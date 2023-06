Yhdysvaltain ulkoministeri Antony Blinken osoitti sanansa perjantaina Helsingissä pitämässään puheessa ensisijaisesti Venäjälle, arvioivat ulkopoliittisen instituutin johtava tutkija Matti Pesu ja Tampereen yliopiston tutkimusjohtaja Hanna Ojanen HS:lle.

”Blinken tuli uuteen liittolaismaahan, Venäjän naapurimaahan kertomaan nimenomaan Venäjälle, että sen hyökkäys Ukrainaan on epäonnistunut. Että hyökkäys oli Venäjälle katastrofi paitsi sotilaallisesti Ukrainassa myös eurooppalaisella ja kansainvälisellä poliittisella pelikentällä”, Pesu summaa puheen antia.

Blinkenin mukaan Venäjän hyökkäys Ukrainaan on saanut myös Kiinan ottamaan huomioon Venäjän kanssa tehtävästä yhteistyöstä johtuvat riskit.

Ojasen mukaan puheen kohdistamista Venäjälle alleviivasi se, miten Blinken puheessaan paikoin puhutteli venäläisiä suoraan.

”Haluan sanoa tämän suoraan venäläisille. Yhdysvallat ei ole vihollisenne”, Blinken muun muassa totesi puheen loppuvaiheilla.

Suomen ja Yhdysvaltojen kahdenvälisiin suhteisiin puheessa ei juurikaan viitattu.

”Siihen liittyvät maininnat jäivät kohteliaisuuksien tasolle”, Pesu toteaa.

Blinken muun muassa viittasi puheissaan tasavallan presidentti Sauli Niinistön vierailuihin Yhdysvalloissa, vertasi Ukrainan tilannetta Suomen talvisotaan ja otti puheeksi myös Ruotsin Nato-jäsenyyden pitkittymisen, mikä on Suomelle ulkopoliittisesti tärkeä teema.

Muuten Suomen ja Yhdysvaltojen suhteita tai niiden kehittymistä puheessa ei juuri nostettu esille.

”Vaikka Suomen näkökulmasta tällaisen puheen pitäminen nimenomaan täällä, tuoreen Nato-jäsenyyden jälkeen oli poikkeuksellista, suurvallan näkökulmasta sijainti ei ollut erityinen. Yhdysvaltojen johtoa on käynyt myös esimerkiksi Puolassa, Virossa ja Kiovassa puhumassa”, Pesu jatkaa.

Myös Ojasen mukaan puhe oli pitkälti sellainen, jonka olisi voinut pitää missä tahansa Yhdysvaltojen liittolaismaassa.

”Olin kuitenkin yllättynyt siitä, kuinka paljon puheessa painotettiin monenkeskistä yhteistyötä. Sekä YK:n että EU:n rooli Ukrainan sodan ratkaisemisessa ja sen jälkeisessä jälleen rakennuksessa nostettiin keskiöön”, Ojanen arvioi.

Esimerkiksi Ukrainan mahdollisesta tulevasta Nato-jäsenyydestä Blinken ei puheessaan suuremmin puhunut.

”Tässä oli vähän sellainen tuntu, että pidemmällä aikavälillä Ukrainasta on Yhdysvaltojen toiveissa tulossa itsenäinen, mutta hyvin eurooppalainen maa. Lopulta myös EU:n jäsenmaa”, Ojanen toteaa.

”Joskushan ajatellaan, että Nato-jäsenyys on tavallaan helpompi toteuttaa kuin EU-jäsenyys, koska sille vaatimuksia on vähemmän. Mutta nyt tämä Nato-puoli jäi varsin vähälle, ja siitä voi ehkä hieman lukea, että Ukrainan tulevaisuus on nimenomaan eurooppalainen kysymys.”

Pesun mukaan asiaa voidaan ajatella kahdesta näkökulmasta.

”Täytyy muistaa, että puheen piti ulkoministeri, kun kova Nato-politiikka on ensisijaisesti puolustusministerin ja myös presidentin tontilla.”

”Toisaalta voi olla tietoinen valinta, että haluttiin keskittyä nimenomaan Venäjään tässä puheessa. Olisihan Blinken voinut enemmänkin valottaa Ukrainan Nato-polkua, mutta Yhdysvallat ei ole ollut erityisen innoissaan Nato-jäsenyydestä ja julkisuudessa olleiden tietojen mukaan ei myöskään kannata sitä tällä hetkellä”, Pesu toteaa.

Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi on julkisuudessa useaan otteeseen ilmoittanut Ukrainan pyrkivän Naton täysjäseneksi ja vaatinut Ukrainalle ennen jäsenyyden toteutumista turvatakuita.

Ukrainan Nato-polun sijaan Blinken pohjusti puheessaan useaan otteeseen kuitenkin rauhan solmimista Ukrainaan. Puheessaan Blinken mainitsi useasti ”oikeudenmukaisen ja kestävän rauhan” ja viittasi samassa yhteydessä myös YK:n peruskirjaan.

”Blinkenin viesti vaikutti olevan, että vaikka nyt sota on käynnissä, kyllä tässä jonkinlaisella aikataululla mennään kohti rauhaa. Ja että rauha on sellainen asia, josta on jo tässä vaiheessa ihan aiheellista ja mahdollista puhua”, Ojanen toteaa.

”Onhan niitäkin äänenpainoja kuultu, että sota pitää voittaa ensin ja katsotaan rauhaa sitten.”

Pesun mukaan rauhan pohjustaminen näkyi myös siinä, miten Blinken puhui puheessaan nimenomaan Venäjälle ja venäläisille.

”Vaikka Blinken ei juuri nostanut esiin konkreettisia asioita siitä, miten rauhaa voidaan rakentaa, puhui hän siitä, että jos Venäjä tunnustaisi hyökkäyksen epäonnistumisen, se voisi olla ensimmäinen askel kohti rauhaa.”

Blinken luetteli puheessaan monikohtaisen listan syistä sille, miksi Venäjän hyökkäys Ukrainaan on ollut maalle mittava strateginen virhe.

”Mutta siitä Blinken kuitenkin piti tiukasti kiinni, että rauha pitää tehdä nimenomaan Ukrainan lähtökohdista”, Pesu toteaa.