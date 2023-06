Valtiovarainministeriö esittää esimerkiksi hoitajamitoituksen poistamista ja terveydenhuollon toimi­pisteiden sulkemista.

Hallitusneuvotteluissa etsitään parhaillaan kuumeisesti ratkaisuja sosiaali- ja terveyspalvelujen kustannusten kasvun hillitsemiseen.

Valtio laittaa tänä vuonna soteen noin 23 miljardia euroa rahaa. Vaalikauden loppuun mennessä summa olisi valtiovarainministeriön (VM) laskelmien mukaan jo yli 28 miljardia euroa, ja tämänkin jälkeen rahantarve yhä kasvaisi.

Samaan aikaan hyvinvointialueilta kerrotaan, että nykyinenkään rahoitus ei riitä kaikkien lakisääteisten palvelujen laadukkaaseen toteuttamiseen. Kustannuksia halutaan tästä huolimatta hillitä, sillä hallitusneuvotteluissa tavoitellaan kuuden miljardin euron talouden sopeutusta seuraavan neljän vuoden aikana.

Sekä VM että sosiaali- ja terveysministeriö (STM) ovat toimittaneet hallitusneuvottelijoille esityksiään siitä, miten kustannusten kasvua voisi hidastaa. HS kokosi vaikutuksiltaan merkittävimmät esitykset.

Tehtävien karsiminen

VM toteaa neuvottelijoille toimittamassaan muistiossa, että hyvinvointialueiden rahoitusta on käytännössä mahdotonta vähentää merkittävästi ilman tehtävien ja velvoitteiden vastaavaa keventämistä.

Ministeriö lähtisi keventämään tehtäviä hoitajamitoituksesta ja perusterveydenhuollon hoitotakuusta. Keväällä julkaisemassaan menokartoituksessa VM laski, että jos hoitajamitoituksesta luovuttaisiin, säästettäisiin noin 240 miljoonaa euroa vuodessa. Hoitajamitoitus tarkoittaa sitä, kuinka monta hoitajaa vanhusten ympäri­vuorokautisessa hoivassa on oltava asukasta kohden. Mitoitus on kiristymässä seitsemään hoitajaan kymmentä asukasta kohti tänä vuonna.

Jos taas perusterveydenhuollon hoitotakuun tiukennuksesta luovuttaisiin, säästettäisiin VM:n mukaan 120 miljoonaa euroa vuonna 2024 ja noin 130 miljoonaa euroa vuodesta 2025 lähtien. Perusterveydenhuollon hoitotakuun on määrä kiristyä tänä vuonna 14 päivään ja ensi vuonna seitsemään päivään.

VM:n asiakirjoissa on kuitenkin keskenään ristiriitaisia kantoja hoitotakuuseen. VM:n alaisen kustannusvaikuttavuuden osaamiskeskuksen tekemässä paperissa todetaan, että hoitotakuun kiristyksestä ei kannata luopua, koska sen avulla voidaan ohjata terveydenhuollon painopistettä perusterveydenhuoltoon, mikä on tavoitteenakin.

Lääkäri työskenteli tietokoneella Lauttasaaren terveysasemalla kesäkuussa 2021.

VM ehdottaa myös lääkäreiden paperityön vähentämistä.

”Lääkärien työajasta menee paikoitellen merkittävä osa erilaisten lausuntojen kirjoittamiseen, minkä vaikuttavuus on usein vähäinen”, VM kirjoittaa neuvottelijoille lähettämässään muistiossa.

Myös sosiaali- ja terveysministeriön mukaan lausuntojen ja todistusten vähentämisellä saataisiin lisättyä ”huomattavasti” lääkärintyön tuottavuutta. STM:n mukaan vapautuisi noin 180 lääkärityövuotta, jos todistuksiin ja lausuntoihin käytettyä työaikaa voitaisiin vähentää edes 10 prosenttia.

Yhteisöllinen asuminen

Sosiaali- ja terveysministeriö ehdottaa niin sanotun yhteisöllisen asumisen ”voimakasta” lisäämistä. Yhteisöllisessä asumisessa iäkäs ihminen asuu omassa vuokra-asunnossaan mutta samassa rakennuksessa muiden iäkkäiden kanssa, ja hän voi saada erilaisia palveluita.

STM esittää, että jatkossa vain ne, joiden terveydentila edellyttää henkilökunnan jatkuvaa läsnäoloa, voisivat päästä ympärivuorokautiseen palveluasumiseen. Tällä tavoin voitaisiin ministeriön mukaan pitää kiinni hoitajamitoituksesta.

Asukas ja hoitaja Esperi Caren hoivakoti Tilkantähdessä Helsingissä vuonna 2020.

Palveluverkon karsiminen

Tiloja karsimalla on mahdollista saada säästöjä, toteaa valtiovarainministeriö.

Hyvinvointialueet ovat toistaiseksi kiinni vanhoissa kiinteistöissään, mutta vuodesta 2026 lähtien niiden ei enää lain mukaan tarvitse vuokrata niitä kunnilta.

VM laskee, että tilojen käytön ”merkittävällä tehostamisella” voitaisiin säästää vuosittain 86 miljoonaa euroa. Tämä tarkoittaisi ministeriön mukaan kuitenkin aivan väistämättä palveluverkon karsimista ja kokonaisten toimintayksiköiden alasajoa. Toisin sanoen yhä useamman suomalaisen lähipalvelut poistettaisiin.

Mielenterveyspalveluihin panostaminen

Sekä VM että STM kehottavat hallitusneuvottelijoita laittamaan mielenterveyspalvelut ”kuntoon”.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) on laskenut, että mielenterveysongelmat aiheuttavat Suomelle 11 miljardin euron kustannukset, kun otetaan huomioon muun muassa menetetyt työtunnit. Pitkällä aikavälillä saataisiin siis säästöjä, jos mielenterveyspalveluihin laitettaisiin nykyistä enemmän rahaa.

Jos sairauspäiviä saataisiin vähennettyä edes viiden prosentin verran, syntyisi STM:n mukaan vuosittain 94,5 miljoonan euron säästöt.

Ministeriöt esittävät psykososiaalisten menetelmien laajempaa käyttöönottoa Terapiat etulinjaan -mallin mukaisesti. Mallin idea on, että hoito on porrastettu eri asteille. Tavoite on, että ihmiset pääsisivät nopeasti alimpien tasojen hoitoon, jolloin tarve raskaammille hoidoille kuten Kelan tukemalle psykoterapialle vähenisi. STM:n mukaan tämä maksaisi palvelujen saatavuudesta riippuen 50–120 miljoonaa euroa vuosittain.

THL:n ylilääkäri Outi Linnaranta arvosteli Terapiat etulinjaan -mallia HS:n haastattelussa toukokuussa. Linnarannan mukaan ei ole näyttöä siitä, että pitkälti digipalveluihin ja ohjattuun omahoitoon perustuvat menetelmät olisivat tehokkaita varsinkaan lasten ja nuorten kohdalla.

Rahoituksen kiristäminen

Vuoden alussa toimintansa aloittaneet hyvinvointialueet saavat valtiolta rahaa monimutkaisten laskentakaavojen perusteella.

Valtiovarainministeriön mukaan hyvinvointialueille on tarpeen antaa nyt työrauha, eikä rahoitusmalliin ei pidä tehdä isoja muutoksia. Pientä kiristystä voisi silti tehdä.

Yksi osa rahoitusmallia ovat jälkikäteistarkistukset, eli valtion antama rahoitus tarkistetaan jälkikäteen vastaamaan vuosittain toteutuneita kustannuksia. VM esittää, että jälkikäteistarkistuksessa tasaus voitaisiin tehdä vain 95-prosenttisesti, mikä säästäisi joitakin kymmeniä miljoonia euroja.

VM esittää myös niin sanottujen pysyvien siirtymätasausten poistoa, jolla säästettäisiin 125 miljoonaa euroa vuodessa vuodesta 2029 alkaen. Siirtymätasauksilla tasataan tuloja alueiden kesken.

Hankintojen tehostaminen

Hyvinvointialueet tulevat VM:n mukaan käyttämään vuosittain yli 8 miljardia euroa ulkopuolisiin hankintoihin. Julkiset hankinnat täytyy Suomessa kilpailuttaa, mutta todellisuudessa kilpailutuksiin osallistuu vain vähän yrityksiä. Vähäinen kilpailu todennäköisesti nostaa hankintojen kustannuksia.

VM patistaa siis hyvinvointialueita lisäämään hankintojen kilpailua muun muassa kouluttamalla henkilökuntaa ja vaatimalla yhden tarjouksen saaneiden kilpailutuksien uudelleen kilpailuttamista.

Julkisen sektorin hankintojen tehostaminen on asia, jonka puolesta kaikki puolueet ovat puhuneet. Ongelmana pidetään yleisesti sitä, että julkisella sektorilla on liian vähän osaamista hankintojen tekemisestä.

Teknologian hyödyntäminen

Teknologian nykyistä laajempaa hyödyntämistä ja digipalveluiden lisäämistä on pitkään pidetty sote-maailmassa jonkinnäköisenä itsestäänselvyytenä.

VM esittelee muistiossaan Jyväskylän yliopistossa tehtyä tutkimusta, jonka mukaan tekoälyn ja uusien teknologioiden avulla on mahdollista hillitä sote-kustannuksia jopa ”miljarditasolla”. VM toteaa kuitenkin myös, että saavutettaviin säästöihin on syytä suhtautua varauksellisesti ja uudet tietojärjestelmät edellyttävät myös investointeja.

Oikaisu 2. kesäkuuta kello 21.16: Perusterveydenhuollon hoitotakuun on määrä kiristyä tänä vuonna 14 päivään ja ensi vuonna seitsemään päivään, ei tänä vuonna seitsemään ja ensi vuonna 14 päivään kuten jutussa aiemmin luki.