Pankki on ollut sekä Yhdysvaltojen että Euroopan unionin pakotteiden kohteena keväästä 2022 lähtien.

Venäjän Suomen käyttöön osoittama VTB-pankki on sekä Euroopan unionin että Yhdysvaltojen pakotelistalla.

Yhdysvaltojen pakotelistalle pankki lisättiin jo helmikuussa 2022, heti sen jälkeen kun Venäjä hyökkäsi Ukrainaan. EU:n listalle pankki lisättiin saman vuoden huhtikuussa.

VTB on taseensa perusteella Venäjän toiseksi suurin pankki ja sinne on talletettu noin 20 prosenttia venäläisistä pankkitalletuksista ja sen suuromistaja on Venäjän valtio.

Yhdysvaltain valtiovarainministeriön arvion mukaan pankin merkittävä koko ja valtio-omisteisuus tekevät siitä keskeisen osan Venäjän talousjärjestelmää. Tämä on myös syy sille, miksi se on asetettu pakotteiden kohteeksi.

HS kertoi keskiviikkona Venäjän jäädyttäneen Suomen edustustojen tilit Venäjällä.

Myöhemmin Venäjän suurlähetystö kertoi tiedotteessaan, että se pystyy Suomessa käyttämään vain Nordean pankkipalveluita.

Lähetystön mukaan Suomelle on tarjottu vastaavasti mahdollisuutta käyttää Venäjällä VTB-pankkia edustustonsa arkipäiväisen toiminnan varmistamiseksi.

Pankin kuuluminen pakotelistalle käytännössä estää eurooppalaisia tahoja olemasta tekemisissä sen kanssa tai käyttämästä sen palveluita.

”Venäjä tietää hyvin, että VTB-pankki on sanktioiden kohteena EU-alueella, eikä siten voida ajatella, että Suomen suurlähetystö käyttäisi pankkia”, kommentoi myös Suomen entinen Venäjän suurlähettiläs Hannu Himanen tilannetta HS:lle.

EU:n henkilöpakoteasetus mahdollistaa tähän poikkeuksen, mikäli pankkia käytetään diplomaattisten edustustojen rahaliikenteen mahdollistamiseen. Poikkeus koskee kuitenkin vain pankkeja, joita toisin kuin VTB:tä, ei ole suljettu kansainvälisen Swift-maksujenvälitys­järjestelmän ulkopuolelle.

Swiftin ulkopuolelle sulkeminen tarkoittaa myös sitä, että VTB:ssä oleville tileille ei voi siirtää ulkomailta, tässä tapauksessa Suomesta, varoja, mikä tekisi käytännössä siellä olevan tilin käyttämisestä lähes mahdotonta.

VTB:n toimitusjohtaja Andrei Kostin kuvattuna kesällä 2022.

VTB:n toimitusjohtajana toimii Andrei Kostin, jonka on katsottu kuuluvan Venäjän presidentti Vladimir Putinin lähipiiriin. Yhdysvaltojen ja Euroopan unionin pakotelistoilla henkilökohtaisestikin oleva Kostin on myös Venäjän valtapuolueen korkeimman neuvoston jäsen. Tämän vuoksi VTB:tä on joissain yhteyksissä kutsuttu ”Putinin ystävien pankiksi”.

”Hän on antanut julkisia lausumia, joissa hän on kannattanut Krimin liittämistä ja kannustanut Venäjän kansalaisia lomailemaan Krimillä. Hän on myös lähellä viininvalmistamoa ja loistohotellia Krimillä sekä tiedotusvälineiden mukaan omistaa ne”, EU:n pakoteperusteluissa kuvaillaan Kostinia.

”Hän tukee sen vuoksi toimia ja politiikkoja, jotka heikentävät Ukrainan alueellista koskemattomuutta ja hyötyy Krimin liittämisestä”, perustelu jatkuu.

Kostin on ollut julkisissa lausunnoissaan tiukkasanainen länsimaiden pakotepolitiikan vastustaja. VTB on kertonut tehneensä vuonna 2021 noin 7,7 miljardin dollarin edestä tappiota. Kostin syytti romahtaneesta liiketuloksesta helmikuussa EU:n ja Yhdysvaltojen pakotepolitiikkaa.

Kostin esitti huhtikuussa, että Venäjän tulisi ottaa ulkomaisten yritysten paikallinen omaisuus haltuunsa vastalauseeksi pakotepolitiikalle. Esimerkkinä hän tuolloin mainitsi Suomalaisen Fortumin.

Kostinin mielestä ulkomaisten yritysten omaisuus tulisi palauttaa alkuperäisille omistajille vasta siinä vaiheessa, kun lännen Venäjä-pakotteet poistettaisiin.

Pian Kostinin lausunnon jälkeen Venäjän presidentti Vladimir Putin allekirjoitti ukaasin, joka mukaan Venäjä otti väliaikaisesti haltuunsa Fortumin ja Uniperin osakkeet ja omaisuudet Venäjällä.