Sanna Marin on pää­puhujana New Yorkin Yankee Stadiumilla keskiviikkona

Sanna Marinille myönnetään 30 000 ihmisen tilaisuudessa New Yorkin yliopiston kunniatohtorin arvo. Samassa tilaisuudessa kirjailija Salman Rushdie saa korkea-arvoisen kunnianosoituksen.

New York

Pääministeri Sanna Marin (sd) pitää pääpuheen New Yorkin legendaarisella Yankee Stadiumilla keskiviikkona.

Tilaisuudessa Marinille myönnetään yliopiston kunniatohtorin arvo samaan aikaan kolmen muun henkilön kanssa.

Yliopiston kunniatohtorin arvonimen saavat Marinin lisäksi Nobel-palkittu kemisti Carolyn Bertozzi, American Ballet -teatterin tanssija ja yhdysvaltalaisen tanssitaiteen kehittäjä Misty Copeland sekä matemaatikko ja tiedekasvatuksen kehittäjä Freeman A. Hrabowski.

Tilaisuudessa yliopisto kunnioittaa myös muun muassa kirjailija Salman Rushdieta, joka saa yliopiston korkea-arvoisen mitalin.

Yliopisto on valinnut Marinin pitämään tilaisuuden pääpuheen kaikkien muiden palkittujen puolesta. Puheen luonne on enemmänkin kannustuspuhe opiskelijoille kuin poliittinen katsaus.

Viime vuonna vastaavan puheen piti musiikin megatähti Taylor Swift. Puhe on edelleen nähtävillä muun muassa Youtubessa.

Kunniatohtoriksi vihkimistä kutsutaan korkeimmaksi huomionosoitukseksi, jonka yliopisto myöntää. Sen voi saada myös ei-akateemisen tutkinnon suorittanut. Marin on hallintotieteiden maisteri.

Kyseessä on Marinin ensimmäinen kunniatohtorin arvonimi.

Yliopisto sanoo perusteluissaan muun muassa, että Marin on noussut uuden sukupolven eurooppalaisten johtajien etujoukkoon. Hänen sanotaan olleen suorapuheinen Nato-jäsenyyden puolestapuhuja ja Venäjän hyökkäyksen vastustaja. Häntä kehutaan myös tehokkaasta johtajuudesta koronapandemian aikana.

Marin ilmoitti eduskuntavaalien jälkeen, ettei enää asetu ehdokkaaksi Sdp:n puheenjohtajavaaleissa 2023. Hän johtaa toimitusministeristöä, kunnes uusi hallitus nimitetään.

New York University on arvostettu noin 50 000 opiskelijan yksityinen yliopisto, jonka kampus sijaitsee New Yorkin Greenwich Villagessa.

Aikaisemmin Suomen nykyisistä ja entistä johtavista poliitikoista ainakin Martti Ahtisaari on saanut kunniatohtorin arvon Yhdysvalloissa.

Tilaisuus alkaa juhlakulkueella kello 10.45 Yhdysvaltojen aikaan eli noin kello 17.45 Suomen aikaan. Promootioseremonia alkaa kello 11, minkä jälkeen Marin pitää puheen.

Yleisöstä noin 10 000 on pääosin juuri valmistuvia opiskelijoita ja 20 000 kutsuvieraita. Paikka on New York Yankees -baseballjoukkueen kotikenttä, jonne mahtuu noin 57 000 ihmistä.

Tiedossa ei ole, osallistuuko Rushdie tilaisuuteen.

Hänen kuuluisin teoksensa on muun muassa islamia satiirisin keinoin käsittelevä Saatanalliset säkeet.

Iranin uskonnolliset johtavat ovat langettaneet Rushdielle fatwan eli kuolemantuomion. Rushdieta puukotettiin luentotilaisuudessa New Yorkin osavaltiossa vuoden 2022 elokuussa.

Yankee Stadiumin sijaitsee Bronxin kaupunginosassa lähellä aluetta, jossa viime vuosisadan alkupuolella asui runsaasti suomalaisia siirtolaisia.

Juhlatilaisuuden – kuten kaikki Yankee Stadiumin baseballpelien selostukset – saattaa kuulla läheisiin, nimillä Varma 1 ja Varma 2 kutsuttuihin taloihin, joissa on asunut suomalaisia aina näihin päiviin saakka.

Pääministeri Marin ei ole Yankee Stadiumin historian ainoa pääesiintyjä.

Moninkertainen kultamitalisti Paavo Nurmi juoksi kentällä amerikkalaista Alan Helffrichiä vastaan 26. elokuuta 1925.

Kyseessä oli Nurmen rahakas Yhdysvaltojen-kiertue, jossa hän kilpaili Yhdysvaltojen parhaita juoksijoita vastaan jättiareenoilla kuten Madison Square Gardenissa.

Nurmi sai aikanaan vielä enemmän huomiota kuin Yhdysvalloissakin varsin kuuluisa Marin on saanut. Pelkästään Yankee Stadiumille päättyneestä Nurmi-kiertueesta New York Times kirjoitti noin 70 artikkelia viiden kuukauden aikana.

Nurmi voitti 55 kilpailun kiertueella kaikki muut kisat paitsi viimeisen eli Yankee Stadiumin puolen mailin sprintin.