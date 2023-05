Opetus- ja kulttuuriministeriön mukaan lukioiden ei tällä hetkellä välttämättä kannata yhdistyä, vaikka ne itse haluaisivat sitä.

Hallitusneuvottelijat ovat kysyneet opetus- ja kulttuuriministeriöstä (OKM) lukiokoulutuksen rahoitusperusteiden muuttamisesta ja sen vaikutuksista.

Käytännössä merkittävin asia lukioiden rahoituksessa koskee niin sanottua pienten lukioiden lisää. Niille lukioille, joissa on alle 200 tai alle 60 opiskelijaa, maksetaan korotettua rahaa opiskelijaa kohden.

Tällaisia lukioita on Suomessa verrattain paljon. Vuonna 2023 korotetun yksikköhinnan sai 162 yhteensä 268:sta koulutuksen järjestäjästä.

Suomen lukioista 52 on sellaisia, joissa on alle 60 opiskelijaa. Alle 200 opiskelijaa on yhteensä 101 lukiossa.

OKM:n mukaan pienten lukioiden lisästä olisi järkevää luopua. Tämä tarkoittaisi sitä, että yhä useammassa kunnassa ei jatkossa olisi omaa lukiota, vaan pieniä lukioita yhdistettäisiin ja perustettaisiin ”aluelukioita”.

”Väestökehitys ja julkisen talouden [ml. kunnat] tulevaisuuden näkymät huomioiden olisi tarkoituksenmukaista, että lukiokoulutuksen järjestämisen alue olisi nykyistä useammin yksittäistä kuntaa laajempi”, ministeriö kirjoittaa neuvottelijoille lähettämässään paperissa.

Ylijohtaja Petri Lempinen OKM:stä sanoo, että tämänhetkinen rahoitusmalli pahimmillaan estää lukioita yhdistymästä, vaikka ne haluaisivat yhdistyä. Tämä voi johtaa siihen, että opetuksen laatu kärsii, kun pienistä yksiköistä on pakko pitää kiinni, eikä opetusta siksi päästä kehittämään.

Lempinen kertoo esimerkin.

”Saimme alkuvuodesta yhteydenoton kunnasta, jossa oli suunniteltu lukioiden yhdistämistä. He kysyivät, että jos yhdistämme koulut, menetämmekö silloin todella rahoitusta, kun opiskelijamäärä koulussa nousee korotuskriteerin yläpuolelle. Vastauksemme oli, että sitä se tarkoittaa. He totesivat, että silloin yhdistymistä ei kannata tehdä.”

Lempisen mukaan rahoitusta olisi järkevää kehittää niin, että lukiot saisivat rahoitusta enemmin saavutettavuuden kuin opiskelijamäärän mukaan.

Pienten lukioiden lisän poisto löytyy myös neuvotteluja johtavan kokoomuksen vaaliohjelmasta.

”Uudistetaan lukiokoulutuksen rahoitusjärjestelmä. Korvataan rahoitusjärjestelmässä pienten lukioiden lisä tukemalla saavutettavuutta”, ohjelmassa lukee.

Pienten lukioiden lisään käytetään tänä vuonna 41 miljoonaa euroa valtionosuusrahoja.