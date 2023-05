Muilta osin kansalaisuuden saannin ehdot tiukkenevat. Uutuutena on tulossa perus­suomalaisten vaatima kansalaisuus­testi.

Helsingin Sanomien tietojen mukaan hallitus­neuvotteluissa saavutetun alustavan sovun mukaan hyväpalkkaiset voisivat saada Suomen kansalaisuuden normaalia kansalaisuus­prosessia nopeammin.

Niin sanotun pikakaistan ehto täyttyisi, jos kansalaisuutta anova ansaitsee Suomessa työssään vähintään 40 000 euroa vuodessa.

Tiedossa ei ole, mitä muita ehtoja nopeutetun kansalaisuuden saamiselle on kaavailtu. Kyse ei ole kuitenkaan kansalaisuuden ostamisesta.

Nykyään kansalaisuuden voi saada, jos on asunut Suomessa yhtä­jaksoisesti viisi vuotta keskeytyksettä tai yhteensä 7 vuotta, jos keskeytyksiä on ollut. Jälkimmäisessä tapauksessa on pitänyt asua viimeiset kaksi vuotta Suomessa ilman keskeytystä.

Pääsäännöstä on erilaisia poikkeuksia, mutta tällä hetkellä hyvät tulot eivät vaikuta kansalaisuuden saannin nopeuteen.

HS:n tietojen mukaan uutuutena kansalaisuuden saamiselle on tulossa perus­suomalaisten vaatima kansalaisuus­testi. Tiedossa ei ole, mitä testillä tarkalleen mitattaisiin.

Perussuomalaiset ovat vaatineet, että kansalaisuuden voisi saada vasta kun on asunut Suomessa kymmenen vuotta. Sovussa puhutaan myös kielitestissä, mutta jo nykyään kansalaisuuden saannin ehtona on vähintään välttävä suomen kielen taito.

Perussuomalaiset ovat halunneet, että kansalaisuuden saamisen ehtoja kiristetään merkittävästi.

HS:n tietojen mukaan vaadittava oleskeluaika on pidentymässä viidestä vuodesta, mutta ei nouse kymmeneen vuoteen, ellei alustavaa sopua neuvotella uusiksi.

YK:n kansalaisuus­yleis­sopimuksen mukaan kansalaistamisen edellytyksenä voi olla enintään 10 vuoden oleskelu valtion alueella ennen hakemuksen jättämistä.

”EU-maissa asumisaika­edellytys vaihtelee kolmesta vuodesta kymmeneen vuoteen. [Euroopan muuttoliike­viraston] tutkimus­raportin mukaan suurimmassa osassa jäsenvaltioista asumisaika­edellytys on pääsääntöisesti viisi vuotta. Jäsenvaltioissa on lyhyempi asumisaika­edellytys tietyille ryhmille, esimerkiksi pakolaisille, kyseisen maan kansalaisten puolisoille, alaikäisille, kansalaisuudettomille, vammaisille ja tietyn ikäisille henkilöille”, sisäministeriön virkakunta arvioi Säätytalon neuvottelijoille annetussa muistiossa.

Kansalaisuustestille ei olisi kansain­välisistä sopimuksista tai EU:sta johtuvia esteitä.