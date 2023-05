Vääntö neuvotteluiden vaikeimmista kysymyksistä on alkamassa Sääty­talolla

Neuvottelijoiden on määrä käsitellä alkavalla viikolla hallituksen muodostamisen vaikeimpia asioita. Neuvotteluiden vaikeimpiin aiheisiin kuuluvat ainakin sote, ilmasto ja maahanmuutto.

Hallitusneuvotteluissa on alkavalla viikolla määrä päästä pureutumaan neuvotteluiden vaikeimpiin kysymyksiin.

Hallituksen muodostaja, kokoomuksen Petteri Orpo sanoi perjantaina, että neuvotteluiden suurimpia ratkottavia asioita käsittelevät ryhmät jatkavat työtään aiempaa tiiviimmin. Alkavalla viikolla käsitellään muun muassa sosiaali- ja terveydenhuoltoa, ilmastoa ja maahanmuuttoa.

"Vaikeissakin kysymyksissä pitää edetä ja uskon, että edetään", Orpo sanoi.

Orpo sanoi, että perjantaina kokoomuksen, perussuomalaisten, Rkp:n ja kristillisdemokraattien neuvottelut olivat edenneet työn määrällä mitaten puoleenväliin.

HS kertaa, millaisista lähtökohdista puolueet ovat lähdössä kaikkein vaikeimmiksi ennakoituihin vääntöihin.

Yksi neuvotteluiden vaikeimmista aiheista on maahanmuutto.

Perussuomalaisten puheenjohtaja Riikka Purra sanoi perjantaina, että ilman selkeitä muutoksia maahanmuuttopolitiikkaan hallitusta ei synny nyt neuvoteltavalle pohjalle.

Orpo sanoi perjantaina, että maahanmuuttoa on jo käsitelty, samoin muun muassa sisäistä turvallisuutta ja kriminaalipolitiikkaa. Hän sanoi myös, että eri kannat ovat neuvotteluissa tiedossa.

”Vaalien tuloksen täytyy jossain näkyä. Se tuo oman lähtökohdan neuvottelulle”, Orpo sanoi.

HS:n politiikan toimittaja Marko Junkkari arvioi perjantaisessa analyysissään, että tämän saattoi tulkita merkiksi kokoomuksen valmiudesta kompromisseihin esimerkiksi maahanmuuttokysymyksissä. Junkkari kuitenkin arvioi, että maahanmuutosta neuvottelu ei tule olemaan helppoa, sillä puolueiden näkemykset ovat kaukana toisistaan.

” Neuvottelut ovat Orpon mukaan edenneet työn määrällä mitaten puoleenväliin.

Myös soteen liittyy auki olevia kysymyksiä.

Esimerkiksi Purra sanoi perjantaina, että valtiontaloudelle asetetuilla raameilla on ollut erilainen vastaanotto neuvottelupöydästä riippuen ja että suurin osa tarpeista liittyy sote-pöytään.

Purran mukaan soten kohdalla tärkeää olisi vähentää lakisääteisten tehtävien määrää.

Hän sanoi kuitenkin uskovansa, että ”maaliin päästään”.

IlmastokysymyksiSTÄ Orpo sanoi jo viime maanantaina, että ilmastolakiinkin kirjatusta vuoden 2035 hiilineutraaliustavoitteesta ei tingitä.

Rkp on aiemmin ilmoittanut kynnyskysymyksekseen hallitusyhteistyölle, että tavoitteessa pysytään ja sitä myös käytännössä edistetään.

Tiistaina Purra sanoi, että tavoite olla hiilineutraali vuonna 2035 on ”äärimmäisen typerää ilmasto­politiikkaa”.

Kun Orpolta kysyttiin näkemystä Purran lausuntoon, Orpo totesi, että ”se on hänen näkemyksensä”.

”Yhteinen näkemys on se, että on löydettävä keinot, jotka eivät nosta arjen kustannuksia ja heikennä Suomen kilpailukykyä. Puolueilla on erilaisia lähtökohtia, ja työryhmissä näihin kysymyksiin haetaan ratkaisuja”, Orpo sanoi.

Vaikka Purra kommentoi tavoitetta typeräksi, ei hän toisaalta vaatinut, että siitä peruutettaisiin.

”Mikäli pidetään poliittisen arvovallan vuoksi tästä yksittäisestä vuosiluvusta kiinni samaan aikaan, kun maailma ympärillä menee toiseen suuntaan, sille minä en tietenkään mitään voi”, Purra sanoi.

Hallitusneuvotteluja ei ole viikonlopun aikana käyty. Puolueet ovat pyytäneet aikaa muodostaa kantoja ja käydä asiakirjoja läpi.

Vääntöä isoimmista ongelmakohdista päästään siis jatkamaan Säätytalolla maanantaina ehkä aiempaakin voimallisempana.