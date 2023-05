Hallitusneuvottelijat ovat kysyneet Kelalta, miten yksityisiä lääkäreitä voisi hyödyntää sote-kriisin ratkaisemisessa.

Kelan esittämä uudenlainen korvausmalli maksaisi itsensä takaisin, sanoo Kelan pääjohtaja Outi Antila.

HS uutisoi viime viikolla, että Kela on esittänyt hallitus­neuvottelijoille Kela-korvaus­mallia, jossa asiakas maksaisi yksityisestä yleislääkäri­käynnistä vain 20 euroa. Hinta olisi siis suunnilleen sama kuin omavastuuosuus yleislääkärin vastaanotolla monilla hyvinvointialueilla on.

”Mitä nopeammin ihminen pääsee lääkärille, sitä vähemmän tulee muita kustannuksia kuten vaikkapa maksettavia sairaspäivärahoja. Myös kuntoutustarve vähenee, kun ihminen saa nopeasti hoitoa, eikä tilanne pääse liian pahaksi. Me olemme siinä lujassa uskossa, että tämä maksaa itse itsensä takaisin monenlaisina hyötyinä”, Antila sanoo.

Tavoite uudessa Kela-korvauksessa olisi perus­terveyden­huollon ahdingon helpottaminen. Hallitusneuvotteluissa etsitään keinoja sote-menojen kasvun hillitsemiselle. Ajatus on, että nykyistä toimivampi perus­terveyden­huolto vähentäisi jollain aikavälillä kalliin erikois­sairaan­hoidon tarvetta.

Korvausmallissa olisi kyse vain yleislääkäri­käynneistä. Sitä ei siis sovellettaisi vaikkapa gynekologi- tai psykiatri­käynteihin.

Kela on hahmotellut hallitusneuvottelijoiden toiveesta erilaisia ehdotuksia siitä, minkälaisena mallin voisi toteuttaa.

Kaikkiin ehdotuksiin sisältyy jonkinlainen käyntiraja. Kansalainen ei siis jatkossakaan voisi ravata korvauksen turvin yksityisellä yleislääkärillä jatkuvasti, vaan esimerkiksi 2–4 kertaa vuodessa. Kaikki käynnit eivät olisi fyysisiä käyntejä vastaanotolla, vaan laskelmiin sisältyy myös etävastaan­ottoja.

Se, miten monta käyntikertaa kansalaisille tarjottaisiin, riippuisi siitä, kuinka paljon rahaa tuleva hallitus haluaisi ohjata korvauksiin. Kelan laskelmien mukaan 200 miljoonalla eurolla saisi esimerkiksi miljoonalle ihmiselle kullekin yhden tavallisen ja yhden etäkäynnin vuodessa, ja 300 miljoonalla eurolla vastaavan paketin saisi 1,5 miljoonalle ihmiselle.

” ”Meillä on lähes valmiit tieto­järjestelmämallit.”

Antilan mukaan perusterveydenhuollon jonotilanne on tällä hetkellä sen verran huono, että korvauksiin pitäisi varata ainakin 200 miljoonaa euroa vuodessa.

”Sen verran vähintään tarvittaisiin, jotta saataisiin tämä tilanne mahdollisimman nopeasti oikaistua.”

Korvauksen voisi ottaa käyttöön myös määräaikaisena toimenpiteenä, Antila sanoo.

”Myöhemmin voitaisiin katsoa, päästäänkö hyvinvointi­alueilla perus­terveyden­huollossa sellaiseen tilanteeseen, että tämä kävisi tarpeettomaksi.”

Ajatus Kelan ehdottama mallin taustalla on, ettei yksityinen lääkäri­resurssi ole tällä hetkellä välttämättä täydessä käytössä. Asian vahvistivat HS:n haastattelussa viime viikolla myös yksityiset terveyden­huollon yritykset itse. Niin Pihlajalinnasta, Mehiläisestä kuin Terveystalosta kerrotaan, että yrityksillä olisi resursseja hoitaa nykyistä enemmän potilaita.

Antilan mukaan yksityisen sektorin resursseja kannattaa ottaa tehokkaampaan käyttöön juuri Kelan kautta.

”Meillä on olemassa lähes valmiit tieto­järjestelmä­mallit, joilla tämä voitaisiin hoitaa valtakunnallisesti.”

Malli ei olisi sidoksissa hyvinvointialueisiin, eli ihmiset voisivat käydä yksityisellä yleislääkärillä missä tahansa päin Suomea. Jos potilas tarvitsisi jatkohoitoa erikois­sairaan­hoidossa, yksityiseltä kirjoitettaisiin lähete hyvinvointi­alueelle.

Julkisuudessa on kevään aikana kritisoitu koko työterveys­huoltoa. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) on todennut selvityksessään, että työterveys­huollon sairaan­hoito­palveluissa on terveyden­huollon oikeuden­mukaisuuteen ja tarkoituksen­mukaisuuteen liittyviä ongelmia. Sitä pitäisi THL:n mukaan siksi uudistaa osana koko Suomen sote-järjestelmää.

Lain mukaan työterveyden täytyy kattaa työhön liittyvät terveys­tarkastukset, työkyvyn tukemisen sekä työperäisten sairauksien selvittelyn. Kuitenkin iso osa työnantajista tarjoaa myös sairaanhoidon palveluja. Epäoikeuden­mukaisuus liittyy tähän: eri työntekijöillä on erilaiset palvelut, ja työelämän ulkopuolella olevat ihmiset ovat luonnollisesti kokonaan palvelujen ulkopuolella.

Tarkoituksenmukaisuus taas liittyy siihen, että THL:n mukaan työterveydessä lääkäri hoitaa usein sellaisia vaivoja, joita julkisella puolella hoitaisi todennäköisesti terveyden- tai sairaanhoitaja.

THL:n Mika Salminen on todennut, että koko järjestelmä pitäisi rakentaa uudestaan. Myös sosiaali­politiikan professori Heikki Hiilamo kirjoitti Ylen kolumnissaan viime viikolla, että työterveys­huolto on Suomessa ”pyhä lehmä”, joka pitäisi säätää paremmin tukemaan myös julkista terveydenhuoltoa.

” ”Ensiksi täytyy saada perus­terveyden­huolto pelittämään.”

Antilan mukaan nykyinen työterveysmalli rasittaa valtion kassaa kuitenkin erittäin vähän, ja siksi sen voi katsoa olevan julkiselle taloudelle hyödyllinen järjestelmä.

”Työterveyshuollossa on vuodessa miljoonia käyntejä, joista vain harva lienee tarpeeton. Jos käynnit siirtyisivät julkiselle puolelle, suurimmaksi osaksi perus­terveyden­huoltoon, ei mukana kuitenkaan siirtyisi vastaavaa summaa rahaa.”

Antila viittaa siihen, että työnantajat maksavat suurimman osan työterveys­huollosta. Vuonna 2020 työterveys­huollon kaikki palvelut maksoivat yhteensä 879 miljoonaa euroa, josta työnantajat maksoivat noin 500 miljoonaa euroa. Toinen osuus rahoitetaan palkansaajien ja yrittäjien maksuilla. Valtion osuus on alle prosentin koko summasta.

Työterveyshuollon siirtämistä osaksi julkista terveydenhuoltoa voitaisiin Antilan mukaan ehkä pohtia jollain aikavälillä, mutta ei kovin pian.

”Ensiksi täytyy saada perusterveyden­huolto pelittämään riittävän hyvin.”

Outi Antila on johtanut Kelaa vuodesta 2020 lähtien.

Hallitusneuvotteluissa etsitään parhaillaan säästöjä paitsi sotesta, myös isosta osasta muutakin julkista sektoria. Tavoite on sopeuttaa julkista taloutta ensi vaalikauden aikana kuudella miljardilla eurolla, ja osa sopeutuksesta aiotaan tehdä suorilla säästöillä eli leikkauksilla.

Yksi Suomen suurimmista menoeristä ovat erilaiset etuudet. Kela maksoi vuonna 2022 kansalaisille etuuksia yhteensä 16,3 miljardin euron edestä.

Hallitusneuvottelijat ovat kysyneet Kelalta, miten tuota summaa saataisiin nipistettyä pienemmäksi. Siihen kysymykseen ei ole helppoa vastausta, sanoo pääjohtaja Antila.

Hän kuvaa Suomen sosiaalitukijärjestelmää hämä­häkin­verkoksi: jos verkkoa liikauttaa jostakin nurkasta, heilahtaa koko verkko. Antilan mukaan on esimerkiksi todennäköistä, että jos asumistukea leikataan, siirtyy ainakin osa sen saajista nostamaan enemmän toimeentulotukea.

”Muutokset yhteen etuuteen vaikuttavat muihin etuuksiin.”

Kaikkien puolueiden yhteinen sosiaaliturvakomitea on esittänyt, että perusturva muodostuisi jatkossa yhdestä tuesta. Komitean esityksessä Kelan kuntoutusraha, sairaus- ja vanhempain­päivärahat sekä työttömän peruspäiväraha ja työmarkkinatuki yhdistettäisiin yhdeksi uudeksi tukimuodoksi.

Tämä olisi tuen saajalle selkeämpää ja voisi myös purkaa kannustin­loukkuja, Antila sanoo. Tarkoitus on, että uudistamiseen ryhdyttäisiin alkavalla vaalikaudella.

Kannustinloukkuja yritetään purkaa jo hallitus­neuvotteluissa. Hallitusta yritetään parhaillaan muodostaa oikeisto­puolueiden voimin. Ne kaikki korostavat työn merkitystä: työnteon pitäisi aina olla kannattavampaa kuin tuilla elämisen. Esillä ratkaisuiksi ovat olleet ainakin asumistuen ja ansio­sidonnaisen työttömyys­päivärahan leikkaukset.

Antilan mukaan erilaisia tukia nostetaan pitkäaikaisesti yleensä siksi, että matka etuuksien varasta työelämään on monille liian monen mutkan takana. Näitä mutkia ovat muun muassa terveysongelmat sekä vaikeudet löytää työpaikkaa tai parantaa omia työelämä­taitojaan.

Hallitusneuvotteluissa asetettu 100 000 uuden työllisen tavoite saavutetaan Antilan mukaan parhaiten niin, että ihmisille tarjotaan enemmän oikea-aikaisia palveluja. Pelkkä etuuksien leikkaaminen ei siis hänen mukaansa suoraan työnnä ihmistä töihin.

”Jos ihmisellä on joku terveydellinen rajoite työhön pääsemisessä, niin hänen täytyy päästä terveyden­huoltoon ja jonkinlaiseen selvittelyyn, jossa mietitään hänen työkykyään. Jos on jotain sosiaalisia ongelmia, ne pitäisi ratkaista alta pois. Kuntoutusta tarvitsevien pitää päästä kuntoutukseen.”

Lisäksi tarvitaan työvoimapalveluita, Antila sanoo.

”Jos ei koskaan tapaa livenä työvoima­toimistossa ihmistä, joka auttaa etsimään tien takaisin töihin, niin kyllä silloin työllistyminen on todella vaikeaa sellaiselle ihmiselle, jolla on monta erilaista ongelmaa.”