Sauli Niinistö kiistää suhtautuneensa kriittisesti Yhdysvaltoihin. Se, minkä moni on kokenut vastaanhankaamiseksi, on Niinistön mielestä ollut huolellisuutta ja perusteltua varovaisuutta.

Kun astuu tasavallan presidentin Sauli Niinistön toimistoon Mäntyniemessä, katse kiinnittyy karttaan työpöydän seinällä. Se kuvaa Ukrainaa.

Venäjän suurhyökkäys 24. helmikuuta 2022 ajoi Suomen Natoon, murensi suhteen Venäjään ja osoitti, miten ohuen langan varassa Nato-optio lopulta oli. Suomi pääsi sotilasliittoon todennäköisesti vain siksi, että Kiova kesti.

Niinistö on luvannut kertoa, mitä hän ajattelee turvallisuuspolitiikan vaikuttajien Helsingin Sanomille esittämästä poikkeuksellisesta kritiikistä koskien presidentin toimintaa vuosina ennen sotaa.

Niinistö kaivaa esiin sivun päiväkirjastaan.

”Tämä on aika selkeää tekstiä”, hän sanoo ja alkaa lukea ääneen. Merkintä on vuodelta 2014, Ruotsin Sälenin turvallisuuskonferessin jälkeen.

Tätä Su-Ru-yhteistyötä pohdittaessa olen niin täällä (Tuomiojalle, Haglundille kuin utvassakin) painottanut, ettei yhteisymmärrys Nato-kumppanuuden tavoitteista riitä – pitää alkaa avata myös kahdenvälisiä USA-suhteita, joita Ruotsilla paljon meitä enemmän. Tietty, se voidaan tehdä vain USA:n suostumuksin, mutta siitäkin on puhuttava. Emme voi olla tiiviisti Ruotsin kanssa, jos Ruotsi tiiviimmin tai sivuraiteella toimii USA:n suuntaan. Nimittäin, minusta suora USA-suhde on tärkeämpi kuin Nato-kumppanuus.

Niinistö haluaa osoittaa, että hän puhui tiiviimmän Yhdysvallat-suhteen puolesta jo tuolloin ja mietti Suomen ja Ruotsin yhteistyön tiivistämistä.

HS:n haastateltavien mukaan Niinistö suhtautui kriittisesti Ruotsi-yhteistyöhön. Se ei sinänsä ole moite, sillä moni muukin epäili länsinaapuria.

Niinistö kiistää suhtautuneensa yhteistyöhön kriittisesti. Presidentti sanoo, että hänen ajatteluunsa vaikutti paljon vuonna 2011 julkaistu ruotsalaisen toimittajan Mikael Holmströmin kirja Den dolda alliansen (salattu liittouma). Kirja kertoo Ruotsin ja Yhdysvaltojen suhteesta, muun muassa siitä, että Yhdysvallat antoi Ruotsille turvatakuut kylmän sodan aikana.

"Minä suomensin sen kirjan viestin itselleni niin, että Kennedyn ajoista lähtien Yhdysvallat suhtautui Suomeen niin, että linnan puolustus alkaa esipihalta. Että Ruotsia, linnaa, puolustetaan, ja se alkaa jo Suomen puolella", Niinistö sanoo.

"Mutta niin.. kun keskiajalla esipihaa puolustettiin, siinä lähinnä tuotettiin riittävästi tappioita viholliselle, että se ei pääse linnaan."

Niinistö sanoo, että tästä asetelmasta johtuen hän halusi tiivistää yhteistyötä Ruotsin kanssa. Yhteistyön tiivistäminen lähti käyntiin Sälenista vuonna 2014.

Sittemmin hän palautti myös kustantaja Aatos Erkon perinteen, jossa Suomen ja Ruotsin ulkopoliittiset vaikuttajat kokoontuvat puhumaan politiikkaa ja syömään rapuja.

”Olemme tavanneet säännöllisesti. Koko idea on ollut puhua vain yhteistyöstä! Ihmettelen, jos joku sanoo, että olen ollut negatiivinen Ruotsi-yhteistyöhön, herranjumala.”

Niinistö myöntää olleensa aina hyvin tarkka Ruotsin suhteen.

”Aikanaan EU-päätöksen kohdallahan Ruotsi eteni vähän omin tein. Väliin sattui asioita, joissa Ruotsi... Sanotaan näin, että halusin aina varmistua siitä, että Ruotsin kanssa on tarkkaan sovittu, miten yhdessä edetään”, Niinistö sanoo.

”Kriittinen on vähän väärä sana: en suhtautunut yhteistyöhön kriittisesti. Sen sijaan halusin, että kaikki menee, kuten on sovittu. Sitä jahnasin monta kertaa, että onko nyt varmaa, että Ruotsin kanssa menee näin.”

Niinistö nostaa esimerkiksi Islannin ilmavalvontaan liittyvät harjoitukset vuonna 2012. Ruotsi oli hänen mukaansa yllättäen alkanutkin puhumaan valvontalentojen sijaan tunnistuslennoista, joihin tarvitaan aseet.

”Se kaatoi melkein koko homman.”

Niinistö ottaa esiin väitteet, joiden mukaan hän olisi suhtautunut Yhdysvaltoihin kriittisesti.

”Miten ihmeessä satun olemaan se suomalainen presidentti, joka on ilmeisesti useimmin istunut Ovalissa”, Niinistö kysyy, viitaten Yhdysvaltain presidentin toimistoon.

Niinistö luettelee Yhdysvaltojen presidenttejä Bill Clintonista Joe Bideniin. Tapaamisia on ollut useita.

”Vaikuttaako tämä nyt mitenkään siltä, että olisin ollut Yhdysvallat-kriittinen?”

Entä sotaharjoitukset Yhdysvaltojen kanssa, ja muu yhteistyö? Miksi niin moni on kokenut, että kaikki Yhdysvaltoihin ja Natoon liittyvä on aina ollut niin herkkää?

Niinistö kertoo ensimmäisestä tapaamisestaan Vladimir Putin kanssa vuonna 2012.

”Putin kysyi, että miksi te Natoon menisitte, ette te Karjalaa takaisin saa”, Niinistö sanoo.

”Vastasin, että Suomi ei nyt valmistele sellaista. Mutta tulemme vahvistamaan kaikkia yhteistyön muotoja, niin kahdenvälisesti Ruotsin ja Yhdysvaltojen kanssa, kuin Naton ja EU:n piirissä. Putin jatkoi, että miksi. Vastasin, että jokainen itsenäinen maa maksimoi turvallisuutensa, piste.”

Sen jälkeen Putin ei ole Suomen ja Naton suhteisiin puuttunut, Niinistö sanoo – paitsi kerran tiedotustilaisuudessa. Mitään yksityisiä uhkailuja Putin ei Niinistön mukaan ole esittänyt. Mutta Suomelle syntyi käsitys, että Putinin taustajoukoissa oli myös aggressiivisempia tahoja.

”Saimme kautta linjan tietoa, että Venäjällä on myös merkille pantavaa kritiikkiä siihen suuntaan, että miksi Putin ei kohtele Suomea kovemmin”, Niinistö sanoo.

”Siitä johtuen vältimme ylimääräisiä provosointeja.”

Toimittaja Paavo Teittinen haastatteli presidentti Sauli Niinistöä Mäntyniemessä 29. toukokuuta 2023.

Siirrytään toimistosta Mäntyniemen aulaan. Niinistö sanoo halunneensa tietää tarkalleen, millaisiin sotaharjoituksiin Suomi osallistuu. Sitä hän ei kiistä eikä pyytele anteeksi. Ulkopoliittisesti herkät harjoitukset on pitänyt liputtaa selvästi.

Osa harjoituksista oli Niinistön mukaan sellaisia, joihin Suomen ei kuulunut osallistua. Hän mainitsee esimerkkinä Ämarin lentosotaharjoituksen, jossa oli kyse siitä, että Yhdysvallat osoittaa Virolle puolustavansa maata Naton 5. artiklan nojalla.

Valtaosa harjoituksista toteutui suunnitellusti, Niinistö sanoo.

”Näitä harjoituksia on ollut satoja. Ja muutama on noussut esiin.”

Niinistö kertoo ymmärtävänsä turhautumisen siitä, että yksittäisiä harjoituksia on käyty niin tarkasti läpi. Vuodesta 2015 alkaen eduskunta tuli yhä valppaammaksi, Niinistö kertoo.

”Niitä harjoituksia kytättiin hemmetisti eduskunnassa. Kun tapasin esimerkiksi valiokuntia, halusin olla tietoinen, mistä on kyse, jotta kykenin vastaamaan kysymyksiin”, Niinistö sanoo.

”Sen takia voi olla, että olin liiankin tarkka, sanotaan näin. Varmistin, että ymmärsin aina, mistä oli kysymys. Ei siinä mitään pahaa tarkoitusta ollut takana.”

Niinistö sanoo, että sama halu päästä selville asioista on ollut taustalla siinä, miten hän on suhtautunut esimerkiksi puolustusyhteistyötä koskeviin sopimuksiin. Se, minkä moni on kokenut kriittisyydeksi tai vastaanhankaamiseksi, on Niinistön mielestä ollut huolellisuutta, perusteltua varovaisuuttakin.

”Kriittisyys pitää sisällään jonkinlaisen lähtökohtaisen torjumisen. Sitä se ei ollut. Se oli lähtökohtaista epäilyä ja selvityksen saamista siitä, mikä tarkkaan ottaen homman nimi on. Se on minun elämänpiirissäni ollut aina tuomioistuimesta lähtien, että aika tarkkaan tenttaan. Jotta selvyys tulee”, Niinistö sanoo.

HS:n useista lähteistä saamien tietojen mukaan Yhdysvallat tarjosi Niinistön presidenttikaudella Suomelle pääsyä mukaan Yhdysvaltojen järjestelmään, joka olisi varoittanut venäläisistä ohjuksista.

Eräs lähde kuvaa, että Niinistö ei torjunut järjestelmään menoa, mutta ei myöskään suostunut siihen. Se jäi pöydälle joksikin aikaa.

Niinistö tekee selväksi, että hän ei mielellään puhu aiheesta. Hän sanoo, että tiedusteluun liittyvä yhteistyö oli hankalaa. Hän koki, että toimivaltuuksia ei ollut.

”Tiedustelu oli kirjoittamaton lehti. Siitä ei ollut lainsäädäntöä, eikä oikein tapakulttuuriakaan. Mutta sitä harrastettiin kyllä, tiedusteluyhteistyötä oli valtava määrä”, Niinistö sanoo ja kertoo esittäneensä puolueiden puheenjohtajille säännöllisesti, että tiedustelulainsäädäntö pitää saada.

Sitä ei ollut, kun Yhdysvallat tarjosi Suomelle varoitusjärjestelmää. Niinistö sanoo vaatineensa paljon lisätietoja, mutta suostuneensa lopulta.

Väite siitä, että kyse olisi ollut liiallisesta varovaisuudesta Venäjän suuntaan, on Niinistön mielestä täysin perusteeton. Hän ärtyy silmin nähden.

”Olisikohan tässä ollut taas kerran tilanne, että minulle tullaan supattamaan jotain, ja herää kysymys: mikä päätösvalta minulla on tähän”, Niinistö sanoo.

”Ei minkään valtakunnan. Mutta jos jokin menee pieleen, ei ole kahta kysymystä siitä, kuka siitä vastaa.”

Myöhemmin Suomeen säädettiin sekä kansainvälistä avunantoa koskeva lainsäädäntö että siviili- ja sotilastiedustelulait.

Niinistö sanoo, että hän nimenomaan halusi tiivistää myös Suomen kahdenvälistä tiedusteluyhteistyötä Yhdysvaltojen kanssa, koska aiemmin välimiehenä oli toiminut Ruotsi.

”Meidän tiedoillamme on ehkä jotain arvoakin, meidän pitäisi osata itse hyödyntää se.”

Entinen puolustusministeri Jussi Niinistö kirjoitti vuonna 2022 Kanava-lehdessä eräästä asejärjestelmähankinnasta. Hänen mukaansa Suomessa oltiin jopa valmiita ostamaan vähemmän tehokas järjestelmä, jotta Putin ei pahastuisi.

Pidin tätä pöyristyttävänä enkä taipunut. Voitin väännön. Entä pahastuiko Putin? Eipä tietenkään.

Helsingin Sanomien tietojen mukaan asejärjestelmä oli yhdysvaltalainen ilmatorjuntajärjestelmä ja sen hankkimista vastusti presidentti Niinistö.

”En voi ottaa noihin asioihin mitään kantaa. En pienintäkään”, hän sanoo.

”Viittasin jo siihen, että jouduimme seuraamaan ei niinkään Putinia, vaan Venäjän sisällä olevaa henkeä. Sitä henkeä, että Suomi oli käytännössä jo Naton jäsen. Minulla on sellainen kuva, että Venäjällä oli väkeä, joka olisi halunnut, että Venäjä olisi voimakkaammin reagoinut tähän ajatukseen.”

Niinistö sanoo, että Venäjän takia ei ole peruutettu mistään.

”Yleisohje, jonka annoin Puolustusvoimain komentajalle Jarmo Lindbergille, oli, että kaikkeen muuhun mukaan paitsi Yhdysvaltojen ohjuskilpeen, koska emme ole Naton jäsen.”

Vastustitteko te tämän asejärjestelmän hankintaa?

”Kaikki yhdysvaltalaiset asejärjestelmät, joita on tarjottu, on hankittu. Vastaan näin.”

Ette halua kommentoida sen tarkemmin?

”En.”

Niinistö palaa haastattelun jälkeen asiaan.

”Se, mitä Jussi Niinistö väittää asejärjestelmään liittyen, en ota siihen muuten mitään kantaa, kuin että ehkä hän on osin oikeassa”, hän toteaa. Myöhemmin presidentti vielä täydentää, mitä hän tarkoitti lisäyksellään:

”Yhden asian voin vahvistaa ja se on, että Jussi Niinistö yleensä piti päänsä.”

Vielä tämän jälkeen presidentti lisää: ”Olen hyväksynyt kaikki Suomen puolustukselle tarpeelliset asejärjestelmät, mukaan lukien ilmapuolustusjärjestelmät.”

Presidentti Niinistöä on kritisoitu myös siitä, että hän olisi pyytänyt puoluejohtajia jättämään Nato-teeman pois vuoden 2015 vaaleista.

Niinistön mukaan oli tärkeää, että ulko- ja turvallisuuspolitiikasta vallitsee yhtenäinen näkemys poliittisessa johdossa. Niinistö sanoo myös pitäneensä tärkeänä, että Nato-optio palautettiin hallitusohjelmaan vaalien jälkeen.

”Tuossa vuoden 2014 lopun kokouksessa kävi aivan selväksi, että meillä ei ole parlamentissa likikään sellaista henkeä [että oltaisiin valmiita hakemaan Nato-jäsenyyttä]. Alexander Stubb ja Carl Haglund sinänsä ilmaisivat, että heidän mielestään Suomen pitäisi hakea jäseneksi. Mutta luulen, että kumpikin varoi tilannetta, jota olen jälkikäteen kuvannut kuoleman suudelmaksi.”

Niinistö viittaa ”täydelliseen fiaskoon” eli tilanteeseen, jossa presidentti asettuisi julkisesti Nato-jäsenyyden taakse, mutta riittävää kannatusta ei löytyisi. Niinistö sanoo uskoneensa, että näin kävisi, jos hän olisi eri vaatimusten mukaisesti asettunut jäsenyyden kannalle.

Yksi Niinistön toimintaa kritisoineista vaikuttajista on Risto E.J. Penttilä. Niinistö nostaa esille kopion Penttilän kolumnista Ilta-Sanomissa vuonna 2016. Siinä todetaan, että brexitin jälkeisessä Euroopassa ei voi olla varma, että suomalaiset olisivat valmiita äänestämään Nato-jäsenyyden puolesta, vaikka valtiojohto sitä suosittelisi.

Kansan kielteinen kanta olisi Niinistön mukaan tarkoittanut Nato-option päättymistä.

”Moskovan suunnalla oltaisiin oltu todella tyytyväisiä. Että te ette mene Natoon, olette nyt sitten tässä meidän kanssamme.”

Niinistö myöntää, ettei hän muutenkaan nähnyt välttämättömäksi lähteä Nato-prosessiin.

”Suomeen ei kohdistunut sellaista tilannetta, että nyt on pakko, turvallisuutemme nimissä. Mutta toki taustalla oli koko ajan myös tämä ajatus, että siitä tulisi luultavasti täydellinen fiasko.”

Eikä Nato-ikkuna ole ollut niin auki kuin moni jälkikäteen väittää, Niinistö sanoo. Vuoteen 2015 saakka hallitus oli naulannut sen kiinni hallitusohjelmassaan, eikä presidentti voinut kävellä linjauksen yli. Vuonna 2016 Yhdysvaltojen presidentiksi taas valittiin arvaamaton Donald Trump. Se lisäsi entisestään Nato-jäsenyysprosessiin liittyviä riskejä ja vähensi sotilasliiton houkuttelevuutta.

Presidentti Niinistö luki päiväkirjamerkintöjään.

Haastattelu on venynyt jo reilusti yli sille kaavaillun ajan, mutta aikaa järjestyy lisää. Seuraavaksi Niinistö puolustaa sitä, miten hän toimi Venäjän suuntaan vuoden 2014 Krimin valtauksen jälkeen.

Sinisilmäisyyttä ei ollut, Niinistö sanoo. Hän kertoo pyytäneensä Puolustusvoimilta selvityksen siitä, miten Suomen pääsisi tarvittaessa nopeasti Natoon, ja mitä uhkakuvia siihen liittyisi.

”Se paperi on edelleen kassakaapissani ja luettu tarkkaan.”

Kahdenvälinen yhteydenpito Putiniin oli Niinistön mukaan koordinoitu tarkkaan muiden Euroopan päättäjien kanssa.

”Aika moni aidosti näki, että jotain on yritettävä. Tuli Minskin prosessi ja Normandian kokoukset, joihin alussa jossain määrin uskottiinkin. Kunnes ne haihtuivat ilmaan, ja Putinin pakkomielteinen frustraatio kasvoi.”

Moni eurooppalainen kollega arvioi Putinin puhuneen Niinistölle suoremmin kuin muille. Mitään ”Putin-kuiskaajan” roolia Niinistö kiistää jyrkästi koskaan rakentaneensa. Järkevä varovaisuus ja diplomatia eivät tarkoittaneet pehmeyttä, hän painottaa.

”Venäläiset tiesivät kyllä, että jos he tulevat meidän tontillemme, suomalaiset vastaavat. Olen aina sanonut heti – joskus niin ronskisti, että se vähän kaduttaakin. Se oli myös vastaukseni Putinille puheisiin siitä, että Nato ei saa laajentua. Sanoin, että jos meille aletaan jotain opetuksia antamaan, niin meiltä löytyy sisua.”

Niinistö viittaa etenkin kolmeen tilanteeseen. Vuoteen 2012, kun hän läksytti Suomessa vieraillutta venäläistä kenraalia Nikolai Makarovia. Vuoteen 2016, kun hän kommentoi jyrkästi pääministeri Dmitri Medvedeville Venäjän toimintaa tuhansien siirtolaisten päästämisessä itärajan yli Suomeen.

Ja vuoteen 2021, kun Putin vaati Naton avoimien ovien politiikan loppumista. Niinistö sanoo pitäneensä tämän jälkeen selvänä, että Suomen turvallisuuspolitiikassa tarvittiin muutos. Oli kyse Nato-jäsenyydestä tai jostain muusta.

Oliko Suomelta virhe nojata Nato-optioon näin pitkään?

”Niin, tuota mieltä voi hyvin olla. Mutta pitää katsoa, mitkä olivat mahdollisuudet aiemmin. Ei niitä kauheasti ollut, suoraan sanottuna.”

Voi myös ajatella, että Venäjän suurhyökkäyksen jälkeinen hetki oli otollisin, Niinistö jatkaa. Venäjän voima ja huomio oli sidottu Ukrainaan.

”Se loi tilanteen, jossa kaikkien hämmästykseksi emme kohdanneet keväällä Venäjältä mitään ilkeyksiä. Nyt alamme saamaan sitä”, Niinistö sanoo viitaten Venäjän äskettäiseen päätökseen jäädyttää Suomen kahden edustuston pankkitilit.

Niinistö kertoo varmistaneensa jo tammikuussa 2022 ennen Venäjän suurhyökkäystä Yhdysvalloilta ja Natolta, että Naton avoimien ovien politiikka päti edelleen.

Jotkut ovat arvostelleet Niinistöä siitä, että hän ei asettunut Naton kannalle heti suurhyökkäyksen jälkeen. Kritiikki on liittynyt esimerkiksi Ylen A-studion lähetykseen 28. helmikuuta 2022.

Niinistö vastasi toimittajan kysymykseen Nato-jäsenyydestä painottaen riskejä ja Venäjän mahdollisia vastatoimia.

Niinistö sanoo, että vastauksen taustalla oli huoli siitä, mitä Venäjä voisi tehdä. Hän kertoo keskustelleensa Puolustusvoimain komentajan Timo Kivisen kanssa.

”Mitäpä jos venäläiset kehittävät rajalle jonkun kahakan? Lähettävät sieltä kymmenen äijää aseineen, ja tulee ammuskelua, samalla kun meillä on Nato-hakemus sisällä. Olisimmeko siinä tilanteessa sotaa käyvä maa, joka poistetaan jäsenyysprosessista? Kaikkea tällaista puoliteoreettista kävimme helmi-maaliskuussa läpi.”

Yksi uhkakuva liittyi itärajaan. Venäjän toimet vuonna 2016 jättivät jäljen.

”Minulla on varmasti trauma siitä pakolaisvirtakokemuksesta”, hän sanoo.

”Muistan ne aamut, kun ensimmäinen tehtävä oli aina katsoa, kuinka moni tuli eilen yli. Sitten alkoi selviämään, että sieltä tuli kaikenlaista porukkaa, yli kolmeakymmentä kansallisuutta. Ei ollut kovin vaikea huomata, että hetkinen, tässä on meidän Akilleen kantapäämme.”

On helppo huutaa nopeiden ratkaisujen perään, vaatia ripeitä toimia, jos ei joudu miettimään seurauksia, Niinistö sanoo.

”Ilmassa oli sellaista henkeä, että nyt, huomenna! [Naton entinen pääsihteeri Anders Fogh] Rasmussen sanoo, että 48 tuntia ja olette Naton jäsen. Se pistää päätöksentekijän aina ajattelemaan.”

Niinistö on mietteliäs.

”Jos päätös johtaa johonkin muuhun, kuin innokkuudessaan päätöstä vaativat ajattelevat, päätöksentekijän pitää olla silti valmis vastaamaan kaikkeen mahdolliseen, mitä siitä voisi seurata”, Niinistö sanoo.

”Tämä oli pakko tuoda esiin. En voi myydä kansalle sellaista ajatusta, että joo, ei ole mitään ongelmia, vaietaan niistä. Päinvastoin, ne olivat korostetusti ajatuksissani.”

Niinistö sanoo kutsuneensa viime keväänä poikkeuksellisesti koolle eduskunnan ja puolueiden johtoa ja varmistaneensa, että kaikki päättäjät olivat tietoisia Nato-jäsenyysprosessiin liittyvistä riskeistä.

4. maaliskuuta Niinistö oli jo Valkoisessa talossa.

Risto E.J. Penttilä on sanonut, että tapaaminen oli suomalaisille järkytys, koska Yhdysvallat toppuutteli jäsenyyden hakemista ja sanoi, että virallisia turvatakuita ei voitu luvata. Niinistö sanoo, että vastaus turvatakuista oli odotettu.

”Ne olivat Senaatin päätöksen takana. Mutta sekä Joe Biden että republikaanijohtaja Mitch McConnell sanoivat, että epäviralliset turvatakuut me kyllä annamme, voitte olla huoletta.”

Sanoiko Biden, että älkää hakeko Naton jäsenyyttä juuri nyt?

”Mistään kiellosta ei suinkaan ollut kysymys. Oli yleistä epävarmuutta sitä, mitä kaikkea tässä tapahtuu. Yleistä epävarmuutta eskalaatiosta.”

”Hyökkäyksestä ei ollut kulunut kahtakaan viikkoa, ja tunnelmat olivat hyvin sekalaiset, jolloin tietysti tällaista varovaisuutta monetkin korostivat. Puhuttiin paljon eskalaation vaarasta, mutta sitä ei koskaan linkitetty suoraan Suomen Nato-hakemukseen.”

Missä kohtaa Yhdysvaltojen tilannekuva selkeytyi niin, että maaperä jäsenyyden hakemiselle oli varmempi?

”Ei se tapaaminen ollut mitenkään hetteinen paikka, vaan erittäin varma sävelmä. Myönteinen ja kannustava tunnelma”, Niinistö aloittaa.

Presidentti rummuttaa pöytää sormillaan. Katse käy lattiassa, sitten katossa.

”En nyt enempää kykene tässä sanomaan. Kun siinä puhuimme, niin todettiin myös, että tilanteen selkiytyminen tapahtuu aika pian”, Niinistö sanoo ja hymyilee.

Viikkoa myöhemmin Niinistö tapasi eduskunnan ja puolueiden johtoa. Pian hallitus käynnisti selonteon valmistelun Suomen ulko- ja turvallisuuspolitiikasta. Toukokuussa Suomi jätti hakemuksensa Natoon.

Niinistön viestintäpäällikkö Riikka Hietajärvi puuttuu keskusteluun. Edessä on valtiovierailu Brasiliaan, on kiire tehdä valmisteluja.

Vielä yksi kysymys.

Jos Kiova olisi kaatunut, olisiko Suomen tie Natoon katkennut siihen?

”En ole ajatellut tuota. Onneksi ei ole tarvinnut.”