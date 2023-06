Presidenttien välisissä keskusteluissa esillä ovat muun muassa geopoliittinen tilanne sekä Suomen ja Brasilian kahdenväliset suhteet.

Presidentti Sauli Niinistö on aloittanut torstaina virallisen vierailun Brasiliaan.

Vierailunsa aluksi Niinistö tapaa pääkaupungissa Brasiliassa maan presidentin Luiz Inácio Lula da Silvan. Presidenttien välisissä keskusteluissa esillä ovat geopoliittinen tilanne, yhteiset globaalit haasteet, ajankohtaiset alueelliset kysymykset sekä Suomen ja Brasilian kahdenväliset suhteet.

Vierailu kestää kaksi päivää.

Lula valittiin presidentiksi vuoden alussa. Hän voitti vaaleissa oikeistolaisen ex-presidentin Jair Bolsonaron, jonka kannattajista kaikki eivät suostuneet hyväksymään demokraattisten vaalien tulosta. Myös Bolsonaro itse kyseenalaisti vaalien oikeudellisuutta.

Tuhannet Bolsonaron tukijat tunkeutuivat tammikuussa presidentinpalatsiin, kongressin tiloihin sekä korkeimpaan oikeuteen, rikkoivat ikkunoita ja huonekaluja, tuhosivat taidetta ja kirjoittivat seinille vaatimuksia sotilasvallankaappauksesta.

Mellakasta on avattu rikostutkintoja, ja se sai myös lukuisat brasilialaiset marssimaan kaduille demokratiaa puolustamaan.

Brasilian presidentti Luiz Inacio Lula da Silva (vas.) ja Sauli Niinistö tapasivat pääkaupunki Brasíliassa torstaina.

Lula on herättänyt lännessä närkästystä kommenteillaan Ukrainan sodasta.

Hän on peräänkuuluttanut neuvotteluratkaisua Ukrainan ja Venäjän välille sekä syyttänyt Yhdysvaltoja sodan yllyttämisestä Ukrainan aseistamisella. Hän on myös sanonut, että Ukraina on osasyyllinen Venäjän käynnistämään hyökkäyssotaan.

”Vaikkakin hallitukseni tuomitsee Ukrainan alueellisen koskemattomuuden loukkaamisen, tuemme neuvoteltua poliittista ratkaisua konfliktiin”, Lula totesi huhtikuussa.

Lulan Venäjä-lausuntojen taustalla ovat osittain Brasilian läheiset suhteet Venäjään muun muassa kaupan muodossa, kuvaa politiikan tutkija Oliver Stuenkel Foreign Policy -lehdessä.

Taustalla on myös laajemmin globaalin etelän pettymystä länsimaihin.

”Brasilialaiset pitävät länsimaiden retoriikkaa usein tekopyhänä”, Stuenkel kirjoitti, viitaten muun muassa Yhdysvaltojen Irakiin tekemään hyökkäykseen vuonna 2003.

Venäjän hyökkäyssodan tuomitsemisen sijasta muun muassa Brasilia, Kiina ja monet Afrikan maat ovat tarkastelleet sotaa Venäjän ja länsimaiden välisenä selkkauksena. Tämä on myös osittain Venäjän propagandan tavoitteiden mukaista. Muun muassa Yhdysvallat onkin syyttänyt Brasiliaa ”Venäjän propagandan toistamisesta”.

Lula on sittemmin pehmentänyt lausuntojaan toteamalla, että Ukraina on sodan suuri uhri.

Brasilia on myös ainoa BRICS-maista, joka äänesti alkuvuonna Venäjän vetäytymistä Ukrainasta vaativan päätöslauselman puolesta. BRICS-mailla viitataan Venäjään, Intiaan, Kiinaan, Brasiliaan ja Etelä-Afrikkaan.