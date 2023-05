Lauantaina ja sunnuntaina Rajavartiolaitoksen tietoon on tullut kymmenen suomalaista, jotka eivät vastoin odotuksiaan päässeetkään Venäjälle.

Suomalaisten yllättävät käännytykset itärajalla ovat jatkuneet myös lauantaina ja sunnuntaina. Mittakaava ei ole suuri, mutta kuitenkin poikkeuksellinen.

”On se jatkunut. Lauantaina oli meille tulleiden tietojen mukaan Nuijamaalla ja Vaalimaalla yhteensä kahdeksan henkilöä, jotka eivät päässeet tekemään matkaansa”, kertoo apulaiskomentaja, everstiluutnantti Jukka Lukkari Kaakkois-Suomen Rajavartiostosta.

”Lisäksi tänä päivänä tietoon on tullut kaksi tapausta”, hän kertoi sunnuntaina neljän aikaan iltapäivällä.

Helsingin Sanomat uutisoi perjantaina, että Venäjä näyttää laittaneen pisteen suomalaisten tankkausmatkoille Venäjän suuntaan. Kymmenissä tapauksissa pääsy Venäjälle oli evätty ja viisumeja oli myös mitätöity.

HS:n tietojen mukaan kyse oli pitkälti ostos- ja tankkausmatkalaisista.

Lukkari kertoo Suomen rajavartioiden olevan tapahtumissa palaavilta matkaajilta saamiensa tietojen varassa. Tämä tarkoittaa, että käännytyksiä on voinut olla paljon enemmänkin.

Tämän vuoksi myös käännytysten syistä ei aina saada tarkkaa kuvaa.

”Aina ei ole yhteistä kieltä [matkustajalla ja Venäjän rajavartijoilla], ja palaaja kertoo sen, mitä pystyy.”

Yleiskuva on Lukkarin mukaan se, että useimmilla käännytetyistä viisumi ei ole ollut kunnossa siihen tarkoitukseen, joka on ilmoitettu Venäjän-matkan tarkoitukseksi.

Kyse voi olla siitä, että Venäjän puolella on alettu noudattaa jo voimassa olevia lakeja aiempaa tunnollisemmin.

Tankkausmatka on käytännössä turistimatka, mutta tankkaajat ovat perinteisesti käyneet Venäjällä liikematkaviisumilla. Syynä on se, että turistimatkoja varten Venäjän konsulaatti on myöntänyt Suomen kansalaisille vain yksikertaviisumeita.

Jos jokaiselle tankkausmatkalle joutuisi ostamaan uuden yli sadan euron turistiviisumin, tankkaaminen ei enää olisi edullista.

Venäjän lakien mukaan tankkaamassa tai ostoksilla käyminen ei täytä liikematkan edellytyksiä, mutta Venäjän viranomaiset ovat tähän asti katsoneet liikematkan tunnusmerkkien täyttymistä läpi sormien.

Lukkari pitää tätä selitystä yhtenä mahdollisena, mutta ei pysty sitä myöskään vahvistamaan.

Apulaiskomentaja Lukkari muistuttaa, että rajalla käännytettyjen määrät ovat yhä pieniä suhteessa matkaajien kokonaismääriin.

Esimerkiksi lauantaina rajan ylitti noin 3 700 henkilöä, joista neljäsosa oli suomalaisia.

”Tyypillisesti puolet ylittäjistä on venäläisiä, neljäsosa suomalaisia ja viimeinen neljännes muiden maiden kansalaisia.”

Silti tämä pienikin käännytettyjen määrä on merkki jostakin uudesta verrattuna aiempaan.

”On se tavanomaista isompi määrä, vaikka ei mahdottoman iso”, Lukkari sanoo.

Sitä Lukkari puolestaan ei pidä mitenkään epätavallisena, että mahdollisesti muuttuneista käytännöistä ei ole tullut Venäjältä Suomen suuntaan ennakkotietoa.

Hänen mukaansa Suomen ja Venäjän rajaviranomaisten kommunikointi toimii tarpeen mukaan niin kuin ennenkin. Pienistä muutoksista ei välttämättä tiedoteta rajan toisen puolen edustajille.

”Jos sitten tulee lainsäädäntöön tai käytäntöihin muutoksia, jotka isommin vaikuttavat rajaliikenteeseen, niin sitten kyllä.”