa asiantuntijaa. Tosin yksittäisten kuultavien määrä ei ole näin suuri, koska jotkut asiantuntijat ovat käyneet kuultavana useammissa ryhmissä.

Suurin osa kuultavista on ollut virkamiehiä. Orpon mukaan Säätytalolla on kuultu myös tutkijoita ja kansalaisjärjestöjä.

”Itsekin olen käynyt melkein joka päivä tapaamassa kansalaisjärjestöjä tuossa talon ulkopuolella.”

Puheenjohtajanelikko piti perjantaina kävelylenkkikokouksen, jolla he kannustivat ihmisiä liikkumaan, sillä liikkumattomuus on kansantaloudellinen ongelma.

Orpolta kysyttiin lauantaina, onko hallitusneuvotteluista tulossa joitakin konkreettisia linjauksia, joilla suomalaisia pyrittäisiin saamaan liikkumaan nykyistä enemmän.

Orpolta ei kuitenkaan herunut yksityiskohtia siitä, millaisin toimin liikkumista aiotaan edistää. Hän viittasi siihen, että on itse ollut tiukkana siitä, että keskeneräisiä asioita ei kerrota julkisuuteen.

Orpon mukaan ajatuksena on katsoa poikkihallinnollisesti eri neuvotteluryhmissä, mitä voitaisiin tehdä liikkumattomuuden vähentämiseksi. Neuvotteluissa katsotaan hänen mukaansa ainakin koulun ja harrastustoiminnan suuntaan.

”Hyvinvointialueiden ja kuntien osalta täytyy katsoa, miten pystymme terveyden edistämistä ja hyvinvointia edistämään. Onko jotain määrärahoja, joita voidaan sinne suunnata. Eli kyllä tämä aika laajasti menee.”