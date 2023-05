Perussuomalaiset haluaa keskittyä hiertäviin ilmasto- ja maahanmuuttokysymyksiin. Hallituksenmuodostaja Petteri Orpo uskoo, että neuvottelut jatkuvat koko joukolla perjantaina.

Osa Säätytalolla kokoontuvista hallitusneuvotteluryhmistä keskeyttää työnsä ainakin muutamaksi päiväksi.

Perussuomalaiset on vaatinut, että neuvotteluissa keskitytään nyt maahanmuutto- ja ilmastokysymysten merkittävään edistämiseen ennen kuin työ muissa asioissa voi jatkua.

”Nämä kaksi asiaa ovat selvästi jäljessä muista”, puheenjohtaja Riikka Purra (ps) perusteli tiistaina aamupäivällä.

”Ongelmana on ollut se, että näitä vaikeita asioita ei ole voitu käsitellä vaan niitä on kierretty kuin kissa kuumaa puuroa.”

Hallituksenmuodostaja Petteri Orpo (kok) sanoi, että puolueiden tavoitteena on hakea näihin kysymyksiin nyt ”päälinjat”.

”Muut ryhmät ovat pitkällä, joten he saavat nyt huilitaukoa. Viimeistään perjantaina kaikki ovat jälleen koolla”, hän sanoi.

Orpo kiisti, että puolueiden välillä olisi epäluottamusta.

”Ehkä tässä on vähän kärsimättömyyttä ilmassa paremminkin kuin erilaista näkemystä. Joka tapauksessakin nämä [kysymykset] olisi ratkaistu tällä viikolla, perussuomalaiset halusi heille tärkeissä kysymyksissä vielä pikkaisen nopeampaa tahtia.”

Kristillisdemokraattien Sari Essayah harmitteli, että ainakin osa puolueen neuvottelijoista saapui tiistaina Säätytalolle turhaan.

”Neuvottelijat ovat järjestelleet omat työnsä, lomitukset, lastenhoitajat, mummot ja kummit kotia hoitamaan kun ovat neuvottelemassa. Toivoisin, että heidän kannaltaan tällaiset äkkikäänteet olisi hieman paremmin ennakoitavissa”, hän sanoi tiedotusvälineiden edustajille.

Essayah sanoi, että puheenjohtajat kokoustivat asian tiimoilta tiistaina aamulla. Vielä maanantaina illalla hän oli mediatietojen varassa.

Perussuomalaisten Purra taas sanoo, että asiasta viestittiin jo maanantaina illalla.

”Me olemme viestineet tämän eilen [maanantaina] illalla. On eri asia, miten ryhmien johtajat on tästä viestineet omilleen”, hän sanoi.

Purra toisti Säätytalolla, että perussuomalaiset vaatii Suomen maahanmuuttopolitiikassa käännettä ”Ruotsin ja Tanskan suuntaan”.

”Kyse ei ole siitä, että me lopettaisimme noudattamasta kansainvälisiä sopimuksia tai EU-lainsäädäntöä, vaan näissä puitteissa kautta linjan tapahtuvaa maahanmuuttopolitiikan kiristämistä.”

Aiemminkin julkisuuteen annettujen lausuntojen perusteella maahanmuutosta löytyy yhteensovitettavaa erityisesti perussuomalaisten ja Rkp:n välillä.

”Hallitusneuvotteluihin osallistuu puolue Rkp, jonka kynnyskysymykset ovat käytännössä vastakkaisia kynnyskysymyksillemme. Jokainen voi ymmärtää, että mikäli näistä asioista ei keskustella vaan keskustellaan muista asioista, niin tilanne on auki viikosta toiseen”, Purra sanoi tiistaina.

Hän kuitenkin totesi myös perussuomalaisten ymmärtävän, että ”kompromissit ovat välttämättömiä”.

Rkp:n Anna-Maja Henrikssonilta kysyttiin pian Purran kommenttien jälkeen, onko Säätytalolla luvassa nyt ”ratkaisujen viikko”.

”Saattaa olla, en tiedä. Rkp:lle on tärkeää, että saadaan aikaiseksi kokonaisuus, joka on Suomelle hyvä. Kyllä varmasti jokainen puheenjohtaja tietää sen, että ihan kaikkea, mitä itse haluaa, ei tule saamaan”, hän sanoi.

”Jos halutaan muodostaa neljän puolueen hallitus, täytyy löytää neljälle puolueelle sopiva ohjelma. Rkp:llä on omat kynnyskysymyksensä, perussuomalaisilla omansa. Kd:lla ei ollut ainakaan paperilla. Orpo on tunnustelijana kutsunut meidät tänne, koska hän on nähnyt, että [meillä] on mahdollisuuksia edetä.”

Henriksson arveli, että hallitusneuvottelut venyvät aikataulullisesti uuden käänteen vuoksi.

”Tiedetään, että varsinkin sote-pöydässä on valtavasti vielä töitä edessä. Tämä tietää sitä, että aikataulullisesti prosessi venyy. Mutta meille kyllä sopii, että tehdään näin”, hän sanoi.

Henrikssonin mukaan varsinaisia asiakysymyksiä ei ole jouduttu ratkaisemaan vielä puheenjohtajien kesken, vaan niitä on käsitelty vasta niin kutsutuissa reformi- eli pääneuvotteluryhmissä.