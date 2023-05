Marin vaati New Yorkissa pitämässään puheessa jokaista valitsemaan puolensa arvojen taistelussa: ”Keskitietä ei ole”

Marin sanoi, että maailmassa on menossa kova arvojen taistelu.

Pääministeri Sanna Marin (sd) piti keskiviikkona puheen kymmenille tuhansille kuulijoille New York Universityn valmistujaisseremoniassa New Yorkissa.

Kuulijoina Yankee Stadiumilla oli yliopiston 10 000 opiskelijaa ja 20 000 kutsuvierasta.

Puhe oli luonteeltaan valmistujaispuhe.

Hänen mukaansa maailmassa vallitsi vuosikymmeniä ajatus eteenpäin menevästä kehityksestä.

”Me odotimme, että arvomme kuten ilmaisuvapaus, laillisuus, sukupuolten tasa-arvo ja demokratia kukoistavat vapaan markkinatalouden tukemina. Odotimme, että globaali kasvu hyödyttäisi kaikkia.”

Toisin on käynyt, hän sanoi.

”Puhevapaus ja muut demokratian todelliset elementit on kyseenalaistettu ja niitä rajoitetaan ympäri maailmaa”, hän sanoi.

Marin piti New York Universityn valmistujaisseremonian pääpuheen.

Marin sanoi, että myös sukupuolten tasa-arvo on ottanut harppauksia taaksepäin kaikkialla maailmassa.

”Oikeutta turvalliseen aborttiin rajoitetaan myös Euroopassa. Sukupuolen moninaisuuden ilmaiseminen nähdään uhkana”, hän sanoi.

Marinin mukaan huolestuttavan kehityksen jäävuoren huippu on Venäjän hyökkäys Ukrainaan. Venäjä on rikkonut maailmansotien jälkeen luodun kansainvälisen järjestyksen sääntöjä ja kyseenalaistanut myös kaikki muut säännöt, hän sanoi.

”Kaikki nämä kysymykset ovat arvojen taistelua. Ja meidän kaikkien on valittava puolemme tässä taistelussa. Mitään keskitietä ei ole olemassa”, Marin sanoi.

Keskiviikon tilaisuudessa Marinille myönnettiin yliopiston kunniatohtorin arvo samaan aikaan kolmen muun henkilön kanssa.

Yliopiston kunniatohtorin arvonimen saavat Marinin lisäksi Nobel-palkittu kemisti Carolyn Bertozzi, American Ballet -teatterin tanssija ja yhdysvaltalaisen tanssitaiteen kehittäjä Misty Copeland sekä matemaatikko ja tiedekasvatuksen kehittäjä Freeman A. Hrabowski.

Tilaisuudessa yliopisto kunnioitti myös muun muassa kirjailija Salman Rushdieta, joka saa yliopiston korkea-arvoisen mitalin.

Yliopisto oli valinnut Marinin pitämään tilaisuuden pääpuheen kaikkien muiden palkittujen puolesta. Puheen luonne oli enemmänkin kannustuspuhe opiskelijoille kuin poliittinen katsaus.

Viime vuonna vastaavan puheen piti musiikin megatähti Taylor Swift. Puhe on edelleen nähtävillä muun muassa Youtubessa.

Kunniatohtoriksi vihkimistä kutsutaan korkeimmaksi huomionosoitukseksi, jonka yliopisto myöntää. Sen voi saada myös ei-akateemisen tutkinnon suorittanut. Marin on hallintotieteiden maisteri.

Kyseessä on Marinin ensimmäinen kunniatohtorin arvonimi.

Yliopisto sanoo perusteluissaan muun muassa, että Marin on noussut uuden sukupolven eurooppalaisten johtajien etujoukkoon. Hänen sanotaan olleen suorapuheinen Nato-jäsenyyden puolestapuhuja ja Venäjän hyökkäyksen vastustaja. Häntä kehutaan myös tehokkaasta johtajuudesta koronapandemian aikana.

Marin ilmoitti eduskuntavaalien jälkeen, ettei enää asetu ehdokkaaksi Sdp:n puheenjohtajavaaleissa 2023. Hän johtaa toimitusministeristöä, kunnes uusi hallitus nimitetään.

New York University on arvostettu noin 50 000 opiskelijan yksityinen yliopisto, jonka kampus sijaitsee New Yorkin Greenwich Villagessa.

Aikaisemmin Suomen nykyisistä ja entistä johtavista poliitikoista ainakin Martti Ahtisaari on saanut kunniatohtorin arvon Yhdysvalloissa.