Presidentin kanslian mukaan syyt matkan peruuntumiselle ovat aikataululliset. Suomalaisten metsäyhtiöiden toiminta on aiheuttanut protesteja Uruguayssa.

Tasavallan presidentti Sauli Niinistö on perunut Uruguayn-matkansa, vahvistetaan presidentin kansliasta.

Kanslia itse ei ollut tiedottanut matkasuunnitelmista, mutta Uruguayssa vierailusta on kerrottu etukäteen.

Muun muassa Uruguayn ulkoministeriön maan parlamentille antamassa tiedonannossa todetaan, että Niinistö aikoo vierailla maassa 5. ja 6. kesäkuuta ja tavata parlamentin tulevaisuusvaliokunnan ja kansainvälisiä asioita käsittelevän valiokunnan.

Tiedon vierailusta nosti esiin viestipalvelu Twitterissä Helsingin yliopiston maailmanpolitiikan professori Teivo Teivainen.

Niinistö on valtiovierailulla Brasiliassa tämän viikon torstaina ja perjantaina. Kanslian mukaan matka Etelä-Amerikassa olisi venynyt kymmenpäiväiseksi, mikäli Uruguayn vierailu olisi toteutunut.

”Vallitsevassa maailmantilanteessa ja hallitusneuvottelujen ollessa kesken todettiin, ettei tasavallan presidentin niin pitkäkestoinen poissaolo kotimaasta ole perusteltua. Vierailua ei tästä syystä ollut mahdollista toteuttaa tänä ajankohtana”, kansliasta perustellaan matkan peruuntumista.

”Jo vajaa kuukausi sitten alkoi näyttää siltä, ettei Uruguayn-vierailua ole mahdollista toteuttaa.”

Uruguayn ulkoministeriön tiedonanto matkan toteutumisesta annettiin maan parlamentille viime viikon torstaina.

Suomalaisella metsäteollisuudella on vahva jalansija vain 3,5 miljoonan asukkaan Uruguayssa, mikä tekee Suomesta maalle tärkeän kumppanin. Stora Ensolla on maassa miljardiluokan sellutehdas, UPM:llä peräti kaksi.

Suomalaiset metsäjätit ovat myös Uruguayn suurimpia maanomistajia. Niiden hallussa on yhteensä noin kolmannes maan metsistä.

Stora Enson ja UPM:n toiminta on kerännyt Uruguayssa myös vastustajia: niitä on syytetty muun muassa kolonialismista ja luonnonvarojen riistämisestä ja tehtaita on myös vastustettu mielenosoituksin.

Viime aikoina maan mielenosoituksia on aiheuttanut Uruguayta piinaava voimakas vesipula. Viranomaisten mukaan kuivuus on ollut pahinta 74 vuoteen ja juomavesi on uhannut loppua pääkaupunki Montevideosta kokonaan. Yhtenä syyllisenä vesipulaan on pidetty runsaasti vettä kuluttavaa selluteollisuutta.

Uruguaylaisen radiokanavan toimittaja on kertonut viestipalvelu Twitterissä, että Niinistön oli määrä matkansa aikana vierailla UPM:n tänä keväänä toimintansa aloittaneen uuden sellutehtaan avajaisseremoniassa.

Presidentin kansliasta ei kommentoitu tarkemmin Uruguayn matkan suunniteltua ohjelmaa.

Presidentin Brasilian-vierailusta tiedotettiin viime viikolla. Siellä Niinistön on määrä tavata maan presidentti Luiz Inácio Lula da Silvan lisäksi muun muassa paikallisia elinkeinoelämän edustajia.

Matkaan lähtee myös yritysvaltuuskunta, jossa on suomalaisen elinkeinoelämän edustajia.