Rkp:n eduskuntaryhmän puheenjohtaja Anders Adlercreutz puolusti sunnuntaina blogissaan maahanmuuton ja kunnianhimoisen ilmastopolitiikan tärkeyttä Suomelle.

Perussuomalaisten puheenjohtaja Riikka Purra vaati tänään Säätytalolle saapuessaan hallitusneuvotteluilta nopeampaa etenemistä.

Hän otti esiin erityisesti sen, että vaikeimmissa asioissa kuten maahanmuuttoon ja ilmastoon liittyvissä asioissa ei ole edetty lainkaan.

”Tämän pitää nyt edetä mustaa valkoiselle, eli että saadaan jotakin paperillekin. Se, että kierretään kuin kissa kuumaa puuroa, se ei vain toimi. Nyt on neljäs viikko alkanut ja täytyy uskaltaa mennä niihin vaikeisiin kysymyksiin”, Purra kommentoi ilmastopolitiikan neuvottelujen etenemistä.

”Tietenkin on yksi strategia, että ensin sovitaan asioista, joista ollaan samaa mieltä, ja sitten toivotaan, että se helpottaa niitä jäljelle jääviä asioita. Mutta toinen näkökulma on se, että mikäli ensin olisi käsitelty vaikeat asiat, niin ylipäätään nähtäisiin, että onko edellytyksiä jatkaa [neuvotteluja]”, Purra jatkoi vastaustaan.

Neuvotteluja johtava kokoomuksen Petteri Orpo vakuutteli maanantaina aamulla, että neuvotteluissa on mahdollisuus tällä viikolla läpimurtoon.

"Toivon, että tällä viikolla voidaan ratkoa asioita, ehkä jää ensi viikollekin tehtävää. Tämä viikko näyttää suuntaa, onko tässä syntymässä ratkaisuja vai tarvitaanko vielä aikaa. Nyt alkaa todellinen ratkaisujen viikko", Orpo sanoi.

Ilmastopolitiikan lisäksi myös maahanmuuttokysymysten käsittelyn hitaus hiersi Purraa.

Hänen mukaansa asiantuntijakuulemiset siihen liittyen jatkuvat vielä tänään, mutta alkuviikon aikana on ”tarkoitus päästä tositoimiin”.

”Kun otetaan huomioon, että monessa ryhmissä on saatu jo asiat valmiiksi ja on hallitusohjelmakirjauksia, niin me haluamme, että nämä pöydät, jotka tulevat nyt jäljessä, pääsevät tälle samalle asteelle.”

Hänen mukaansa tämän viikon lopussa pitäisi olla valmiina ainakin ”ainakin selkeitä kirjauksia ja lainsäädäntömuutoksia, joista ollaan samaa mieltä”.

Uutta hallitusta yrittävät parhaillaan muodostaa perussuomalaisten lisäksi kokoomus, Rkp ja kristillisdemokraatit. Puolueiden välillä on isoja eroja suhtautumisessa maahanmuuttoon.

Perussuomalaiset on nostanut kynnyskysymyksekseen hallitukseen menolle, että ”Euroopan ulkopuolelta tulevaa, Suomelle taloudellisesti ja turvallisuuden kannalta haitallista maahanmuuttoa on rajoitettava tuntuvasti”. Rkp ja kokoomus puolestaan ovat vaatineet työperäisen maahanmuuton lisäämistä.

Erot nousivat jälleen pintaan, kun sunnuntaina Rkp:n eduskuntaryhmän puheenjohtaja Anders Adlercreutz kirjoitti blogiinsa pitkän tekstin, jossa hän vaati lisää maahanmuuttoa ja puolusti kunnianhimoista ilmastopolitiikkaa. Purra arvosteli tätä maanantaina.

”Ellemme saa nettomaahanmuuttoa kasvatettua useilla kymmenillä tuhansillla ihmisillä vuositasolla, olemme pulassa”, Adlercreutz kirjoitti.

”Maahanmuutto vahvistaa julkista taloutta. Tämä on objektiviinen fakta.”

Rkp:n eduskuntaryhmän puheenjohtaja Anders Adlercreutz

Perussuomalaisten Purraa teksti ei miellyttänyt.

”Olen hieman huolestunut siitä, että edelleenkin eilenkin yhden neuvotteluosapuolen puheenjohtajistoon kuuluva jäsen viesti sosiaalisessa mediassa, että maahanmuuttoon ei saisi esittää rajoituksia”, hän kommentoi maanantaina.

Adlercreutz itse oli maanantaina hämmentynyt Purran reaktiosta.

”Siteerasin siinä Etlan [Elinkeinoelämän tutkimuslaitos] tilastoja ja tutkimuksia. Se oli objektiivinen kuvaus siitä mikä tilanne on”, Adlercreutz sanoi Säätytalolle saapuessaan.

”Nyt vastan kuulen tästä [Purran reaktiosta]. Hieman olen yllättynyt, koska eihän kirjoitukseni ollut kannanotto, vaan neutraali kirjoitus siitä, mitä asiantuntijat ovat tilanteesta kertoneet.”

Oikaisu 22.5. kello 10.31: Anders Adlercreutz on Rkp:n eduskuntaryhmän puheenjohtaja, ei puolueensa varapuheenjohtaja, kuten jutussa alunperin väitettiin.