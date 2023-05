Kokoomus on hallitusneuvotteluissa miehittänyt kaikkien kahdeksan pääneuvotteluryhmän puheenjohtajuudet. Perussuomalaisten Riikka Purran mukaan tämä on perusteltua.

Perussuomalaisten puheenjohtajan Riikka Purran mukaan puolue ei ole kokenut ”minkäänlaista ongelmaa” siinä, että kaikkia hallitusneuvottelujen pääneuvotteluryhmiä vetävät kokoomuksen edustajat.

Hallitusneuvotteluita johtaa kokoomus siksi, että se voitti huhtikuun eduskuntavaalit. Neuvotteluissa se on miehittänyt myös kaikkien kahdeksan pääneuvotteluryhmän puheenjohtajuudet.

Esimerkiksi edellisissä, Sdp:n Antti Rinteen vetämissä hallitusneuvotteluissa pääneuvotteluryhmien puheenjohtajapaikkoja oli jaettu myös muiden neuvotteluissa mukana olevien puolueiden kesken.

Hallitusneuvotteluita vetävä kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo on perustellut tärkeimpien puheenjohtajuuksien keskittämistä kokoomukselle sillä, että hän haluaa ”pitää langat käsissään”.

Myös Purran mukaan on perusteltua, että vetovastuu neuvotteluryhmissä on kokoomuksella.

”Puolueen, jolla ei ole puheenjohtajuutta, on yksinkertaisempaa opponoida. Puheenjohtajalla on aina jonkinlainen ratkaisuvastuu. Siksi on varsin perusteltuakin, että se kuuluu ykköspuolueelle”, hän sanoi mennessään jatkamaan hallitusneuvotteluita Säätytalolla perjantaina.

Perussuomalaiset sai eduskuntavaaleissa toiseksi eniten paikkoja. Hallitusneuvotteluissa ovat lisäksi mukana myös Rkp ja kristillisdemokraatit.

Kahdeksan pääneuvotteluryhmän alaisuudessa on lukuisia alaryhmiä, joissa keskustellaan pienemmistä kokonaisuuksista. Näiden puheenjohtajistossa on myös muiden neuvotteluissa mukana olevien puolueiden edustajia.