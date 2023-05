Saara Hyrkkö lähti kisaan ennakko­suosikkina, mutta Sofia Virtakin on saanut taakseen nimekkäitä tukijoita, kirjoittaa HS:n politiikan toimittaja Robert Sundman.

Maanantaina alkoi vihreiden jäsenäänestys puolueen seuraavasta puheen­johtajasta.

Puolueen jäsenillä on ensi viikon torstaihin saakka aikaa päättää, saako heidän äänensä espoolainen Saara Hyrkkö vai kaarinalainen Sofia Virta. Molemmat ovat toisen kauden kansan­edustajia.

Vihreät koki kevään eduskunta­vaaleissa karvaan tappion, kun se sai heikoimman ääniosuuden sitten vuoden 1995 vaalien.

Seuraavan vajaan kahden viikon aikana puolueen jäsenet pääsevätkin pohtimaan, kumpi ehdokkaista voisi tarjota paremmat eväät uuden kannatus­nousun rakentamiseksi.

Puheenjohtajakilpaan lähdettiin asetelmasta, jossa moni median spekuloima nimi päätti lopulta kieltäytyä ehdokkuudesta.

”Kiitos, mutta ei kiitos” sanoivat tällä kertaa esimerkiksi varapuheen­johtajat Hanna Holopainen ja Atte Harjanne sekä eduskuntaan palannut Oras Tynkkynen.

Sekä Hyrkköä että Virtaa on pidetty suurelle yleisölle tuntemattomampina niminä.

Hyrkön etuna kilpailussa on nähty tuttuus: hänellä on pidempi tausta puolueessa, hän tuntee monet toimijat ja on istunut muun muassa eduskuntaryhmän puheen­johtajistossa. Tämä on tuonut hänelle myös hienoisen ennakko­suosikin aseman.

Usea puoluetoimija arvioikin aiemmin toukokuussa HS:lle, että aika saattaisi ratkaista kisan Hyrkön eduksi. Virta kun ei välttämättä ehtisi tekemään itseään tutuksi riittävän monelle.

Jännitys kuitenkin tiivistyy, kun h-hetki lähestyy.

Viime aikoina Virta on saanut taakseen joitakin näkyviä pitkän linjan vihreitä, kuten vihreiden entisen apulais­kaupungin­johtajan Pekka Saurin ja puolueen entisen puheenjohtajan Osmo Soininvaaran.

Tuenosoitusten suunnasta voi päätellä jotakin kisan jakolinjoista. Virta tuntuu saavan kannatusta erityisesti heiltä, jotka kaipaisivat vihreiltä ainakin maltillista liikettä oikeammalle.

Esimerkiksi Soininvaara katsoi blogissaan, että Virta voisi auttaa puoluetta hankkimaan takaisin niitä äänestäjiä, jotka puolue on ”työntänyt kokoomuksen syliin”.

Pelkkä oikeisto–vasemmisto-jaottelu antaa kuitenkin vaillinaisen kuvan puheen­johtaja­kilvasta – onhan myös Hyrkkö pitänyt esillä, että vihreiden olisi selvennettävä eroaan Sdp:stä ja vasemmisto­liitosta.

”Minusta vihreiden linja ei ole vasemmisto­puolueen linja, vaan olemme keskiryhmä”, hän arvioi HS:n haastattelussa.

Sen sijaan monien vihreiden vaakakupissa tuntuu painavan myös ainakin mielikuva­tasolla ehdokkaiden yhteys puolueen nykyiseen johtoon, puolue­toimistoon ja yleisesti ”nykylinjaan”.

Kärjistetysti voisi sanoa, että siinä missä Hyrkkö saa tukea monilta aktiivisilta nykytoimijoilta, saa Virta puolestaan tukea kriitikoilta ja ”nykymenoon” tyytymättömämmiltä.

Kysymys ei siis ole vain ehdokkaiden ja heidän tukijoidensa kannoista erilaisiin politiikan asiakysymyksiin, vaan myös puolueen nykyiseen kulttuuriin.

Jäsenäänestysten lopputulosta on usein paljon vaikeampi arvioida kuin perinteistä puolue­kokous­päätöstä.

Viimeksi puolueväki pääsi äänestämään puheen­johtajasta vuonna 2017. Tuolloin ääntään käytti vajaa 6 000 puolueen jäsentä, kun Touko Aalto voitti Emma Karin viimeisellä laskenta­kierroksella.

Vuosina 2019 ja 2023 Maria Ohisalo kukitettiin puheen­johtajaksi ilman vasta­ehdokkaita.

Tällä kertaa puolueväki kokoontuu vahvistamaan tuloksen kesäkuun toisena viikon­loppuna Seinäjoelle.