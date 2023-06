Bensan hinta pomppasi, syrjäseutujen asukkaat kapinoivat ja hallituksen oli pakko peruuttaa ilmastotoimi.

Metsien hiilinielut romahtivat, ja tiedeyhteisö laatii kiireellä raportteja kestävämmistä metsänhoitotavoista, koska ilmastostrategia nojaa nieluihin.

Ydinvoimalat olivat huollossa, kun niitä eniten tarvittiin.

Tällaista se on, ilmastodebatti Ranskassa.

Kun kuuntelee ranskalaisen ilmastotieteilijän Valérie Masson-Delmotten puhetta, saa usein hätkähtää, kuinka samanlaisia ovat Suomen ja Ranskan ilmastokeskustelun kipukohdat.

Masson-Delmotten mukaan väite, että hiilinielukeskustelu olisi ”suomalainen erikoisuus”, ei pidä paikkaansa.

”Non, non, non!” hän huudahtaa Ranskan suurlähetystön sohvalla Helsingin Kaivopuistossa. Ei, ei ei.

”Se on [Ranskassakin] tärkeä aihe.”

Masson-Delmotte on yksi maailman merkittävimpiä ilmastotieteilijöitä. Hän on toiminut kahdeksan vuotta hallitustenvälisen ilmastopaneelin IPCC:n ykkösryhmän toisena puheenjohtajana.

Helsinkiin hän saapui puhuakseen Etelämanner-yleissopimuksen osapuolikokouksessa.

IPCC:n ykkösryhmä kokoaa raportteja ilmastonmuutoksen tiedeperustasta. Masson-Delmotten erikoisala on paleoklimatologia. Se tarkoittaa menneiden ilmasto-olojen tutkimusta esimerkiksi Etelämantereen jääkerrostumien avulla.

Viimeisimmän suurraportin kärjessä Masson-Delmotten johtama IPCC:n ykkösryhmä totesi, että on ”yksiselitteistä”, että nimenomaan ihmisen toimet ovat lämmittäneet ilmakehää, merta ja maata.

”Nykytoimin 1,5 asteen planetaarisen lämpenemisen raja ylittyy 2030-luvun alkupuolella”, hän muistuttaa nyt HS:n haastattelussa. Juuri 1,5:tä astetta on pidetty jonkinlaisena turvarajana.

”2050-luvulla, sillä menolla kuin asiat nyt etenevät, on riskinä ylittää kaksi astetta.”

Hänestä valtaosa ihmisistä ei edelleenkään hahmota tilannetta. Ei sitä, että muutos on jo täällä, eikä sitä, kuinka hankalia seuraukset tulevat olemaan.

”Tropiikissa esimerkiksi noustaan lämpötiloihin, jollaisille ei ole vertailukohtaa mittaushistoriasta miltään alueelta, ei miljooniin vuosiin. Siksi ei myöskään ole mahdollista löytää viljelylajikkeita, jotka evoluution tuloksena olisivat niihin sopeutuneet.”

” ”Osaamme sopeutua, mutta sillä on rajat.”

Lisäksi ratkaiseva osa myllerryksestä tapahtuu katseilta piilossa. Valtamerten syvissä virtauksissa, lämpötiloissa ja happamoitumisessa tapahtuu mullistuksia, jotka vaikuttavat meriekosysteemeihin ja koko planeetan ilmastojärjestelmään.

Ilmasto ”on aina muuttunut”, mutta ei paleoklimatologien tuntemassa historiassa koskaan näin nopeasti, Masson-Delmotte sanoo. Ei lähimainkaan.

”Osaamme sopeutua, mutta sillä on rajat. Se pitää ymmärtää. Ekosysteemeillä, hauraimmilla ihmisillä, köyhimmillä mailla ja esimerkiksi meidän rakennuksillamme, jotka on rakennettu tietynlaiseen ilmastoon, kaikkien niiden sopeutumisella on rajat.”

Masson-Delmotte kuuluu Ranskan hallituksen ilmastotoimia arvioivaan tutkijapaneeliin, ja häneltä pyydetään ilmastokatsauksia ministereille. Hän on käyttänyt aikaansa myös ilmastoskeptikoiden väitteiden kumoamiseen.

Suomessa yksi yleisimpiä ilmastotoimien jarruttajien argumentteja on, että Suomi on niin pieni maa, että sen globaali vaikutus on olematon. Väite on Masson-Delmottelle tuttu.

”Sitä kuulee kaikissa maailman maissa. Myös Ranskassa. Meillä sanotaan, että mehän edustamme vain prosenttia maailman päästöistä.”

Hänestä se on ”moraalinen alibi”, tekosyy toimettomuuteen.

”Samaa sanoi myös Pakistanin pääministeri, kun siellä oli ennätystulvat ja 30 miljoonaa jouduttiin evakuoimaan. ’Mehän edustamme vain yhtä prosenttia.’”

Valérie Masson-Delmotte on Raskassa tunnettu ilmastokommentaattori.

Merkittävä luku 3 000 000 ”Yli 2,5 asteen globaalia lämpenemistä, jota kohti ollaan menossa, ei ole tapahtunut maapallolla kolmeen miljoonaan vuoteen. Ja tämä nykyinen lämpeneminen on todella nopeaa.”

Ranskassa suuri käänne ilmastokeskustelussa tapahtui vuonna 2022. Vuosi oli Euroopassa ennätyksellisen kuuma. Helleaaltojen sarja johti Ranskassa rankkaan ylikuolleisuuteen ja riitoihin veden riittävyydestä. Myös metsät kokivat iskun.

Masson-Delmotte kertoo Ranskan hallituksen metsitysohjelmasta. Viime vuonna istutetuista taimista 38 prosenttia kuoli.

”Liian kuumaa, liian kuivaa.”

Ranskassa puiden kuolleisuus on viimeisimmän kymmenen vuoden aikana kaksinkertaistunut.

”Puut eivät pysty siirtymään niin nopeasti kuin niille sopivat kasvuvyöhykkeet siirtyvät.”

Nyt Ranskassa tehdään kokeiluja, millä lajeilla tulevaisuuden metsätaloutta kannattaisi harjoittaa. ”Se on vaikeaa, koska aiempia vertailukohtia ei ole.”

Vaikutukset tuntuvat myös asumisessa. Ranskassa kymmenen miljoonaa taloa on rakennettu maaperälle, jota suuret vaihtelut kosteudessa ja kuivuudessa liikuttavat. Vakuutusyhtiöt nostavat hintojaan.

Masson-Delmotten mukaan vuosi 2022 osoitti Ranskassa, että yhteiskunta ei ollut varautunut. Jouduttiin reagoimaan.

”Hätätilaa hätätilan perään.”

Ennätysvuosi oli vielä poikkeuksellinen. Lähitulevaisuudessa se olisi ollut jo normaali.

”Vuoden 2050 tienoilla tuollainen vuosi edustaa keskiarvoa.”

Ei Ranskassakaan silti olla pysymässä päästövähennystavoitteissa. Hallitus joutui pakittamaan hiiliverosuunnitelmassaan.

Masson-Delmotte ymmärtää, että bensan hintaa nostava vero kohtasi vastustusta syrjäseutujen ”keltaliivikapinassa”.

”Jos ei ole liikkumiselle muita vaihtoehtoja, polttoaineen hinnannousu tuntuu vain rangaistukselta.”

Hänestä toimissa on löydettävä ”herkkä tasapaino”, joka huomioi oikeudenmukaisuuden.

Löytyy Ranskasta tutkijan mukaan myös onnistuneita ilmastotoimia, joista kelpaisi ottaa mallia. Hän mainitsee lain, joka edellyttää pysäköintipaikkojen kattamista aurinkopaneelein.

Tuleviin helleaaltoihin sopeutumisessa taas korostuu luonnon oma ”teknologia”. Masson-Delmotten mukaan lähes kaikissa Ranskan suurissa kaupungeissa revitään nyt asfalttia auki ja lisätään viheralueiden ja puiden määrää kesäisten ”lämpösaarekkeiden” lievittämiseksi.

Puut viilentävät ja puhdistavat ilmaa.

Tutkija tuntee empatiaa niitä maailman seutuja kohtaan, joissa voimavarat sopeutumiseen ovat pienemmät kuin Ranskassa ja Suomessa.

Siksi Pariisin lähellä asuvan kahden lapsen äidin on vaikea ymmärtää ongelman ulkopuolelle asettumista maissa, joissa kulutus ja osaaminen ovat maailman huipputasoa.

”Kaikista vaikeinta minun on käsitellä kyynisyyttä. Kun sanotaan, että ’ei kuulu minulle’. Tieteen tekijöiden ei kuuluisi yksin kantaa henkistä kuormaa ja vastuuta ilmastotoimista. Se kuuluu koko yhteiskunnalle. Varsinkin niille, joilla on lapsia.”