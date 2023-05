”Tuskin valmista on viikon sisään, vaikka tästä eteenpäin päästäisiin”, Purra sanoo.

Perussuomalaisten puheenjohtaja Riikka Purra vahvisti lauantaina, ettei perusuomalaiset enää jatka hallitusneuvotteluja, mikäli Rkp ei hyväksy perjantaina saavutettuja kompromisseja ilmasto- ja maahanmuuttoasioista.

"Tämä on nyt se viimeinen kierros. Aikaa on annettu ja paperit on jätetty puheenjohtajan pöydälle. Kompromissiin on päästy. Tämä on nyt se viimeinen vaihe, että Rkp sen kuittaa", Purra sanoi.

Purra puhui perussuomalaisten puoluevaltuuston kokouksen yhteydessä järjestetyssä tiedotustilaisuudessa lauantaina Helsingissä.

"Se on myös meille ehdoton kompromissi, meille on mahdotonta joustaa siitä enää. Ei ole mahdollista jatkaa neuvotteluita, jos nämä paperit eivät tule hyväksytyksi."

Purra sanoi, että kompromissit olivat erittäin vaikeita myös perussuomalaisille.

Hän kuitenkin kiitti neuvottelujen hyvää tunnelmaan, vaikka vaikeaa on ollut.

Hallitusneuvotteluja johtava kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo kertoi perjantaina, että kriittisistä ilmasto- ja maahanmuuttokiistoista on saatu aikaiseksi neuvottelutulos.

Muut paitsi Rkp hyväksyivät sen jo perjantaina. Rkp on kutsunut eduskuntaryhmänsä koolle lauantaina pohtimaan, pitäisikö kompromissiratkaisut hyväksyä.

”Huomenna on kriittinen päivä”, sanoi Orpo perjantaina.

Päivä on kriittinen, sillä Purra sanoi jo perjantaina tiedotustilaisuudessa, että jos Rkp hylkää muiden sopimat kompromissit, perussuomalaiset eivät ole valmiita enää jatkamaan.

Rkp sen sijaan olisi ollut valmis jatkamaan neuvotteluja perjantaina ja myös, jos puolueen eduskuntaryhmä ei hyväksy sopua.

Purra sanoi lauantaina, että hänen käsittääkseen myös Rkp:n neuvottelijat ja puheenjohtaja Anna-Maja Henriksson olivat kuitanneet kompromissit, mutta Rkp halusi vielä viedä paperit eduskuntaryhmien hyväksytettäväksi.

Rkp perusteli asiaa sillä, etteivät kaikki sen eduskuntaryhmän jäsenet olleet perjantaina Helsingissä.

Purra vakuutti lauantaina puheessaan puoluevaltuustolle, että perussuomalaiset haluavat edelleen kovasti hallitukseen.

"Tavoittelemme paikkaa hallituksessa. Se on se paikka, jossa asioita ja politiikkaa voi muuttaa haluamaansa suuntaan, oppositiossa yleensä ei voi."

Hän kuitenkin lisäsi, että perussuomalaiset "haluavat olla vain sellaisessa hallituksessa, jossa saamme tavoitteitamme edistettyä".

Purra sanoo, että töitä on vielä paljon. ”Tuskin valmista on viikon sisään, vaikka tästä eteenpäin päästäisiin.”

Julkisuudessa on laajalti ollut käsitys, että nimenomaan Purra on asettanut neuvotteluille takarajan, koska hän niistä on infoissa puhunut. Hän sanoo, että esimerkiksi perjantain kello 18:n aikarajan asettivat puheenjohtajat yhdessä Orpon esityksestä.

Hän sanoo, että perussuomalaisten esityksestä tällä viikolla on keskitetty vain ilmasto- ja maahanmuuttoasioihin.

Hallitusneuvotteluja käydään kokoomuksen, perussuomalaisten, Rkp:n ja kristillisdemokraattien kesken.