Yli puolet piiripäättäjistä kertoi kannattavansa Sofia Virtaa vihreiden seuraavaksi puheenjohtajaksi.

Kansanedustaja Sofia Virta on vihreiden piiripäättäjien suosikki puolueen seuraavaksi puheenjohtajaksi, selviää MTV:n teettämästä kyselystä.

Vihreiden piirihallitusten jäsenille teetetyssä kysellä 52 prosenttia vastaajista kertoi kannattavansa Virtaa.

Niin ikään puheenjohtajaksi pyrkivä kansanedustaja Saara Hyrkkö sai kyselyssä 25 prosentin kannatuksen. Vastanneista 23 prosenttia ei vielä osannut kertoa kantaansa. Kyselyn vastausprosentti oli 59.

Virta on vihreiden toisen kauden kansanedustaja Kaarinasta Varsinais-Suomesta. Taustaltaan hän on opettaja, terapeutti ja yrittäjä. Hyrkkö on toisen kauden kansanedustaja Uudeltamaalta Espoosta. Hän on ammatiltaan diplomi-insinööri.

Vihreät valitsee väistyvälle puheenjohtajalle Maria Ohisalolle seuraajan Seinäjoen puoluekokouksessa 10. kesäkuuta. Kokouksessa julkistetaan neuvoa-antavan jäsenäänestyksen tulos, jonka mukaan puoluekokouksen odotetaan äänestävän.