Yhdysvaltojen ulkoministeri Anthony Blinkenin mukaan tiiviimmällä yhteistyöllä pyritään estämään uusien teknologioiden käyttäminen vääriin tarkoituksiin.

Yhdysvaltain ulkoministeri Anthony Blinken ja toimitusministeristön ulkoministeri Pekka Haavisto (vihr) allekirjoittivat perjantaina julki­lausuman Suomen ja Yhdysvaltain välisestä 6G-yhteistyöstä.

Blinkenin mukaan allekirjoittama julkilausuma mahdollistaa sen, että maiden hallinnot voivat jakaa parhaita käytäntöjään. Lisäksi se luo hänen mukaansa mahdollisuuksia yksityisen ja julkisen sektorin yhteistyölle sekä maiden yksityisten sektoreiden väliselle yhteistyölle.

Allekirjoitustilaisuuden yhteydessä pitämässään puheenvuorossa Blinken myös korosti, että tiiviimmällä yhteistyöllä luodaan sekä luodaan mahdollisuuksia että pyritään estämään uusien teknologioiden käyttäminen vääriin tarkoituksiin.

Myös ulkoministeri Haavisto nosti seikan esiin ja totesi, että kyse on erityisesti Kiinan roolista.

”Molemmat maat haluavat sellaisen 6G-järjestelmän, joka on demokraattinen, transparentti [läpinäkyvä] ja jossa ihmisoikeuksia kunnioitetaan”, Haavisto totesi.

Haaviston mukaan on tärkeää, että tulevat telekommunikaatiomuodot ovat sellaisia, joihin kuluttajat voivat luottaa.

Hän kertoi olevansa huolissaan mahdollisista valtiollisista toimijoista, jotka pyrkivät murtamaan luotettavuutta tai toimivat sitä vastaan.

”Kiinahan on tärkeä kauppakumppani sekä Yhdysvalloille että Suomelle, mutta varsinkin korona-ajan jälkeen nähtiin näitä negatiivisia riippuvuuksia”, Haavisto totesi.

Oulun yliopiston 6G-tutkimusohjelman johtaja Matti Latva-aho.

Oulun yliopiston 6G-tutkimusohjelman johtajan Matti Latva-ahon mukaan huolenaihe on perusteltu.

”Kiinalaiset toimijat ovat julkisissa puheissaan samaa mieltä siitä, että tarvitaan yksi yhteinen kansainvälinen standardi 6G:stä, koska muuten kansainvälinen markkina jäisi syntymättä”, Latva-aho sanoo.

”Teknologiat kuitenkin antavat myös mahdollisuuden käyttää niitä väärin. Sen takia on äärimmäisen tärkeää, että millaista teknologiaa vain kehitetäänkin, on se kaikille avointa. Pitää suunnitella standardit niin, että väärinkäyttö on kaikille ilmiselvää, jos sellaista tapahtuu.”

Latva-ahon mukaan tästä teemasta Suomen ja Yhdysvaltojen välillä on yksimielisyys, mutta Kiina on ollut ajoittain eri linjoilla.

”Kiinalaiset ovat olleet mukana tässä tieteellisessä keskustelussa koko ajan ja kun he vuonna 2019 kertoivat visioitaan siitä, mihin kaikkeen 6G:tä voisi käyttää, kyllä se pelotti meitä muita. Se oli täydellinen poliisivaltio, mitä siellä visioitiin.”

Latva-ahon mukaan Suomen ja Yhdysvaltojen 6G-yhteistyöllä on jo pitkät perinteet. Jos vertaa muihin Euroopan maihin, kuten Ruotsiin, Suomi on Latva-ahon mukaan ollut tässä yhteistyössä selkeä edelläkävijä. Perjantaina allekirjoitettu julkilausuma on hänen mukaansa ”lähtöpaukku” erityisesti suomalaisille yrityksille kehittää entistä läheisempää suhdetta Yhdysvaltojen kanssa.

”Meillä käytiin niitä keskusteluja, mitä esimerkiksi Ruotsi käy nyt Yhdysvaltojen kanssa, jo yli viisitoista vuotta sitten. 6G-yhteistyökeskustelut käynnistettiin viitisen vuotta sitten, mutta Yhdysvalloissa ei silloin vain vielä oltu valmiita tällaiseen yhteistyöhön.”

Hänen mukaansa Eurooppa, Suomi sen etunenässä, on 6G-kysymyksissä kokonaisuudessaan pidemmällä kuin Yhdysvallat. Sen ei kuitenkaan saa hänen mukaansa antaa hämätä.

”Kun Yhdysvalloissa laitetaan tällä poliittisella tasolla pyörä pyörimään, se on tehokasta menoa sitten.”