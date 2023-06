Hallitusneuvottelujen puheenjohtajat kiistelevät Alkon kohtalosta, koska kristillisdemokraatit eivät hyväksy viinien myynnin sallimista ruokakaupoissa.

Sosiaali- ja terveysministeriön (STM) mukaan todennäköisesti ei ole mahdollista sallia viinien myyntiä ruokakaupoissa ilman väkevien juomien sallimista.

Tämä käy ilmi maanantaina julkaistusta materiaalista, jonka STM:n hallitusneuvos Ismo Tuominen esitteli kokoomuksen, perussuomalaisten, Rkp:n ja kristillisdemokraattien puheenjohtajille Säätytalolla torstaina.

Erityisesti kokoomus on ajanut viinejä ruokakauppoihin. Ylen kyselyn mukaan edellisen kauden perussuomalaisten kansanedustajien enemmistö kannatti Alkon monopolin romuttamista tältä osin. Rkp:n kansanedustajien näkemykset jakautuvat samaisessa kyselyssä.

Kristillisdemokraatit vastustaa ehdotusta. Tämän takia hallitusneuvotteluissa ei ole päästy sopuun Alkon monopolin murtamisesta, vaan se on siirtynyt puolueiden puheenjohtajien päätettäväksi.

Puheenjohtajat pyysivät viime viikolla kuultavaksi STM:n lisäksi muun muassa Päivittäistavarakaupan toimitusjohtajan Kari Luodon ja Alkon toimitusjohtajan Leena Laitisen.

Kauppa on vaatinut ensisijaisesti vain enintään 15 prosenttia alkoholia sisältävien viinien ja oluiden myynnin sallimista kaupoissa.

STM:n mukaan se olisi Suomen sosiaali- ja terveys- sekä talouspolitiikan tavoitteiden vastainen toimi.

Lisäksi ministeriön mielestä pelkästään viinien vapauttaminen ei ole todennäköisesti mahdollista.

Se ensinnäkin toisi kauppojen hyllyille lähes sataprosenttisesti ulkomailla tehdyt viinit kilpailemaan oluiden ja muiden juomien kanssa, jotka ovat 90–94-prosenttisesti suomalaisia. Alkon vähentyville kaupoille jätettäisiin väkevät juomat, joista 59–64 prosenttia on tehty kotimaassa.

”Sekä Suomen perustuslain että Euroopan unionin oikeuden mukaan elinkeinonharjoittamisen / tavaroiden vapaan liikkuvuuden rajoitusten tulee täyttää oikeasuhtaisuuden vaatimukset. Rajoitusten tulee vastata esitettyyn painavaan yhteiskunnalliseen vaatimukseen ”johdonmukaisella ja järjestelmällisellä tavalla”, Tuomisen tekemässä esityksessä sanottiin.

STM:n mukaan muutos ei olisi johdonmukainen ja järjestelmällinen, koska ehdotus lisäisi viinin markkinoita 20-kertaisesti ja väkevien alkoholijuomien markkinoita vähennettäisiin samalla murto-osaan, koska Alkon myyntipisteiden määrä vähenisi.

Ministeriön mukaan objektiivisesti ei voida sanoa, että väkevät alkoholijuomat ovat vaarallisempia kuin miedommat juomat.

”On mahdotonta ennustaa, miten Euroopan komissio ja EU-tuomioistuin arvioisivat tilannetta, mutta varmuudella voidaan sanoa, että edellä mainittu järjestely ei vähentäisi alkoholihaittoja johdonmukaisella ja järjestelmällisellä tavalla.”

STM muistuttaa, että alkoholipolitiikan ja alkoholilain tavoitteena on vähentää alkoholista aiheutuvia haittoja.

Päivittäistavarakauppa on sitä mieltä, että kansallisesti voi tehdä lain, joka sallii viinit mutta ei viinoja kauppoihin.

Liiton toimitusjohtajan Kari Luodon mukaan väkevien kohdalla voitaisiin siirtyä lisenssijärjestelmään, jos pelkkä viinien tuominen kauppoihin ei ole mahdollista.

Alko siis antaisi osalla kaupoista lisenssin myydä väkeviä.

”Tällainen järjestelmä on Hollannissa”, Luoto sanoo.

”Siellä 15-prosenttiin asti myyviä myyntipisteitä on 6 000–7 000 ja väkeviä myyviä paikkoja 2 000. Siellä kulutus on kahdeksan litraa per henkilö, kun meillä se on karkeasti ottaen yhdeksän litraa. On vaihtoehtoja myös monopolin ja täysin vapaan markkinan välillä.”

STM vastustaa viinien tuomista ruokakauppoihin, koska sen mukaan alkoholi on kansanterveyden suurin yksittäinen uhkatekijä ja haitat ovat lisääntyneet sen jälkeen kun vahvat oluet ja limujuomat sallittiin kaupoissa.

STM:n mukaan viinien myynnin salliminen kaupoissa lisäisi alkoholin aiheuttamia sosiaalisia ja terveydellisiä haittoja.

Ministeriön mukaan alkoholin saatavuuden lisäämisellä on negatiivisia vaikutuksia julkiseen talouteen. Haitat lisäisivät julkiset sektorin kustannuksia ja vähentäisivät työn tuottavuutta ja poissaoloja.

”Uudistus olisi koko hallituskauden merkittävin yksittäinen väestön terveyteen vaikuttava päätös ja samalla huomattavan merkittävä kansan- ja julkista taloutta koskeva päätös”, Tuomisen esityksessä lukee.

