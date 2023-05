Main ContentPlaceholder

Politiikka | Hallitusneuvottelut

HS:n tiedot: Työperäisen maahanmuuton tuloraja nousemassa 1 600 euroon

Nykyisin tuloraja työn perässä muuttaville on 1 331 euron kuukausipalkka. Perussuomalaiset on hallitusneuvotteluissa vaatinut sen nostamista ainakin 2 500 euroon, mutta HS:n tietojen mukaan asiasta on löytynyt alustava kompromissi.

Perussuomalaisten puheenjohtaja Riikka Purra kuvattiin perjantaina Säätytalossa.