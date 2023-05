Professori: Rkp puree hammasta, koska pelotteena on vielä pahempi vaihtoehto

Yhden asian puolueeksi leimautuminen ei välttämättä ole Rkp:lle heikkous, arvioi professori Kimmo Grönlund.

Rkp kipuilee ja sisäinen hajaannus kuplii, mutta todennäköisesti puolue pysyy mukana hallitusneuvotteluissa. Syynä on, että hallituksesta ulos jääminen olisi sen kannalta vielä huonompi vaihtoehto. Näin arvioi Åbo akademin valtio-opin professori Kimmo Grönlund.

”Varmasti vaikeaa on. Mutta samalla pelätään, että vaihtoehto on huonompi. Ei ole luottoa, että keskustan ei on ei”, Grönlund sanoo.

Jos nyt yritetty hallituspohja kaatuisi, kokoomukselle jäisivät vaihtoehdoiksi joko oikeistohallituksen ryydittäminen keskustalla Rkp:n sijaan tai sitten Sdp:n kanssa tehtävä sinipuna.

Grönlundin mukaan Rkp:ssä pelätään keskustan tarvittaessa taipuvan oikeistohallituksen pönkäksi, vaikka puolue on vannonut jäävänsä oppositioon.

Silloin tuloksena olisi Juha Sipilän hallituksen toisinto kristillisdemokraateilla vahvistettuna. Sipilän hallituskaudella Rkp oli oppositiossa ja kokemus oli puolueelle traumaattinen.

Perussuomalaiset hyökkäsi silloin ruotsin kielen asemaa vastaan ja Vaasan sairaalalle ei haluttu antaa laajaa päivystystä, minkä Rkp koki ruotsinkielisten palveluja heikentäväksi.

Yksi HBL:lle puhunut neuvottelulähde kuvasi panoksia varsin koruttomasti.

”Jos meidät heitetään ulos, ja keskusta tulee mukaan, ei kukaan välitä Tammisaaren, Porvoon tai Pietarsaaren sairaaloista. Ei absoluuttisesti kukaan.”

Ruotsin kielen asema Suomessa voisi joutua uudestaan kyseenalaistetuksi. Perussuomalaiset julkaisi viime syksynä ”suomalaisuusohjelman”, jossa halutaan muuttaa ruotsin kielen opiskelu vapaaehtoiseksi kaikilla asteilla.

Hallitusneuvotteluissa perussuomalaiset ei ole pitänyt ohjelmastaan meteliä, mutta toisessa seurassa ääni kellossa voisi muuttua.

Åbo Akademin professori Kimmo Grönlund arvioi Rkp:n kestävän paljon, jotta Juha Sipilän hallituksen toisintoa ei koettaisi.

Ainakin vielä Rkp on valmis puremaan hammasta. Viime viikonlopun pienestä kriisistä huolimatta Suomeen näyttää yhä tulevan kokoomuksen, perussuomalaisten, Rkp:n ja kristillisdemokraattien hallitus.

Grönlundin mukaan oikeistonelikon onnistumistodennäköisyys kasvoi selvästi viime lauantaina, kun Rkp:n kokous antoi puheenjohtaja Anna-Maja Henrikssonille mandaatin jatkaa neuvotteluja, vaikka ilmasto- ja maahanmuuttosovut muodostuivat kivuliaiksi.

Ei hallitus silti vielä varma ole.

”Ei peli ole vielä selvä minkään puolueen kannalta”, Grönlund sanoo.

Siitä hän antaa hallituksen muodostaja Petteri Orpolle (kok) ”sulan hattuun”, että hän selvisi lauantain kriisistä.

”Hän pystyi yhdistämään riitapukarit.”

Se tulee olemaan Orpon rooli Grönlundin mukaan myös silloin, jos hallitus syntyy. ”Hänen on todella keskityttävä pitämään hallitusta kasassa.”

Puoluenelikko eroaa tosistaan etenkin akselilla liberaali–konservatiivi. Rkp:n kansanedustajat ovat janan liberaalissa päässä, kun taas perussuomalaiset ovat vallanneet nelikentän oikeistokonservatiivisen nurkan.

Kokoomuksella sisäinen hajonta on suurta.

Kokoomuksen sisäisestä hajonnasta huolimatta Grönlund ihmettelee asetelmaa, jossa liberaalien arvojen puolustus on mediassa ja kommenteissa jätetty kokonaan Rkp:n kontolle.

”Yhtä lailla tässä voisi ihmetellä myös, mitä kokoomuksen sisällä on tapahtunut.”

Hän muistuttaa, että vaaleissa noin 75 prosenttia äänestäjistä kannatti puolueita, jotka vaalikampanjoissaan halusivat voimakkaasti lisätä Suomen työperäistä maahanmuuttoa.

”Olisihan se paradoksaalista, jos tästä saataisiin hallitus, joka sitä [työperäistä maahanmuuttoa] kiristää.”

Rkp:n sisäinen kriisi näkyy esimerkiksi kansanedustaja ja hallitusneuvottelija Eva Biaudet’n kommenteissa.

Biaudet istuu maahanmuutosta neuvottelevassa ryhmässä, mutta tunnusti Demokraatti-lehden haastattelussa pyytäneensä useamman kerran tilalleen toista neuvottelijaa.

Perussuomalaisten ajamat maahanmuuton kiristykset ovat niin kaukana hänen arvoistaan.

”Mieluumminhan sitä olisi jossain muualla, mutta ei oikein ole hirveästi halukkaita, ei ole junassa ketään, joka haluaisi ottaa sen paikan”, Biaudet sanoi Demokraatille.

Grönlund muistuttaa, että kaikki Rkp:n poliitikot eivät toki ole yhtä liberaaleja kuin Biaudet. Tässä esiintyy myös alueellista vaihtelua. Länsirannikolla ollaan hieman konservatiivisempia kuin Suomenlahden rannalla.

Toinen kipuilun merkki oli Rkp:n eduskuntaryhmän puheenjohtajan Anders Adlercreutzin neuvotteluiden aikana julkaisema blogikirjoitus, jossa hän varoitti hallitusneuvottelijoita ylenpalttiseen populismiin sortumisesta – mainitsematta suoraan perussuomalaisia.

Blogin viesti oli, että ilmastotoimien tai maahanmuuton jarrutus ei pelasta Suomen taloutta.

”Mikään mainitsemistani haasteista ei ratkea maahanmuuttoa suitsimalla tai vihreää siirtymää hidastamalla. Päinvastoin: nämä käsillä olevat ongelmat vain pahentuisivat, jos toimisimme näin.”

Kolmas repeämä nähtiin, kun Rkp-nuorten puheenjohtaja Julia Ståhle päätti jättää neuvottelut pysyvästi. Hän katsoi, ettei voi seistä Säätytalolla sorvattujen ilmasto- ja maahanmuuttolinjausten takana.

Tilannetta on tulkittu myös niin, että Rkp karkottaa liberaalit suomenkieliset äänestäjänsä tehdessään konservatiivisia kompromisseja ja keskittyessään ruotsinkielisten etujen puolustamiseen.

Tätä pohdintaa esitti Twitterissä Rkp:n entinen vaikuttaja Patrik Gayer.

Professori Grönlund haluaa asettaa tätä uhkaa mittakaavaan. Hänen mukaansa Gayerin maalailemaa äänestäjäkuntaa – siis liberaaleja suomenkielisiä ilman kosketusta suomenruotsalaisuuteen – ei Rkp:llä juuri ole.

”Käytännössä kaikilla, jotka Rkp:tä äänestävät, on jonkinlainen kosketus ruotsin kieleen. Joko itsellään tai perheen kautta.”

Samasta syystä Grönlund ei pidä Rkp:n kannalta mitenkään outona sitä, että se leimautuu yhden asian puolueeksi.

”Rkp:n perusideologia on ruotsin kieli, ja se on myös vahvuus. Se yhdistää ihmisiä, jotka muutoin ajattelevat ideologisesti eri tavalla.”